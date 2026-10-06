Phát triển du lịch Halal trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Halal trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch Halal tại Khánh Hòa, đồng thời gắn với Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 và Đề án phát triển sản phẩm dê, cừu thành sản phẩm Halal trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm Halal trong khuôn khổ Hội nghị du lịch "Việt Nam - Điểm hẹn mới của du lịch Halal" tổ chức tại Khánh Hòa.

Mục tiêu của kế hoạch là khai thác lợi thế về tài nguyên, hạ tầng, hệ thống lưu trú và dịch vụ để từng bước hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch Halal đồng bộ, chuyên nghiệp, thân thiện với khách Hồi giáo. Giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành. Giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh triển khai mô hình dịch vụ thân thiện với khách Hồi giáo, phấn đấu có 3 khách sạn đạt chuẩn thân thiện, 5 nhà hàng đạt chuẩn ẩm thực Halal và 3 tuyến tour mẫu. Mỗi năm, tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo cho người lao động ngành du lịch.

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Về sản phẩm, tỉnh ưu tiên du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, du lịch gia đình, chăm sóc sức khỏe, MICE, kết hợp trải nghiệm làng nghề yến sào, trầm hương, tìm hiểu văn hóa Chăm, Raglai. Các cơ sở dịch vụ được khuyến khích bố trí không gian cầu nguyện trên cơ sở tự nguyện, phát triển thực đơn Halal và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn, chứng nhận phù hợp. Sản phẩm OCOP của tỉnh cũng được hỗ trợ tiếp cận thị trường này.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, nhu cầu và hành vi tiêu dùng của khách Hồi giáo; tập trung đào tạo kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo cho cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn, nhà hàng; tăng cường đào tạo ngoại ngữ hiếm.

Công tác xúc tiến, quảng bá được đổi mới theo hướng ứng dụng chuyển đổi số, lồng ghép nội dung du lịch Halal vào các chương trình xúc tiến của tỉnh, triển khai điểm quét mã QR tại sân bay Cam Ranh. Tỉnh cũng đẩy mạnh liên kết dịch vụ theo hướng mở rộng đường bay đến Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Trung Đông và thành lập Liên minh Du lịch Halal, kết nối các hãng lữ hành, hàng không, khách sạn.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, khu phố ẩm thực; xử lý nghiêm hành vi chèo kéo, trộm cắp, lừa đảo trực tuyến như đặt phòng giả, tour giả.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Trong đó, sở có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đón và phục vụ khách du lịch Halal bảo đảm an toàn, đúng quy định; phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và doanh nghiệp lựa chọn, triển khai mô hình thí điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch Halal; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đẩy mạnh quảng bá du lịch Khánh Hòa trên nền tảng số, báo chí và mạng xã hội…

Các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch cũng được giao nhiệm vụ cụ thể về phát triển sản phẩm, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đào tạo nhân lực, xúc tiến quảng bá và mở rộng dịch vụ phục vụ khách Hồi giáo.