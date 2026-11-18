Trọng tâm là đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng; hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng điểm đến; phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật; xúc tiến, quảng bá thương hiệu; phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, các sản phẩm du lịch được tỉnh định hướng phát triển theo chiều sâu, khai thác lợi thế về lịch sử cách mạng, di sản địa chất, bản sắc văn hóa các dân tộc và cảnh quan thiên nhiên. Đơn cử như du lịch lịch sử, văn hóa gắn với các địa danh Tân Trào, Kim Bình, Lũng Cú, Vị Xuyên; du lịch địa chất, sinh thái tại Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Na Hang - Lâm Bình, Tây Côn Lĩnh, Du Già; du lịch cộng đồng tại các làng văn hóa tiêu biểu như Lô Lô Chải, Nặm Đăm, Thôn Tha. Đồng thời, tỉnh khuyến khích phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp, thể thao, khám phá và các loại hình trải nghiệm phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Những điểm check in nổi bật thu hút du khách trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Trước mắt, tỉnh tập trung hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối với các khu, điểm du lịch trọng điểm, triển khai giai đoạn 2 cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; rà soát, nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường kết nối từ trung tâm đô thị đến các điểm đến. Tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư các trung tâm dịch vụ, điểm dừng chân, bãi đỗ xe, hạ tầng viễn thông và các tiện ích phục vụ du khách; từng bước phát triển giao thông xanh, trạm sạc xe điện tại các đô thị và khu du lịch. Đồng thời, tỉnh xây dựng và lan tỏa các thương hiệu du lịch đặc trưng như “Thủ đô kháng chiến”, “Miền đá nở hoa”; mở rộng liên kết, hợp tác phát triển tour, tuyến và trao đổi khách với các địa phương trong nước và khu vực, nhất là kết nối với các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).

Tỉnh coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức văn hóa địa phương và tác phong phục vụ; khuyến khích người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn có tiềm năng tham gia cung cấp dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, từ đó tạo sinh kế và nâng cao thu nhập. Việc phát triển du lịch đều phải đảm bảo yêu cầu gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên; thu gom, xử lý chất thải, giảm rác thải nhựa, an toàn cho du khách và chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố tại các điểm đến. Tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao, xanh, thông minh, giàu bản sắc và bền vững, lấy hiệu quả kinh tế, sự hài lòng của du khách và lợi ích cộng đồng làm thước đo.

Đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu đón 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 900.000 lượt khách quốc tế, tổng chi tiêu của du khách đạt khoảng 17.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp của du lịch chiếm trên 10% GRDP của tỉnh; quy mô cơ sở lưu trú đạt trên 16.500 buồng, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động.

Khách du lịch nước ngoài hào hứng trong hành trình khám phá nét đẹp ở Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu đưa Cao nguyên đá Đồng Văn và Tân Trào trở thành khu du lịch quốc gia; hoàn thành lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Na Hang - Lâm Bình. Tỉnh phấn đấu 100% khu, điểm du lịch cung cấp thông tin trên nền tảng số; 100% khu, điểm du lịch trọng điểm được phủ sóng 5G hoặc wifi; tối thiểu 10% khu, điểm du lịch đạt tiêu chí hoặc nhãn du lịch xanh. Các trục giao thông chính kết nối đến khu, điểm du lịch trọng điểm được nhựa hóa, bê tông hóa đồng bộ; 100% sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú từ 3-5 sao…

Tuyên Quang có hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng. Những điểm đến như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, hẻm vực Tu Sản… đã trở thành địa danh quen thuộc với du khách trong nước và quốc tế. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Trung Ngọc, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 4,1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 600.000 lượt khách quốc tế. Tỉnh đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm, thương hiệu du lịch hiện có; xây dựng thêm những sản phẩm, thương hiệu mới phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng điểm đến. Cùng với phát triển sản phẩm đặc trưng, tỉnh cũng nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.