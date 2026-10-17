Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, hội thảo là dịp để nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng cùng trao đổi, đánh giá toàn diện thực trạng, những kết quả đạt được, nhận diện những cơ hội và thách thức cho du lịch Hội An.

"Từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp có tính chiến lược nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch Hội An theo hướng chất lượng, bền vững, có sức cạnh tranh trong giai đoạn mới", ông Vương nói.

Hội An đang chịu nhiều áp lực khi một số thời điểm tập trung đông khách trong phố cổ vào một số thời điểm, áp lực về bảo vệ môi trường cùng những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai và thời tiết cực đoan đối với di sản.

Theo ông Vương, du lịch Hội An cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ như áp lực tập trung đông khách trong phố cổ vào một số thời điểm, gây áp lực lên không gian di sản. Nguy cơ thương mại hóa và nguy cơ suy giảm sự hiện diện của cư dân bản địa trong khu phố cổ và những yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường; cùng những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai và thời tiết cực đoan đối với di sản.

Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy phát triển, không chỉ khai thác giá trị di sản sẵn có, mà phải bảo tồn để di sản tiếp tục sống, tiếp tục tạo ra giá trị cho các thế hệ hôm nay và mai sau; chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả trải nghiệm.

Ông Vương cho rằng, hội thảo cần làm rõ một số vấn đề. Cụ thể, đặt bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển du lịch Hội An. Phát triển kinh tế di sản gắn với kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, lấy văn hóa bản địa làm nguồn lực tạo ra giá trị gia tăng.

Phải lấy cộng đồng dân cư làm chủ thể của di sản và lấy du khách làm trung tâm phục vụ. Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực quản trị điểm đến. Tăng cường liên kết vùng, huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế phối hợp để phát triển du lịch Hội An trong tổng thể thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh hội thảo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo thành phố hoàn thiện định hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý phù hợp. Từ đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng; cùng chung tay xây dựng Hội An trở thành một đô thị di sản sống động, một điểm đến văn hóa đặc sắc, chất lượng, xanh và sáng tạo, có sức hấp dẫn quốc tế, trong đó di sản được gìn giữ, người dân được thụ hưởng và du khách có những trải nghiệm xứng đáng", ông Vương nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An Phạm Phú Ngọc, là một Di sản Văn hóa Thế giới có sức hấp dẫn đặc biệt, thời gian qua, Hội An đã không ngừng nỗ lực đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa các loại hình du lịch gắn với giá trị văn hóa, sinh thái, làng nghề và đời sống cộng đồng.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản được chú trọng, từng bước gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững. Hội An cũng tăng cường tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa nhằm tạo thêm sức hấp dẫn, nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới” sẽ đánh giá toàn diện thực trạng, cơ hội và thách thức và đề xuất các định hướng, giải pháp có tính chiến lược nhằm phát triển du lịch Hội An theo hướng chất lượng, bền vững, có sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tiếp tục được quan tâm, hướng đến hài hòa lợi ích giữa du khách, doanh nghiệp và người dân. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và kết nối với các thị trường khách trong nước, quốc tế được đẩy mạnh, góp phần củng cố thương hiệu Hội An.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, thị hiếu và nhu cầu của du khách không ngừng thay đổi, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị di sản, phát huy hiệu quả những giá trị đó để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.