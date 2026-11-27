Nằm trong khu vực hạ lưu ven sông Đa Nhim, trang trại trồng bơ Avocado Farm của gia đình ông Phan Thanh Nhân (thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập) được vận hành theo mô hình du lịch canh nông (đây là 1 trong 4 điểm du lịch canh nông đã được tỉnh Lâm Đồng công nhận), trang trại với diện tích rộng hơn 2 ha. Nơi đây đã trở thành điểm đến ấn tượng tại thủ phủ rau Đơn Dương.

Theo ông Nhân, lý do gia đình ông không lựa chọn hoa hay cây cảnh để xây dựng mô hình du lịch canh nông vì muốn chọn một sản phẩm đặc trưng nhất của địa phương; đặc biệt là sản phẩm bơ Ông Tĩnh - một trong 3 loại bơ chính của trang trại, có nguồn gốc xuất xứ ngay tại vùng đất Quảng Lập này.

Qua mô hình du lịch canh nông, ông muốn quảng bá hình ảnh về một Đơn Dương không chỉ có rau, mà còn có nhiều loại nông sản có thương hiệu, được canh tác theo hướng hữu cơ bền vững, chất lượng cao. “Không chỉ chú trọng đón khách tại cơ sở, tôi cũng liên kết với một số hộ dân xung quanh để phát triển mô hình homestay, lưu trú phục vụ khách đến với nông trại. Đặc biệt, đơn vị cũng thiết kế cho du khách trải nghiệm các cung đường nông sản đặc trưng, tìm hiểu về nghề trồng rau tại địa phương nhằm đem đến trải nghiệm mới lạ, gần gũi nhất về cuộc sống nông thôn”.

Ông Phan Thanh Nhân (chủ trang trại du lịch canh nông Avocado Farm) chọn quả bơ để phát triển du lịch canh nông vì muốn quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Với tiêu chí là điểm du lịch nông thôn, nông trại Avocado Farm đã thực sự mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị với công việc nhà nông. Ngoài được trực tiếp thu hoạch bơ, du khách còn có thể tự tay nhổ cà rốt, thu hoạch bắp cải, cải thảo… những loại rau trồng ngoài trời rất đặc trưng của vùng đất Quảng Lập nói riêng, Đơn Dương nói chung.

Bạn Trần Thanh (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, nơi đây khiến anh ấn tượng bởi không gian rộng rãi, yên tĩnh và điểm nhấn là mô hình du lịch canh nông gắn liền với cuộc sống nông thôn, làng nghề bản địa. Mô hình không chỉ đem đến cảm giác gần gũi, mộc mạc mà còn giúp du khách hiểu thêm về nghề trồng rau, làm nông vất vả để có được những sản phẩm tươi ngon nhất cho người tiêu dùng.

Các nghệ nhân người Chu Ru trình diễn điệu múa Xoang truyền thống tại Làng văn hóa Chu Ru. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Giữa vùng nông thôn bình yên ở Quảng Lập, không chỉ có nông trại, vườn rau mà còn có du lịch cộng đồng với chiều sâu về văn hóa bản địa, đặc biệt là văn hóa của người Chu Ru. Từ văn hóa trồng lúa nước, đến nghề thủ công truyền thống, âm vang của cồng chiêng giữa Đại ngàn, tất cả như hòa quyện mang lại cho du khách trải nghiệm khó quên. Điển hình như điểm tham quan làng nghề làm gốm truyền thống Chu Ru hiện đang được các nghệ nhân Ma Li, Ma Bi gìn giữ. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức văn hóa cồng chiêng của đội nghệ nhân Ma Bio.

Khách tham quan trải nghiệm thu hoạch bơ tại điểm du lịch canh nông Avocado Farm (thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập). Đây cũng là một trong 4 điểm du lịch canh nông được công nhận tại Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Từ những điểm tham quan nhỏ lẻ ban đầu, Làng văn hóa Chu Ru (thôn Đông Hồ, xã Quảng Lập) được xây dựng nhằm tạo sự gắn kết, hình thành một “hệ sinh thái” du lịch nông thôn bên dòng Đa Nhim. Nằm sát bên hồ P’Ró, xung quanh là đồi thông thơ mộng, Làng văn hóa Chu Ru được định hình là nơi lưu giữ không gian văn hóa, những hiện vật; là địa điểm tổ chức các hoạt động cộng đồng của địa phương như ngày hội văn hóa các dân tộc, biểu diễn cồng chiêng, các hội thi, hội diễn truyền thống.

Nghề làm gốm thủ công của người Chu Ru được truyền từ đời này sang đời khác, hiện nay đang có nguy cơ mai một. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo bà Thái Thị Minh Hằng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Lập, thông qua các hoạt động du lịch, đồng bào Chu Ru quảng bá hình ảnh, nét văn hóa địa phương tới du khách trong nước và quốc tế. Địa phương đã có kế hoạch liên kết với các tour du lịch để đón du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa bản sắc Chu Ru trên địa bàn; đặc biệt là văn hóa cồng chiêng, điệu múa Xoang truyền thống, qua đó góp phần tạo thêm thu nhập cho bà con, đồng thời phát huy được bản sắc của dân tộc mình.

Du khách trải nghiệm văn hóa cồng chiêng tại Làng văn hóa Chu Ru (thôn Đông Hồ, xã Quảng Lập). Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định, từ khi đưa vào hoạt động dịch vụ phục vụ du khách, Làng văn hóa Chu Ru đã phát huy được giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tại địa phương. Sở đã hỗ trợ địa phương trong công tác trưng bày hiện vật, tập huấn và phục dựng lễ hội cồng chiêng, mừng lúa mới để vừa phục vụ công tác bảo tồn, vừa phục vụ cho du khách đến trải nghiệm; qua đó góp phần xây dựng Làng văn hóa Chu Ru nói riêng, Quảng Lập nói chung thành một điểm đến đặc trưng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.