Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển du lịch.

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 149, nhận thức về công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong lĩnh vực du lịch đã được nâng lên đáng kể. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp, đảm bảo an ninh du lịch đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, xây dựng được nhiều mô hình tự phòng, tự quản tiêu biểu được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng toàn quốc; qua đó giữ vững ANQG, TTATXH, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của TP.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, ngành du lịch đã đóng góp khoảng 24% đến gần 30% vào GRDP của TP, tạo việc làm cho gần 71.000 lao động trực tiếp cùng hệ thống khoảng 2.400 cơ sở lưu trú và 716 đơn vị lữ hành. Năm 2026, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm ước tăng 10,31%, đứng thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 địa phương trong 9 tháng. Trong đó, khu vực du lịch - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong tăng trưởng chung của Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, giai đoạn 2021 - 2026 là khoảng thời gian đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là tác động của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó là việc triển khai cuộc cải cách lớn về tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, Thành ủy, HĐND, UBND TP và lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đóng góp vào thành tựu phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2026, công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH trong lĩnh vực du lịch đã giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung, lực lượng Công an đã khởi tố 32 vụ/50 bị can liên quan lĩnh vực du lịch có yếu tố nước ngoài; bắt và bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài trốn truy nã quốc tế, trục xuất 43 đối tượng, xử phạt hành chính 1.792 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực xuất nhập cảnh với hơn 22,3 tỷ đồng... Kết quả đó có được là nhờ sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, điều hành hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của lực lượng Công an TP, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và nhân dân trên địa bàn. "Thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp hết sức quan trọng, tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an thành phố, trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh du lịch trên địa bàn", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, ngành du lịch đứng trước cơ hội nhập sâu rộng nhưng cũng đối mặt với nhiều nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống. Chính vì vậy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH. Lực lượng Công an phải chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng du lịch để xâm phạm ANQG, TTATXH và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong nhiệm vụ này, Công an TP chủ trì tham mưu UBND TP triển khai thực hiện Kế hoạch số 369 để thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg. Trong đó, làm tốt công tác dự báo, đấu tranh hiệu quả âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng du lịch để tiến hành các hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát thông minh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID và phần mềm quản lý lưu trú, chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm từ sớm, từ xa. "Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, chúng ta tin tưởng rằng công tác bảo đảm ANTT trong hoạt động du lịch của Đà Nẵng sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa du lịch thành phố thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vững thương hiệu điểm đến "An toàn - Văn minh - Thân thiện - Mến khách" trong kỷ nguyên mới", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tin tưởng.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ cho phát triển du lịch TP.