Phát triển Đồng Đăng-Lạng Sơn thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu, hậu cần logistics quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được định hướng trở thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động; trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế. (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có diện tích khoảng 39.400ha. Phạm vi gồm các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa (không bao gồm xã Gia Cát cũ) và một phần các xã Cao Lộc (xã Thạch Đạn cũ), Hoàng Văn Thụ (xã Tân Thanh và Tân Mỹ cũ), Khánh Khê (xã Bình Trung và một phần xã Khánh Khê cũ), Chiến Thắng (một phần xã Vân An cũ).

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với định hướng của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được định hướng trở thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động; trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế; cầu nối giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc. Khu kinh tế cũng là một trong những trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ trọng điểm của tỉnh và vùng Đông Bắc, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị cảnh quan, tạo lập bản sắc đô thị.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là phân bổ không gian phát triển hợp lý, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, kế thừa những định hướng còn phù hợp tại quy hoạch đã được phê duyệt. Qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng đất hiệu quả và làm cơ sở quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Về tính chất, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Đây cũng là khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế, gắn phát triển đô thị biên giới với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 235.000-240.000 người, đến năm 2045 khoảng 295.000-300.000 người. Đất xây dựng đến năm 2035 khoảng 10.630-11.000ha và đến năm 2045 khoảng 13.200-13.700ha.

Về không gian phát triển, toàn bộ khu kinh tế được cấu trúc thành 3 phân vùng chính, hình thành không gian khu kinh tế - đô thị đồng bộ, gắn các khu vực chức năng với các hành lang giao thông và đầu mối đường bộ, đường sắt. Các khu vực đồi núi phía Đông và phía Tây được phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nguồn nước; đồng thời nâng cấp các tuyến đường vành đai, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội tại các khu dân cư hiện hữu.

Vùng 1 - vùng phía Bắc là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị, gồm khu vực sát biên giới thuộc xã Đồng Đăng và một phần các xã Hoàng Văn Thụ, Cao Lộc. Diện tích khoảng 19.123ha, dân số đến năm 2045 khoảng 71.000-71.200 người. Đây là phân vùng động lực về kinh tế cửa khẩu, đầu mối giao thông và cửa ngõ giao lưu, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, gắn với cửa khẩu đường bộ, đường sắt, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và logistics.

Vùng 2 - vùng trung tâm là vùng đô thị Lạng Sơn, gồm phường Tam Thanh, một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và một phần xã Khánh Khê. Diện tích khoảng 12.774ha, dân số đến năm 2045 khoảng 203.000-207.000 người. Đây là cực tăng trưởng động lực phía Bắc của tỉnh, là đô thị dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, đầu mối giao thông và hỗ trợ logistics của tỉnh Lạng Sơn.

Vùng 3 - vùng phía Nam là vùng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, gồm một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và một phần xã Chiến Thắng. Diện tích khoảng 7.502ha, dân số đến năm 2045 khoảng 21.000-21.800 người.

Đây là vùng phát triển mới, cửa ngõ phía Nam của khu kinh tế, định hướng phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch và công nghiệp, gắn với dịch vụ kho tàng, bến bãi, giữ vai trò đầu mối trung chuyển vùng và quốc gia. Khu vực được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng điều kiện hình thành khu thương mại tự do.