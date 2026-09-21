Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2030

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu đạt 856.525 người tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu là 68.036 người. Đồng thời, thành phố quyết tâm giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội và nâng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ bảo hiểm xã hội lên trên 90%.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, đề án đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có các giải pháp tăng cường chỉ đạo, đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc, khai thác triệt để dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh và tăng cường thanh tra chuyên ngành; mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tập trung vào nhóm tiểu thương, chủ hộ kinh doanh, lao động tự do, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ mức đóng từ ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội...