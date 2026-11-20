Những kết quả tích cực

Những năm qua, đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD trong Quân đội có bước phát triển đáng kể; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học tốt; từng bước chuẩn hóa trình độ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Đồng thời, đội ngũ giảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với nghề, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Theo báo cáo của Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), hiện tỷ lệ cán bộ QLGD, nhà giáo các trường Quân đội có trình độ đại học trở lên đạt trên 97%; trong đó hơn 50% có trình độ thạc sĩ, trên 16% có trình độ tiến sĩ. Nhiều giảng viên, cán bộ QLGD trong Quân đội được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và con số này không ngừng tăng theo từng năm.

Học viện Quốc phòng là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng hàng đầu của Quân đội và đất nước; có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế; được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 1 diện Trung ương quản lý; đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội; đào tạo sau đại học; hợp tác quốc tế về đào tạo. Trung tướng Vũ Kim Hà, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, để xứng đáng với vị thế, uy tín và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nhà trường luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục, quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng; thông qua bài giảng, dự giảng; đổi mới nội dung thi cán bộ bộ môn, thi giảng viên giỏi; thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ, giảng viên học tập, nghiên cứu khoa học, đi thực tế; thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn về Học viện...

Một giờ học của học viên Trường Sĩ quan Thông tin. Ảnh: XUÂN ĐỊNH

Trong khi đó, 60 năm qua, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ trình độ đại học, sau đại học phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hàng nghìn cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Theo Trung tướng Trần Văn Thưởng, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Học viện ngày càng phát triển, không chỉ mạnh về số lượng mà còn vững vàng về bản lĩnh chính trị, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Học viện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó có trên 100 giáo sư, phó giáo sư và gần 600 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; tỷ lệ có trình độ sau đại học đạt trên 90%.

Đối với Học viện Hậu cần, việc kết hợp đào tạo với bồi dưỡng thông qua luân chuyển, đi thực tế tại đơn vị cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện quan tâm, duy trì thường xuyên, nhằm tăng tính thực tiễn trong mỗi bài giảng. Theo đó, mỗi năm, Học viện tổ chức hai đợt nghiên cứu thực tiễn, bảo đảm trên 20% cán bộ, giảng viên tham gia ít nhất một hoạt động luân chuyển, thực tế, khảo sát. Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2026, Học viện đã cử gần 300 lượt cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, tập huấn, hội thi, hội thao, diễn tập của các đơn vị. Đến nay, 84,81% giảng viên của Học viện có trình độ sau đại học, trong đó có 25% tiến sĩ.

Tương tự, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hải quân luôn xác định xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Hiện 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó 93,12% có trình độ sau đại học, 24,05% tiến sĩ; có 1 giáo sư, 10 phó giáo sư cùng nhiều nhà giáo đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng và cấp cơ sở.

Cần tiếp tục "nâng tầm"

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi ngày càng cao, Đại hội XIV của Đảng đã xác định xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải phát triển tương ứng và trách nhiệm lớn thuộc về các nhà trường Quân đội. Việc xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm thực hiện phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị" đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD phải không ngừng "nâng tầm" về mọi mặt, nhất là thường xuyên cập nhật, vận dụng những kiến thức mới, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy và QLGD.

Công tác giáo dục, đào tạo luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3525/QĐ-BQP, phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD trong Quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” với những mục tiêu rất cụ thể; trong đó, từ năm 2026 đến hết năm 2030, đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD có 95% trở lên đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; các nhà giáo có 75% trở lên qua cương vị chỉ huy, quản lý đơn vị phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng đối tượng; 20-30% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế...

Tìm hiểu tại Trường Sĩ quan Thông tin, chúng tôi được biết, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD cụ thể, khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, khoa, đơn vị cũng như yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo và định hướng phát triển của nhà trường. Đến năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu 100% giảng viên, cán bộ QLGD đạt chuẩn theo quy định; 100% đạt chuẩn năng lực số và có khả năng ứng dụng AI trong giảng dạy, quản lý; 30% trở lên đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, 75% giảng viên qua cương vị chỉ huy, quản lý đơn vị và trên 85% có trình độ sau đại học (tiến sĩ đạt 25% trở lên)...

Thiếu tướng, TS Phùng Thị Phú, Phó cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD trong Quân đội, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng toàn diện cả về công tác tư tưởng, học vấn, trình độ quản lý, chỉ huy, năng lực sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD trong Quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng phải gắn liền với chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD. Chú trọng tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ QLGD đi thực tế tại đơn vị, nắm bắt yêu cầu huấn luyện, quản lý, chỉ huy bộ đội để vận dụng vào giảng dạy và QLGD, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Phấn đấu có nhiều giảng viên, nghiên cứu viên là chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.