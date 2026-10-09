Phát triển đội ngũ đảng viên tiên phong nhận việc khó, chủ động đổi mới

Kỹ sư Phạm Duy Phước (quần chúng ưu tú thuộc Phân xưởng Sửa chữa) trình bày sáng kiến kỹ thuật tại tại TechShow 2025

Rèn luyện đảng viên từ thực tiễn công việc

Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong các nhà máy thủy điện là công việc đòi hỏi tính chính xác cao. Từ kiểm tra thiết bị, phân tích khiếm khuyết, xây dựng phương án đến tổ chức sửa chữa, mỗi công đoạn đều liên quan trực tiếp đến an toàn và độ tin cậy vận hành của tổ máy.

Chính trong môi trường ấy, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân được thể hiện rõ nhất.

Tại Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa, công tác phát triển Đảng vì thế không tách rời nhiệm vụ chuyên môn. Việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được gắn với quá trình theo dõi sự phấn đấu trong công việc hằng ngày, từ thái độ nhận nhiệm vụ, chấp hành quy trình đến khả năng phối hợp, xử lý khó khăn và đóng góp cho tập thể.

Năm 2026, Chi bộ có 18 đảng viên, trong đó 17 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị mới được kết nạp. Cùng với đó, 1 quần chúng đã được Chi bộ ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp; 2 quần chúng khác đang trong quá trình theo dõi, thẩm tra lý lịch.

Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả công tác phát triển Đảng, mà quan trọng hơn là quá trình lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực từ chính môi trường sản xuất.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là đồng chí Hồ Sỹ Huệ. Bên cạnh quá trình phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng chí còn tham gia nghiên cứu, đề xuất sáng kiến “Nâng cấp hệ thống xử lý nước lẫn dầu Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4”, được cấp Tổng Công ty phê duyệt tháng 1/2026.

Các nhóm công tác của Phân xưởng Sửa chữa thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị

Từ một yêu cầu cụ thể của công việc, quá trình nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đã trở thành một phần trong quá trình rèn luyện, thể hiện trách nhiệm và năng lực của người lao động. Đây cũng là cách vai trò đảng viên được nhìn nhận từ kết quả thực tế, chứ không chỉ qua nhận thức hay lời nói.

Từ bài toán kỹ thuật đến những sáng kiến cụ thể

Nếu công tác phát triển Đảng tạo nền tảng về ý thức trách nhiệm thì môi trường lao động lại là nơi tinh thần tiên phong được kiểm chứng bằng những việc làm cụ thể.

Tại Phân xưởng Sửa chữa, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo được gắn với những vấn đề nảy sinh trực tiếp trong quá trình quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

Trong năm 2026, Phân xưởng có 4 sáng kiến cấp Tổng Công ty và 6 sáng kiến cấp Công ty được phê duyệt. Một số ý tưởng đổi mới sáng tạo khác cũng đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Điểm đáng chú ý là các sáng kiến không bắt đầu từ những vấn đề xa rời thực tế, mà từ chính những bất cập kỹ thuật, những công đoạn có thể tối ưu hoặc những yêu cầu cần nâng cao độ an toàn, độ tin cậy của thiết bị.

Qua quá trình làm việc trực tiếp, kỹ sư và công nhân là những người nhận biết rõ nhất đâu là điểm còn hạn chế, đâu là khâu có thể cải tiến. Từ đó, các ý tưởng được hình thành, nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện thành giải pháp.

Trong phong trào này có các đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Võ Nguyễn Trưởng, những cán bộ nhiều năm tham gia các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp Tổng Công ty phê duyệt.

Bên cạnh đội ngũ đảng viên, các quần chúng trẻ cũng tích cực tham gia nghiên cứu, sáng tạo. Kỹ sư Phạm Duy Phước có nhiều sáng kiến cấp Tổng Công ty và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVN, trong đó có đề tài “Nghiên cứu phát triển bộ sản phẩm cách ly quang thông tin một chiều cho ứng dụng truyền dữ liệu quan trắc hồ đập tại công trình Thủy điện Đồng Nai 3”.

Việc một quần chúng ưu tú chủ động tham gia sáng kiến, nghiên cứu khoa học cũng cho thấy môi trường lao động chuyên môn chính là nơi phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố có năng lực, tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu.

Giá trị của các sáng kiến không chỉ nằm ở một giải pháp kỹ thuật được công nhận. Quan trọng hơn, quá trình ấy tạo ra thói quen quan sát, đặt câu hỏi và tìm cách làm tốt hơn trong mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Đối với cán bộ, đảng viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp cũng là một cách cụ thể để thể hiện tính tiên phong: không bằng lòng với cách làm cũ khi thực tiễn đặt ra yêu cầu mới; dám nhận trách nhiệm và theo đuổi giải pháp đến khi có kết quả.

Vai trò nêu gương từ những công việc hằng ngày

Trong môi trường sản xuất điện, không phải lúc nào vai trò của người đảng viên cũng được thể hiện bằng những việc lớn. Nhiều khi, sự nêu gương bắt đầu từ việc chấp hành nghiêm quy trình, chủ động phát hiện một khiếm khuyết thiết bị, nhận một nhiệm vụ khó hoặc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Tại Phân xưởng Sửa chữa, từ khâu kiểm tra thiết bị, phân tích hiện trạng, chuẩn bị vật tư, tổ chức thi công đến nghiệm thu và đưa thiết bị trở lại vận hành, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều người.

Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Hồ Sỹ Huệ

Những công việc ấy phần lớn diễn ra phía sau quá trình vận hành của các tổ máy, ít được nhìn thấy, nhưng có vai trò trực tiếp đối với độ an toàn và ổn định của hệ thống thiết bị.

Chính trong những nhiệm vụ thường ngày đó, vai trò của cán bộ, đảng viên được thể hiện một cách cụ thể: làm trước những việc khó, giữ kỷ luật trong thực hiện quy trình, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp và đề xuất giải pháp khi phát hiện bất cập.

Từ góc nhìn này, xây dựng Đảng không phải là một hoạt động đứng bên ngoài nhiệm vụ sản xuất. Quá trình xây dựng đội ngũ, phát hiện quần chúng ưu tú và rèn luyện đảng viên diễn ra ngay trong môi trường lao động.

Một sáng kiến được công nhận, một hạng mục sửa chữa hoàn thành an toàn, một nhân tố trẻ trưởng thành qua công việc hay một kinh nghiệm được chia sẻ cho đồng nghiệp đều có thể trở thành thước đo cụ thể của tinh thần trách nhiệm và ý thức nêu gương.

Với Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa, việc duy trì phong trào sáng kiến, tiếp tục tạo nguồn phát triển Đảng và xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn là những nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Khi cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong trong công việc, tinh thần ấy có thể lan tỏa đến quần chúng. Ngược lại, những quần chúng có năng lực, trách nhiệm và nhiều đóng góp từ thực tiễn cũng chính là nguồn để tổ chức Đảng tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng.

Từ những việc khó trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đến những sáng kiến hình thành từ thực tế sản xuất, vai trò của người đảng viên vì thế được thể hiện rõ nhất bằng chất lượng công việc và trách nhiệm với tập thể.

Đó cũng là nền tảng để Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa tiếp tục xây dựng đội ngũ vừa vững về ý thức trách nhiệm, vừa giỏi chuyên môn, chủ động đổi mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Phân xưởng và Công ty Thủy điện Đồng Nai.