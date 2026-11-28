Hỗ trợ theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp

- Thưa đại biểu, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XVI dành tới 80% thời gian cho công tác lập pháp. Đại biểu đánh giá thế nào về chất lượng các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua?

- Thông điệp chỉ đạo xuyên suốt của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại kỳ họp là đặt chất lượng lên hàng đầu, quan tâm tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển bằng pháp luật. Khi ấy, pháp luật không chỉ để quản lý tốt hơn, mà còn mạnh dạn “sửa đường”, chủ động “mở đường” cho phát triển.

Điều đó thể hiện trong quá trình Quốc hội xem xét, thảo luận các dự án luật, nghị quyết, với sự quan tâm ngày càng sâu hơn đến chất lượng chính sách, tính khả thi và tác động đối với người dân, doanh nghiệp. Nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đề ra giải pháp xoay quanh từng câu hỏi cụ thể: “Quy trình, thủ tục mới có yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần không? Có tiết giảm thực chất thời gian, chi phí tuân thủ không? Có tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh không?”.

ĐBQH Lê Trung Quân (Đồng Tháp)

- Tại Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Đại biểu có thể chia sẻ những điểm mới của luật?

- Tên gọi của Luật được điều chỉnh từ “hỗ trợ” sang “phát triển” doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thay đổi nhỏ về tên gọi, nhưng hàm chứa sự chuyển biến lớn về tư duy chính sách. “Phát triển” không chỉ quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, mà còn thể hiện mục tiêu thúc đẩy sự lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng hoạt động, quản trị, vận hành của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cách tiếp cận này đồng thời phản ánh rõ nét vai trò kiến tạo, đồng hành của Nhà nước trong việc tạo lập môi trường và không gian phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nguyên tắc, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thiết kế tương ứng với hành trình trưởng thành của doanh nghiệp. Ưu tiên triển khai toàn diện các hoạt động hỗ trợ phát triển, để tạo tác động và kết quả thực chất. Hỗ trợ theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển lên quy mô lớn hơn.

Chủ động nâng cao năng lực để chính sách thực sự là bệ phóng

- Theo đại biểu, để các chính sách của Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh chóng đi vào cuộc sống cần lưu ý những giải pháp nào?

- Theo tôi, Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, các nền tảng số kết nối doanh nghiệp cần liên tục được hoàn thiện, cập nhật thông suốt. Cần quan tâm đến tư duy thiết kế và vận hành: Đây không chỉ là cổng đăng ký và thực hiện thủ tục mà nên là nơi kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa qua kênh chính thống, đáng tin cậy; để chính sách lan tỏa đến doanh nghiệp, thay vì doanh nghiệp phải kiếm tìm chính sách.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhiều nội dung của Luật giao Chính phủ quy định chi tiết nên yêu cầu việc ban hành văn bản hướng dẫn cần bảo đảm tính kịp thời, dễ tiếp cận. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có đầu mối rõ ràng, giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu và chủ động kết nối thông tin đến doanh nghiệp, đến tận cơ sở, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Theo đại biểu, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chuẩn bị những gì để tiếp cận được những chính sách mới trong Luật?

- Lâu nay, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thường gắn với nhận định “đông nhưng nhỏ”, như thể “nhỏ” là điều phải khắc phục. Tôi muốn đề xuất góc nhìn “đông và nhỏ”. “Nhỏ” được xem như một đặc điểm, với lợi thế linh hoạt, dễ xoay trở, chủ động thích ứng và phù hợp với nhiều ngành nghề. Không phải doanh nghiệp nhỏ nào cũng bắt buộc phải thành lớn, có những doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng chất lượng hoạt động, quản trị, vận hành rất tốt. Doanh nghiệp có tiềm năng thì được hỗ trợ nâng cấp quy mô; doanh nghiệp chủ động chọn quy mô nhỏ thì được hỗ trợ nâng cao năng suất, năng lực quản trị, số hóa, khả năng sinh lời bền vững.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa nên mạnh dạn, chủ động nâng cao năng lực, để chính sách thực sự là bệ phóng, để không hẫng hụt khi dừng nhận hỗ trợ. Bên cạnh bài toán kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận hàng tháng, hàng năm, cần tự tin xác lập hành trình xa hơn: “ba năm nữa, năm năm nữa, doanh nghiệp của mình sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị?”. Và không ai có thể thành công một mình, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đi cùng nhau, cần kết nối với hiệp hội ngành hàng, để có thông tin nhanh, tiếng nói chung và sức liên kết cung cầu bền chặt với các doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị.

Diều bay cao nhờ ngược gió. Cá hồi sinh sôi nhờ ngược dòng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhờ tâm thế chủ động, không ngại khó, dám dấn thân. Hãy để “đông và nhỏ” không dừng lại ở một góc nhìn khác mà là sức bật thực chất: đông để đồng hành, nhỏ để linh hoạt, nhanh nhạy, và vừa đủ vững vàng để đi xa.

- Xin cảm ơn đại biểu!