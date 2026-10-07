Phát triển doanh nghiệp 2026: Vượt kế hoạch, hướng tới nâng cao chất lượng

Các doanh nghiệp tại xã Thiệu Tiến từng bước chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, hoạt động hiệu quả. Ảnh: Thanh Thảo

Bứt phá vượt kế hoạch đề ra

Nhìn vào bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 của tỉnh có thể thấy điểm sáng nổi bật nhất chính là tốc độ gia nhập thị trường của khu vực doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã có 3.052 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước và chính thức hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong cả năm. Với kết quả này, Thanh Hóa tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trên cả nước về phát triển doanh nghiệp mới. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút môi trường đầu tư và tinh thần khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn.

Để đạt được kết quả này có sự chủ động triển khai giải pháp thiết thực từ chính quyền các địa phương. Điển hình như tại xã Sao Vàng, công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích của mô hình doanh nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Song song với đó là việc cắt giảm thủ tục hành chính và tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, toàn xã đã có 36 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 15% chỉ tiêu, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 350 đơn vị, đóng góp tích cực vào việc giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng với tổng vốn khoảng 500 tỷ đồng và Nhà máy chế biến gỗ dán quy mô 400 tỷ đồng tại xã Sao Vàng, ông Phạm Đình Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Triệu Thái Sơn chia sẻ: “Chính quyền địa phương rất ủng hộ và quan tâm đến các nhà đầu tư. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất thuận lợi từ khâu tiếp cận mặt bằng cho đến triển khai dự án. Một môi trường đầu tư minh bạch chính là chỗ dựa vững chắc để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài tại địa phương”.

Khẳng định phương châm “lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả”, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sao Vàng cho biết: “Địa phương tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp và dự án đầu tư công để nhà đầu tư yên tâm rót vốn. Đồng thời, tạo cơ chế thông thoáng từ hành lang pháp lý đến công khai minh bạch về quy hoạch, các điều kiện đầu tư để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dự án cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn để mở rộng sản xuất, kinh doanh”.

Chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được cải thiện rõ rệt. Tổng vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt hơn 27.136 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Đã có 3.757 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 5,5%, trong khi số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh giảm 2,7%. Đáng chú ý, thu nộp ngân sách Nhà nước từ khu vực doanh nghiệp 9 tháng đạt hơn 12.370 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng thu nội địa và bằng 101,8% dự toán giao cả năm.

Tuy nhiên, công tác phát triển doanh nghiệp vẫn đối mặt với không ít thách thức khi phần lớn đơn vị mới thành lập có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tuy giảm nhưng còn ở mức đáng lo ngại. Trước thực tế này, tỉnh Thanh Hóa xác định không chạy theo số lượng mà tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh các chương trình đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, tập huấn chính sách thuế, kế toán cho doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh. Chú trọng cắt giảm, rút ngắn từ 30% đến 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn và nhân lực chất lượng cao. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Ông Cao Văn Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Thường Xuân cho biết: “Chính quyền địa phương luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về giải phóng mặt bằng, thanh toán nợ tồn đọng. Về phía hội doanh nghiệp xã cũng tăng cường các hoạt động giao lưu kết nối hội viên với các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước; đồng thời phối hợp mở các lớp đào tạo, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp mới về thủ tục hồ sơ giấy tờ pháp lý”.

Khẳng định công tác phát triển doanh nghiệp là động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương, ông Ngô Văn Hạm, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thiệu Tiến cho biết :“Chúng tôi đã rà soát tất cả hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định để tuyên truyền, vận động những hộ đủ điều kiện chuyển đổi mô hình thành lập doanh nghiệp. Với tinh thần đồng hành, xã tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp về chuyển đổi số, hướng dẫn thực hiện đúng chính sách thuế ngay từ khi thành lập, đồng thời kêu gọi công nhân làm ăn xa về làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”.

Từ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Thanh Hóa không chỉ hoàn thành sớm mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2026 mà đang tự tin hướng tới mục tiêu xa hơn là có 40.000 doanh nghiệp vào năm 2030. Việc chú trọng xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thông thoáng và bình đẳng sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.