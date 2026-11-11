Phát triển đoàn viên ở cơ sở để 'giữ lửa' phong trào Đoàn

ĐVTN xã Mai Sơn dâng hương tại Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi.

Đến xã vùng III Chiềng Hoa tìm hiểu về hoạt động Đoàn, chúng tôi thấy rõ sự trăn trở của cấp ủy, chính quyền và cán bộ Đoàn địa phương trước những khó khăn về phát triển đoàn viên ở cơ sở. Trao đổi với chúng tôi, anh Mùa A Lâu, Bí thư Đoàn xã Chiềng Hoa, cho biết: Toàn xã hiện có hơn 100 thanh niên đi làm ăn xa chưa thể kết nạp Đoàn. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã mới kết nạp được 1 đoàn viên mới. Để duy trì hoạt động phong trào, Đoàn xã đã phát huy vai trò đắc lực của đội ngũ đoàn viên khối trường học, lực lượng vũ trang cùng các bí thư, phó bí thư chi đoàn các bản. Với 640 đoàn viên hiện có, Đoàn xã vẫn đang duy trì các hoạt động, phong trào hướng về cơ sở, nhất là hỗ trợ phát triển sinh kế, chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật…

Còn tại Mường Sại, một xã khó khăn thuộc vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, công tác phát triển đoàn viên tại đây cũng gặp không ít trở ngại do nhiều ĐVTN đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh. Anh Ngần Văn Quảng, Bí thư Đoàn xã, chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, xã mới kết nạp được 10 đoàn viên mới. Trong tổng số 476 đoàn viên toàn xã, có khoảng 70 đoàn viên đang đi làm ăn xa. Đoàn xã luôn cố gắng giữ mối liên hệ với số thanh niên này để tuyên truyền, vận động tham gia các hoạt động khi về quê hương đồng thời duy trì các hoạt động phù hợp thực tế tại địa phương để thu hút ĐVTN.

ĐVTN xã Mai Sơn hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong tham gia hoạt động tại Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi.

Trong khi đó, các xã, phường tại khu vực trung tâm thường thuận lợi hơn khi đặt ra chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới nhờ có lực lượng đông đảo thanh niên tại các trường THPT và lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Anh Nguyễn Thành Lâm, Bí thư Đoàn xã Mai Sơn, thông tin: Trên địa bàn xã có 4 trường THPT, là nguồn kết nạp đoàn viên chủ yếu hằng năm. Từ đầu năm đến nay, xã đã kết nạp được 650 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn xã lên 2.218 người, sinh hoạt tại 57 cơ sở đoàn. Đoàn viên khối trường học là lực lượng đóng góp tích cực cho các hoạt động chung của Đoàn xã.

Sự chênh lệch lớn giữa các vùng cao, vùng sâu và khu vực trung tâm chính là nguyên nhân cốt lõi khiến công tác tạo nguồn phát triển đoàn viên gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số cơ sở Đoàn chưa đổi mới mạnh mẽ phương thức sinh hoạt và thu hút đoàn viên; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên ở một số nơi chưa thường xuyên.

ĐVTN xã Mường Sại hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.Ảnh PV

Nói về giải pháp tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, anh Lò Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Tỉnh đoàn và các tổ chức cơ sở đoàn đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, kết nối và sinh hoạt đoàn như sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam với 12 nghiệp vụ; xây dựng các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề tại khu vực dân cư để phát huy hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn hiện chú trọng triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là chương trình “Ngày đoàn viên”, triển khai chủ trương “1+1” (mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội). Công tác kết nạp đoàn viên mới được các đơn vị quan tâm theo hướng đảm bảo quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, nâng cao ý thức chính trị, tính tiền phong, gương mẫu của người đoàn viên. Các cơ sở Đoàn chú trọng củng cố tổ chức, hoạt động, thực hiện hướng dẫn “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn ở cơ sở trong tình hình mới.

ĐVTN xã Chiềng Hoa góp sức làm đường giao thông nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 2.200 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên hơn 74.000 người, sinh hoạt tại 75 tổ chức đoàn cấp xã/phường và 4 đơn vị trực thuộc. Song song với đó, các cơ sở đoàn duy trì tổ chức nhiều hoạt động về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, các phong trào tình nguyện, xung kích vì cộng đồng, thu hút và tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành cho ĐVTN, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngại khó, các cơ sở Đoàn của tỉnh đang nỗ lực khắc phục khó khăn để “giữ lửa” phong trào Đoàn, luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ tham gia mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp sức xây dựng quê hương.