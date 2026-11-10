Phát triển đoàn viên Công đoàn: Thuyết phục người lao động bằng quyền lợi thiết thực

Những phần quà thiết thực là sự động viên của tổ chức Công đoàn đối với công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Từ khoản hỗ trợ tiền thuê nhà đến điểm tựa lúc khó khăn

Với công nhân môi trường đô thị, công việc thường bắt đầu khi nhiều người còn chưa thức giấc và kết thúc khi phố phường đã lên đèn. Họ làm việc ngoài trời, tiếp xúc với rác thải, chịu tác động của thời tiết và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, bên cạnh tiền lương, những khoản hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống có ý nghĩa không nhỏ đối với người lao động.

Một trong những chính sách đáng chú ý tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm (Hà Nội) là hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ngoại tỉnh mới đến làm việc.

Theo ông Trương Hoài Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, người lao động thuộc diện được hỗ trợ khoảng 800.000 đồng/tháng, trong thời gian tối đa 6 tháng và chỉ được hưởng một lần. Khoản tiền này giúp họ giảm bớt chi phí ban đầu, ổn định nơi ở trước khi cuộc sống và công việc đi vào nền nếp.

Không chỉ hỗ trợ người lao động khi mới đến làm việc, Công đoàn còn duy trì các khoản thăm hỏi, trợ cấp khi đoàn viên ốm đau, bệnh tật, tai nạn hoặc gia đình gặp chuyện không may. Mức hỗ trợ cao nhất đối với người lao động bị ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn có thể lên tới 10 triệu đồng. Các trường hợp vợ hoặc chồng, con qua đời được hỗ trợ 2 triệu đồng; bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ, chồng qua đời được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Đặc biệt, với những trường hợp tai nạn nghiêm trọng, người lao động phải nằm viện dài ngày hoặc không may tử vong, Công đoàn không chỉ thăm hỏi theo chế độ mà còn vận động cán bộ, nhân viên cùng chia sẻ. Có trường hợp mỗi người đóng góp 300.000-500.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ lên tới hàng chục triệu đồng.

Sự hỗ trợ cũng được mở rộng đến những gia đình có nhà ở xuống cấp, không đủ điều kiện sửa chữa. Công đoàn đề xuất cấp trên trợ giúp, đồng thời kết nối các doanh nghiệp trong khu vực để vận động kinh phí, vật liệu, thiết bị. Theo ông Nam, đến nay đã có gần 10 trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Đằng sau những khoản tiền hỗ trợ là sự sẻ chia của cả tập thể. Với người lao động đang chật vật vì bệnh tật, tai nạn hay biến cố gia đình, đôi khi điều đáng quý không chỉ là số tiền nhận được, mà còn là cảm giác mình không phải đơn độc xoay xở.

Những ngày chị em được nhớ đến

Ở Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, lao động nữ chiếm khoảng 70% tổng số người lao động. Bởi vậy, trong lịch hoạt động chăm lo của Công đoàn, ngày 8/3 và 20/10 là hai dịp không thể thiếu.

Với những nữ công nhân ngày ngày gắn bó với công việc quét dọn đường phố, thu gom rác thải, những ngày này là dịp để họ được quan tâm, động viên và nhận những phần quà từ tổ chức Công đoàn. Món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng là lời ghi nhận dành cho những người phụ nữ vẫn bền bỉ với công việc nặng nhọc, góp phần giữ gìn đường phố sạch đẹp.

Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.

Không chỉ nhớ đến chị em trong hai ngày dành riêng cho phụ nữ, Công đoàn còn quan tâm đến gia đình và con em đoàn viên. Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, các cháu được tặng quà; những em có thành tích học tập tốt được tuyên dương, khen thưởng. Sự chăm lo vì thế không dừng lại ở người lao động mà còn hướng đến những người thân phía sau họ.

Một hoạt động mang nét riêng của đơn vị là tặng quà, động viên những người lao động từng tham gia nghĩa vụ quân sự, phục viên, xuất ngũ vào dịp 22/12. Theo ông Nam, hoạt động này nhằm ghi nhận quá trình cống hiến của những người từng thực hiện nghĩa vụ với đất nước.

Ngoài chăm lo trực tiếp cho đoàn viên, hằng năm Công ty và Công đoàn còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, biển đảo và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng mức đóng góp cho các hoạt động này trung bình trên 100 triệu đồng mỗi năm, từ nguồn doanh nghiệp, Công đoàn và sự đóng góp của người lao động.

Tuyên truyền ngay từ khi người lao động mới vào làm việc

Theo ông Trương Hoài Nam, hiện Công ty có 806 người lao động và toàn bộ đều tham gia tổ chức Công đoàn, đạt tỷ lệ 100%.

Để có được kết quả này, Công đoàn Công ty chú trọng tuyên truyền ngay từ cơ sở, bắt đầu khi người lao động mới vào làm việc. Tại các tổ sản xuất, tổ trưởng đồng thời đảm nhiệm vai trò tổ trưởng Công đoàn, trực tiếp phổ biến về tiền lương, chế độ chính sách và quyền lợi khi gia nhập tổ chức.

Người lao động được giải thích cụ thể về các hoạt động chăm lo như thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ lúc gia đình gặp khó khăn, tặng quà dịp lễ, Tết hay chăm lo cho con em đoàn viên. Theo ông Nam, cách tuyên truyền trực tiếp tại tổ sản xuất giúp thông tin đến với người lao động gần gũi, dễ hiểu. Qua nắm bắt tại cơ sở, phần lớn người lao động đều biết về quyền lợi và tự nguyện tham gia Công đoàn.

Theo ông Nam, cần phân biệt rõ những chế độ người lao động được hưởng theo quy định pháp luật với các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn. Tiền lương, bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động, phụ cấp độc hại và các chế độ liên quan là trách nhiệm của doanh nghiệp. Công đoàn có vai trò phối hợp, giám sát, đại diện và chăm lo để quyền lợi của người lao động được bảo đảm tốt hơn.

Khi quyền lợi được lắng nghe, niềm tin được bồi đắp

Dù tỷ lệ đoàn viên đạt 100%, việc giữ chân người lao động vẫn là bài toán không dễ. Theo ông Nam, công việc môi trường đô thị vất vả, trong khi người lao động có thêm nhiều lựa chọn việc làm khác với mức thu nhập hấp dẫn hơn. Tình trạng thiếu nhân lực kéo dài khiến việc bố trí lao động, sắp xếp thời gian nghỉ phép có thời điểm gặp khó khăn.

Thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng đầu năm được ông Nam thông tin khoảng 10 triệu đồng/tháng, tính cả tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ và tiền thưởng. Tuy nhiên, tại các hội nghị người lao động, mong muốn tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc vẫn thường xuyên được đặt ra.

Việc đưa máy móc, phương tiện vào một số công đoạn đã giúp giảm sức lao động thủ công, nhưng người lao động vẫn mong công việc bớt vất vả và thu nhập tương xứng hơn với công sức bỏ ra.

Thực tế ấy cho thấy, phát triển đoàn viên không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu quyền lợi hay vận động người lao động gia nhập tổ chức. Những món quà dịp lễ, khoản hỗ trợ tiền thuê nhà hay trợ cấp khi gặp biến cố là cần thiết, nhưng chưa phải tất cả. Người lao động còn mong muốn được lắng nghe, được cải thiện điều kiện làm việc và có một tổ chức đủ tiếng nói để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Bởi suy cho cùng, điều giữ người lao động ở lại với Công đoàn không chỉ là những món quà được trao vào ngày 8/3, 20/10 hay dịp lễ, Tết. Đó còn là niềm tin rằng, khi khó khăn ập đến, phía sau họ luôn có một tập thể sẵn sàng sẻ chia và đồng hành.