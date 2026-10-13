Phát triển đoàn viên Công đoàn gắn với chăm lo thiết thực cho người lao động

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NA

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Hùng Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Ngọc Hà cho biết, bám sát chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và cấp ủy địa phương, Công đoàn phường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia xây dựng Đảng.

Hiện Công đoàn phường được giao quản lý 116 CĐCS với 8.068 đoàn viên. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị phát triển mới 51 CĐCS với 1.100 đoàn viên; giới thiệu 36/42 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đạt 85,71%. Công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên mới trên hệ thống iHanoi được thực hiện đầy đủ, đạt 100% với 1.100 đoàn viên.

Kết quả trên cho thấy sự chủ động của Công đoàn phường trong rà soát, tiếp cận doanh nghiệp, mở rộng tổ chức. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng đoàn viên mà còn phải nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, tạo niềm tin để người lao động tự nguyện tham gia và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên. Trong đó, Công đoàn phường cần tiếp tục rà soát doanh nghiệp trên địa bàn, xác định các đơn vị đủ điều kiện nhưng chưa có tổ chức Công đoàn; kiện toàn Tổ công tác phát triển đoàn viên, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, nhóm doanh nghiệp, thường xuyên đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Cùng với vận động trực tiếp, cần đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số, tập trung giới thiệu quyền lợi khi gia nhập Công đoàn, chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm và các chương trình phúc lợi. Việc phát triển đoàn viên cần gắn với những hoạt động thiết thực như nâng cao chất lượng bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

Đối với các CĐCS mới thành lập, cần sớm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực ban chấp hành, phát huy vai trò đại diện người lao động thông qua đối thoại, thương lượng tập thể và chăm lo đời sống. Qua đó, bảo đảm tổ chức Công đoàn hoạt động thực chất, trở thành cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng cần gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng. Công đoàn phường cần phối hợp với cấp ủy rà soát, tạo nguồn đoàn viên ưu tú tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng; đồng thời vận động thành lập CĐCS tại những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng nhưng chưa có tổ chức Công đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn phường Ngọc Hà tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, xác định phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm. Công đoàn phường cần chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với UBND phường và các cơ quan liên quan, trong đó có cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và lực lượng công an theo chức năng, nhiệm vụ, để rà soát doanh nghiệp, nắm bắt tình hình và xây dựng phương án vận động phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn phường thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên. Đồng chí nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Công đoàn sẽ tạo nền tảng quan trọng để đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn.