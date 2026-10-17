Phát triển đô thị thông minh: TPHCM phải đi trước, không thể làm máy móc

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người tiếp nhận và kiểm chứng thông tin. Với công nghệ Deepfake, hình ảnh, video và âm thanh có thể bị làm giả với độ chân thực cao, khiến người xem khó phân biệt thật - giả, nếu chỉ dựa vào cảm nhận ban đầu. Vì vậy, nâng cao năng lực nhận diện, kiểm chứng và xử lý thông tin giả mạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ an ninh trên không gian mạng.