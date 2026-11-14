Phát triển đô thị khu vực phía nam thành phố

Khu đô thị Chu Lai được kỳ vọng hình thành khu đô thị hiện đại với hệ thống khu dân cư, dịch vụ, tiện ích công cộng, dịch vụ hỗn hợp và không gian xanh đa dạng trên địa bàn xã Núi Thành. Ảnh: HỒ QUÂN

Sức bật cho vùng lõi Tam Kỳ

Nằm trong tổng thể quy hoạch đô thị Tam Kỳ và không gian phát triển phía nam thành phố, phường Quảng Phú đang tập trung phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, đồng bộ và bền vững. Địa phương xác định các trục phát triển chính là những khu đô thị dọc đường Nguyễn Tất Thành, ven sông Trường Giang và biển Tam Thanh.

Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Huỳnh Ngọc Bá cho biết, thời gian qua, địa phương tích cực phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị bồi thường và cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án hạ tầng, đô thị trên địa bàn.

Trong đó, tập trung vào các dự án: làng Hoa Sen, khu dân cư Nam Tam Thanh, khu dân cư Đông Nam cầu Kỳ Phú 1 và 2, khu dân cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1 và 2, khu dân cư phía tây đường An Hà - Quảng Phú, khu dân cư phía nam phường An Phú (cũ), Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) qua địa bàn phường Quảng Phú…

Theo Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đô thị Tam Kỳ là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục; giữ vai trò đô thị động lực thuộc cực phát triển phía nam thành phố, đồng thời là đầu mối phát triển tuyến xuyên biển kết nối đến Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đến năm 2050, Tam Kỳ là 1 trong 4 đô thị loại II của thành phố, với diện tích tự nhiên khoảng 9.396ha, dân số dự báo khoảng 275.000 người.

Hiện khu vực này có 2 dự án đô thị động lực quy mô lớn, dự kiến khởi công trong năm 2027, gồm: Khu đô thị ven sông Trường Giang (địa bàn phường Bàn Thạch và phường Quảng Phú) và Khu đô thị hỗn hợp phía nam trục Nguyễn Tất Thành (địa bàn phường Quảng Phú).

Ông Nguyễn Đình Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Green Industrial Chu Lai, nhà đầu tư Khu đô thị ven sông Trường Giang thông tin, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 74ha, tổng mức đầu tư 3.069 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2034.

Dự án hướng tới hình thành khu đô thị gắn với dịch vụ, du lịch và không gian xanh; góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị tại phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch. Công ty đang phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án theo quy định, hướng tới khởi công dịp 30/4/2027.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, dự án Khu đô thị hỗn hợp phía nam trục Nguyễn Tất Thành vừa được đơn vị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào ngày 21/10/2026. Dự án do Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 17.785 tỷ đồng, diện tích dự kiến sử dụng khoảng 296,28ha, tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2038.

Khu đô thị được định hướng hình thành không gian có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan và không gian xanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa.

Các dự án đô thị ven sông Trường Giang và biển Tam Thanh qua địa bàn phường Quảng Phú được kỳ vọng tạo sức bật cho sự phát triển vùng lõi đô thị Tam Kỳ. Ảnh: HỒ QUÂN

Tạo động lực phát triển

Nằm trong danh mục các công trình động lực, trọng điểm quy mô lớn giai đoạn 2025 - 2030 theo Chương trình hành động số 51 của Thành ủy Đà Nẵng, dự án Khu đô thị Chu Lai (địa bàn xã Núi Thành) được kỳ vọng hình thành khu đô thị hiện đại với hệ thống khu dân cư, dịch vụ, tiện ích công cộng, dịch vụ hỗn hợp và không gian xanh đa dạng.

Đồng thời, dự án hướng đến cải tạo, xây dựng một số khu vực hiện trạng bảo đảm đồng bộ với khu vực phát triển mới, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo tồn cảnh quan và tạo điểm nhấn cho đô thị.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 188,5ha, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý IV/2033.

Ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh công tác chuẩn bị để khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung vào tháng 4/2027.

Theo quy hoạch của thành phố, các đô thị loại III ở phía đông đóng vai trò liên kết, bổ trợ kinh tế nội vùng về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nhà ở và dịch vụ thủy sản.

Trong đó, đô thị động lực Núi Thành được định hướng phát triển logistics, công nghiệp quy mô lớn và dịch vụ hàng không; chuyển dịch sang mô hình công nghiệp mới theo hướng khu công nghiệp sinh thái, sản xuất xanh, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giảm phát thải, thân thiện với môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Đây cũng là đầu mối liên kết quan trọng trên hành lang phát triển khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, đơn vị đã đăng ký danh mục các khu vực phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn vào Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, tại xã Thăng An và xã Thăng Trường đề xuất 5 dự án với tổng quy mô diện tích 2.123ha. Hiện 4 dự án đã có nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư.

Ngoài ra, Tập đoàn Geleximco đang rà soát Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng để hoàn thiện ý tưởng đầu tư, báo cáo UBND thành phố đối với 2 dự án đô thị trên địa bàn xã Tam Anh, với tổng quy mô diện tích khoảng 1.025,89ha.

Tại buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị tại Khu kinh tế mở Chu Lai không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa khu vực phía nam.

Thành phố đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh phân kỳ đầu tư phù hợp để bảo đảm tiến độ.