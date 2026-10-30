Phát triển đô thị, khơi thông nguồn lực phát triển

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Sáu, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Hoa

Chuyển cơ chế mới thành động lực phát triển

Kỳ họp thứ Sáu diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sắp xếp địa giới hành chính; đồng thời, giải quyết những điểm nghẽn kéo dài về hạ tầng, giao thông, môi trường và chất lượng sống. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Thành phố chủ động huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao đổi tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Tịnh Hà

Theo chương trình kỳ họp, HĐND thành phố xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Trong đó, các cơ chế huy động vốn hướng đến đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn cho hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và công trình trọng điểm. Việc đa dạng hóa nguồn vốn phải gắn với hiệu quả sử dụng, khả năng cân đối ngân sách và an toàn tài chính. Với cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, cần xác định rõ nhu cầu, mục đích sử dụng vốn và nguồn trả nợ gốc, lãi.

Các đại biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Tịnh Hà

Đối với khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp, trọng tâm là khai thác lợi thế cảng biển, hạ tầng vận tải, tăng cường kết nối thương mại, sản xuất và logistics, qua đó giảm chi phí lưu thông, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ chế phát triển khu công nghệ cao cũng hướng đến thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai các cơ chế mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh đề nghị đại biểu làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách; đặc biệt chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. “Đây là yêu cầu quan trọng để các nghị quyết không dừng ở việc cụ thể hóa quy định pháp luật mà thực sự tạo động lực phát triển”, Chủ tịch HĐND Thành phố nêu rõ.

Gỡ điểm nghẽn đô thị, bảo đảm phát triển gắn với chất lượng sống

Bên cạnh các cơ chế huy động nguồn lực, những vấn đề cấp bách về giao thông, ngập nước và quản trị đô thị tiếp tục thu hút sự quan tâm của đại biểu. Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Trần Quang Lâm cho biết, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an toàn giao thông, trật tự xây dựng và dịch vụ đô thị cơ bản đạt kết quả khả quan, hoàn thành mục tiêu năm 2026. Tuy nhiên, ùn tắc giao thông và ngập nước vẫn là hai điểm nghẽn lớn, cấp bách cần tập trung xử lý theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Đại biểu Tăng Hữu Phong phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Tịnh Hà

Về giao thông, từ nay đến năm 2030, Thành phố đặt mục tiêu cơ bản giải quyết 28 điểm có nguy cơ ùn tắc bằng các giải pháp ứng dụng công nghệ trong điều phối, tổ chức giao thông, tăng cường kết nối các tuyến đường phụ và đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng tại các khu đô thị để bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với ngập nước, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố đề xuất vận dụng các cơ chế đặc thù của Luật Phát triển đô thị cùng những quy định mới về chuyển đổi số, công nghệ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư theo phương thức đầu tư công và đối tác công - tư (PPP).

Trong quản lý đô thị, công tác đặt, đổi tên đường được đại biểu đề cập theo hướng thống nhất, thuận tiện cho người dân và phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại. Đại biểu Nguyễn Văn Đức cho rằng cần nghiên cứu thống nhất tên gọi các tuyến đường đi qua nhiều địa bàn, tránh tình trạng một tuyến giao thông liên tục nhưng bị chia thành nhiều đoạn mang tên khác nhau. Đại biểu dẫn ví dụ Quốc lộ 1A qua khu vực Thủ Đức, Quận 12, Bình Tân (cũ) có các đoạn mang tên Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu; tương tự, tuyến đường xuyên Á có các đoạn mang tên Lê Quang Đạo, Phan Văn Khải. Theo đại biểu, việc thống nhất tên đường từ điểm đầu đến điểm cuối sẽ tạo thuận lợi cho nhận diện và kết nối không gian đô thị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt phát biểu. Ảnh: Tịnh Hà

Trao đổi tại phiên thảo luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Nguyễn Minh Nhựt cho biết, Thành phố đề xuất một số cơ chế đặc thù về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, trong đó có phương án đặt tên đường trước khi nghiệm thu để tránh phải thay đổi tên sau khi cấp hồ sơ cho người dân; phân cấp cho HĐND cấp xã đặt tên các tuyến đường nội bộ nhỏ. Thành phố cũng đang xây dựng mã định danh cho từng tuyến đường nhằm quản lý hồ sơ lịch sử và quá trình phát triển của mỗi tuyến.

Nhấn mạnh việc đặt, đổi tên đường phải hợp lòng dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu không để người dân gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thay đổi tên đường trên giấy tờ. Các cấp chính quyền và sở, ngành, đặc biệt là bộ phận một cửa, phải quán triệt tinh thần này, bảo đảm quyền lợi và sự thuận tiện cho người dân.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, các đề xuất cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn quy hoạch đô thị với biến động dân số, xu hướng già hóa, tỷ lệ sinh giảm và dịch chuyển lao động để dự báo sát nhu cầu dịch vụ công. Nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần có chính sách thu hút, luân chuyển, đào tạo bác sĩ về trạm y tế phường, xã, tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên; đồng thời, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, nhất là người lao động. Qua đó, bảo đảm các cơ chế, chính sách phát triển đô thị không chỉ khơi thông nguồn lực mà còn cải thiện chất lượng sống và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân.