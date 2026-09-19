Phát triển đô thị gắn với đời sống người dân

Dự án Đường ven sông Cái hoàn thiện không gian phát triển kinh tế - xã hội ven sông. Ảnh: Phạm Tùng

Luật PTĐT có hiệu lực từ ngày 1-10-2026 tạo thêm cơ sở pháp lý cho công tác phát triển và quản lý đô thị. Với Đồng Nai, yêu cầu này còn được đặt trong tầm nhìn của Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Từ góc độ đời sống, yêu cầu đó được thể hiện trước hết ở những vấn đề gần gũi với người dân như: giao thông, thoát nước, môi trường và không gian sinh hoạt…

Giải quyết nhu cầu thực tế

Giờ cao điểm, những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn thường chịu áp lực cao. Với công nhân, người lao động và người dân phải di chuyển hằng ngày, việc đi lại thuận lợi, an toàn, giảm thời gian di chuyển là những yêu cầu thiết thực của quá trình PTĐT.

Chị Nguyễn Thị Liễu, công nhân ở phường Long Bình cho biết: Hằng ngày, chị phải đi làm qua những tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Chị mong các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng phù hợp với lượng phương tiện ngày càng tăng, để việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn hơn.

Cùng với việc xử lý những điểm giao thông cụ thể, thành phố đang thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông có vai trò kết nối. Ngày 9-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai 5 dự án đường: 25B, 25C, 769, 770B và 773; yêu cầu tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, bảo đảm mặt bằng được bàn giao liên tục để nhà thầu có thể triển khai thi công liền tuyến.

Ngày 15-9, tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xác định đường gantt tiến độ đối với từng dự án, gắn với thời gian hoàn thành và trách nhiệm cụ thể. Việc tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm cũng là điều kiện để sớm hình thành những tuyến đường thuận lợi, an toàn hơn cho người dân.

Cùng với giao thông, khả năng tiêu thoát nước cũng được thành phố chủ động tính toán trong quá trình PTĐT. Ngày 16-6-2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về thực hiện khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch yêu cầu rà soát các điểm ngập, khu vực có nguy cơ ngập, đánh giá năng lực tiêu thoát nước, xác định những khu vực còn hạn chế để xây dựng giải pháp xử lý.

Không chờ đến khi các điểm ngập phát sinh mới xử lý, thành phố đang từng bước rà soát, xác định những khu vực cần ưu tiên, chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước và khắc phục các điểm còn bất cập. Cách làm này hướng tới xây dựng hạ tầng có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại, chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Cụ thể hóa tầm nhìn đô thị

Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2035, xây dựng thành phố Đồng Nai theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh, thông minh; hướng đến xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 16, Kế hoạch số 179-KH/TU của Thành ủy thực hiện nghị quyết này đặt yêu cầu quy hoạch thành phố với tầm nhìn chiến lược, dài hạn 100 năm; tổ chức không gian phát triển theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng cao, theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, bảo đảm liên kết đồng bộ giữa mặt đất, mặt nước, vùng trời, lòng đất và không gian số.

Đường sá thuận lợi hơn, những điểm ngập được xử lý, thêm cây xanh và không gian công cộng phù hợp… Sự thay đổi từ những việc cụ thể đang từng bước tạo nên chất lượng sống tốt hơn trong đô thị.

Tại Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 được Thành ủy tổ chức ngày 29-8 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xã hội và con người; bảo đảm hài hòa, bền vững, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”. Các chương trình, đề án phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để thành quả phát triển được người dân thụ hưởng.

Từ định hướng đó, những vấn đề người dân quan tâm trong đời sống hằng ngày như: giao thông, thoát nước, môi trường, cây xanh và không gian sinh hoạt đang được thành phố tính toán trong tổng thể quy hoạch, đầu tư và quản lý đô thị. Đây cũng là cách cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để những định hướng phát triển được chuyển thành những thay đổi thiết thực trong đời sống.

Bà Nguyễn Thị Loan (ở phường Long Thành) cho rằng: Khi không gian đô thị được mở rộng, yêu cầu về môi trường cần được tính toán ngay từ quy hoạch. Các khu dân cư, tuyến đường và công trình mới cần được kết hợp với cây xanh, công viên, hệ thống thoát nước và thu gom, xử lý chất thải phù hợp với nhu cầu sinh hoạt.

Hiệu quả PTĐT vì thế không chỉ được nhìn ở quy mô không gian hay số lượng công trình mà còn ở những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân.