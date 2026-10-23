Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) giảm 95% lợi nhuận 9 tháng do khuyết nguồn thu bất động sản

Doanh thu sụt giảm mạnh, lợi nhuận quý 3 lao dốc

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 38,6 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ giảm của giá vốn chậm hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp gần 72%, lùi về mức 12,5 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm tích cực từ 22,9 tỷ đồng xuống còn 9,4 tỷ đồng. Dù vậy, mức giảm chi phí này chưa đủ để bù đắp phần hao hụt từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, khiến lợi nhuận sau thuế quý 3 chỉ đạt 4,1 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 77,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của D2D đạt 124,3 tỷ đồng, giảm 83,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 95% so với 9 tháng đầu năm 2025. Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải trình sự sụt giảm này hoàn toàn do công ty không phát sinh doanh thu từ giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu dân cư Châu Đức. Cùng kỳ năm trước, dự án này từng đóng góp tới 673,8 tỷ đồng vào tổng doanh thu. Cơ cấu nguồn thu 9 tháng năm nay chủ yếu dựa vào hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với 47,6 tỷ đồng, dịch vụ xử lý nước thải đạt 53 tỷ đồng, phần còn lại đến từ khu dân cư Lộc An và hoạt động cho thuê nhà xưởng.

Người mua trả tiền trước tăng vọt, đẩy mạnh xây dựng cơ bản

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.442,7 tỷ đồng, tăng 2,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ 307,2 tỷ đồng xuống còn 270,7 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn mở rộng từ 1.094,7 tỷ đồng lên mức 1.171,9 tỷ đồng. Công ty duy trì lượng tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 88,9 tỷ đồng, tăng so với con số 61,5 tỷ đồng đầu năm, cùng lượng hàng tồn kho tăng nhẹ lên 141,1 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là sự gia tăng mạnh mẽ của khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng từ 28,2 tỷ đồng lên 129,6 tỷ đồng. Dòng vốn đầu tư được phân bổ chủ yếu cho các dự án trọng điểm như khu dân cư Nhơn Trạch 2 và hạng mục nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp Châu Đức. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9 ghi nhận 866,7 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Biến động lớn nhất nằm ở khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn khi tăng đột biến lên 91,9 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với mức 6,8 tỷ đồng đầu năm. Khoản mục doanh thu chưa thực hiện dài hạn của công ty giảm từ 676,7 tỷ đồng xuống còn 557,7 tỷ đồng.