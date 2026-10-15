Phát triển đô thị bền vững từ chính sách nhà ở

Chuyên gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: VGU)

Ngày 15/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Việt Đức (VGU), Đại học Kỹ thuật Darmstadt (Cộng hòa Liên bang Đức) phối hợp Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 12 về Phát triển Đô thị bền vững (ICSUD 2026).

Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia… nhằm trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm xoay quanh ba chủ đề: chính sách nhà ở; thị trường và tài chính nhà ở; thiết kế nhà ở và quy hoạch khu dân cư.

Các chủ đề tập trung thảo luận về khả năng chi trả của nhà ở, sở hữu nhà ở và nhà ở cho thuê, nâng cao chất lượng nhà ở dựa vào quy hoạch và thiết kế, đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhà ở và định hướng phát triển giao thông công cộng sức chở lớn (TOD).

Chuyên gia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VGU)

Tại hội thảo, chuyên gia cho rằng, tiếp cận nhà ở phù hợp với mức giá phải chăng vẫn là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với các đô thị đang đô thị hóa nhanh, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức, nhà ở cho mọi người không chỉ là vấn đề nguồn cung mà còn liên quan đến giá, tài chính, khả năng sinh sống tại đô thị của người dân và cách các khu dân cư được quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý để bảo đảm tính bao trùm, đáng sống và thân thiện với môi trường trong dài hạn.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 17.902/18.143 căn nhà ở xã hội, đạt 98% chỉ tiêu 5 năm mà Thủ tướng Chính phủ đã giao. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu.

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội (gấp khoảng 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn 2021-2025). Trong đó, giai đoạn 2026-2027 dự kiến phát triển 66.657 căn, giai đoạn 2028-2030 dự kiến phát triển 114.600 căn.

Trên cơ sở chỉ tiêu phải thực hiện nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu thực hiện đối với từng loại hình nhà ở.

Cụ thể, nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn; nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công xây dựng trên đất do Nhà nước tạo lập hoặc quản lý 30.000 căn; nhà ở xã hội đầu tư bằng hình thức đầu tư công 10.000 căn; nhà ở xã hội để cho thuê 50.000 căn…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: VGU)

Với chủ đề “Nhà ở cho mọi người: Khả năng chi trả, tính bao trùm và bền vững”, sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều học giả trong nước và quốc tế với 64 bài tham luận.

Trong đó, có 32 bài tham luận được chọn lọc trình bày tại hội thảo, phản ánh góc nhìn đa chiều với những đóng góp có giá trị để đánh giá và đề xuất ứng phó với những thách thức trong lĩnh vực nhà ở tại Việt Nam và quốc tế.

Sự kiện là cơ hội để kết nối giữa các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho các đô thị Việt Nam và quốc tế.

Hội thảo có phiên thảo luận về các vấn đề thực tiễn trong phát triển nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu và đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh, bao trùm và bền vững.