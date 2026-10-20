Phát triển điện phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư

Chiều 20/10, thảo luận tại Tổ 3, gồm các đoàn ĐBQH TP Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, thu hút nguồn lực đầu tư và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cùng định hướng lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, sẽ kéo theo nhu cầu điện rất lớn. Trong khi đó, dù Luật Điện lực mới được sửa đổi, bổ sung, nhiều luật liên quan như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu cũng đang được đặt vấn đề điều chỉnh. Vì vậy, việc tiếp tục sửa đổi một số quy định là cần thiết để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đề cập yêu cầu phát triển hạ tầng năng lượng, Thủ tướng dẫn chứng nhu cầu đầu tư các trung tâm dữ liệu quốc gia, bao gồm hệ thống dự phòng, cùng hạ tầng dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và những dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu do nhà đầu tư nước ngoài triển khai.

“Riêng việc tăng trưởng hai con số, nhu cầu điện đã rất lớn rồi”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý áp lực cung ứng điện sẽ tiếp tục gia tăng khi Việt Nam thu hút thêm các dự án công nghệ cao.

Từ thực tế tại Mỹ, nơi Tổng thống phải làm việc với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn để yêu cầu bảo đảm nguồn điện cho trung tâm dữ liệu, tránh gây áp lực lên giá điện địa phương, Thủ tướng cho rằng Việt Nam cũng cần tính toán vấn đề này khi phát triển hạ tầng số.

Theo đó, sửa đổi Luật Điện lực phải gắn với thực hiện Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Một yêu cầu khác được Thủ tướng đặc biệt lưu ý là xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo. Bởi các dự án điện thường cần nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư dài, trong khi doanh nghiệp phải huy động vốn vay từ ngân hàng quốc tế. Nhà đầu tư vì thế cần một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bảo đảm an toàn cho khoản đầu tư.

Tuy nhiên, thu hút nguồn lực không thể tách rời trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền lợi người dân, nhất là khả năng tiếp cận điện với mức giá hợp lý.

“Chúng ta phải tìm được điểm cân bằng giữa các nhà đầu tư và lợi ích Nhà nước, lợi ích của nhân dân”, Thủ tướng nói và lưu ý nếu những quan ngại của nhà đầu tư không được giải quyết, việc huy động nguồn lực lớn cho phát triển điện sẽ gặp khó khăn.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 3 (Đoàn Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh). (Ảnh: Media Quốc hội).

Về cơ cấu nguồn điện, Thủ tướng nhận định dư địa phát triển thủy điện đã hạn chế, trong khi mở rộng nhiệt điện phải tính đến cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, cần chú trọng điện khí trong nước, điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, điện gió, điện mặt trời và điện gió ngoài khơi.

Dù vậy, tỷ trọng từng nguồn điện phải được cân đối phù hợp do chi phí đầu tư, sản xuất có sự khác biệt lớn. Riêng điện khí LNG có thể tạo áp lực tăng giá điện nếu không được tính toán hợp lý. Đây là bài toán cần xem xét kỹ để vừa bảo đảm năng lượng cho tăng trưởng, vừa giữ giá điện hợp lý cho người dân và nền kinh tế.

Song song với hoàn thiện cơ chế đầu tư, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian triển khai các dự án. Qua trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng cho biết thủ tục thực hiện một dự án điện gió ngoài khơi có thể kéo dài tới 10 năm, nhưng nếu cải cách có thể giảm một nửa, còn khoảng 5 năm.

Thủ tướng cho rằng, việc sửa đổi Luật Điện lực lần này cùng những điều chỉnh trước đó của Luật Dầu khí, sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý, tạo thuận lợi huy động nguồn lực phát triển năng lượng.

Đặc biệt, các nhà đầu tư đang quan tâm đến khả năng hình thành khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch để yên tâm bỏ vốn vào những dự án có thời gian đầu tư dài.

“Quan trọng nhất là chúng ta vừa bảo đảm được lợi ích quốc gia, nhưng cũng phải huy động được các nhà đầu tư”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị tiếp tục xem xét kỹ nội dung này khi hoàn thiện dự thảo Luật.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công thương tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực; đồng thời rà soát, cập nhật các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn, bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai thực hiện.