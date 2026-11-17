Nhân viên Điện lực Điện Biên Phủ kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của khách hàng.

Lựa chọn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để tiết giảm chi phí sản xuất, Công ty TNHH Minh Châu Điện Biên, tổ dân phố Thống Nhất, xã Mường Ảng đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà có tổng công suất tấm pin 26,04 kWp, kết hợp pin lưu trữ dung lượng 16,6 kWh, phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước lọc, nước tinh khiết, công ty thường xuyên phải vận hành máy móc, thiết bị phục vụ các công đoạn sản xuất. Trước đây, chi phí tiền điện bình quân mỗi tháng của cơ sở gần 5,5 triệu đồng. Từ khi đưa hệ thống điện mặt trời vào sử dụng, hóa đơn tiền điện trong những tháng gần đây giảm xuống còn khoảng 1,7 - 2,4 triệu đồng/tháng.

Nhân viên điện lực Mường Ảng hướng dẫn khách hàng sử dụng điện sau khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Ông Dương Xuân Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Châu Điện Biên cho biết: Được ngành điện tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chúng tôi nhận thấy mô hình này phù hợp với điều kiện sản xuất của cơ sở nên quyết định đầu tư. Sau khi lắp đặt, lượng điện mua từ lưới giảm đáng kể, bình quân mỗi tháng tiết kiệm được trên 60% chi phí tiền điện so với trước. Khoản tiết kiệm này giúp công ty giảm chi phí vận hành, có thêm nguồn lực duy trì và phát triển sản xuất.

Không chỉ các cơ sở sản xuất, những hộ kinh doanh dịch vụ cũng quan tâm đến giải pháp này. Tại thôn Tiền Phong, xã Mường Ảng, bà Nguyễn Thị Minh, chủ cơ sở kinh doanh xe điện các loại đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà có tổng công suất tấm pin 37,2 kWp, kết hợp pin lưu trữ dung lượng 20 kWh.

“Với nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động kinh doanh, việc tận dụng diện tích mái nhà để lắp đặt hệ thống điện mặt trời được gia đình tôi tính toán nhằm giảm lượng điện mua từ lưới, tiết kiệm chi phí trong quá trình vận hành. Trước khi đầu tư, tiền điện hằng tháng của cơ sở dao động từ 3 - 4 triệu đồng. Sau khi đưa hệ thống vào sử dụng, khoản chi này giảm còn khoảng 1,5 - 1,7 triệu đồng/tháng”, bà Nguyễn Thị Minh cho hay.

Từ thực tế sử dụng tại các cơ sở, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang mở ra thêm lựa chọn tiết kiệm chi phí cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của mỗi hệ thống phụ thuộc vào công suất lắp đặt, điều kiện mái nhà cũng như nhu cầu và thời điểm sử dụng điện. Do đó, việc khảo sát, đánh giá kỹ nhu cầu trước khi đầu tư là yếu tố quan trọng để hệ thống phát huy hiệu quả, tránh lãng phí.

Nhân viên Điện lực tích cực tham gia lắp đặt, trải nghiệm hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Công ty Điện lực Điện Biên đang đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn về mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cùng với cung cấp thông tin qua các kênh truyền thông, cán bộ điện lực còn trực tiếp đến hộ gia đình, cơ sở kinh doanh để khảo sát, trao đổi về nhu cầu sử dụng điện, điều kiện lắp đặt và phương án kỹ thuật phù hợp. Khách hàng cũng được hướng dẫn các yêu cầu cần thiết trong quá trình lắp đặt, đấu nối và vận hành hệ thống.

Tính đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 222 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất hơn 2.500 kWp. Đáng chú ý, Văn phòng Công ty Điện lực Điện Biên và các Điện lực trực thuộc đã triển khai 5 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 255 kWp. Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng điện của ngành, các hệ thống này còn là địa điểm thực tế để khách hàng tìm hiểu, quan sát quá trình vận hành và tham khảo trước khi quyết định đầu tư.

Khách hàng được hướng dẫn sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà sau khi lắp đặt.

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mang lại lợi ích về kinh tế cho khách hàng, giảm áp lực cho hệ thống điện. Nguồn điện được sản xuất và sử dụng ngay tại chỗ giúp giảm lượng điện lấy từ lưới. Qua đó, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh, hỗ trợ công tác cung ứng điện trên địa bàn. Đây cũng là hướng khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo sẵn có, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Với những lợi ích bước đầu được ghi nhận từ thực tế, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang trở thành một giải pháp được nhiều hộ kinh doanh quan tâm. Khi được khảo sát, tính toán phù hợp với nhu cầu sử dụng, mô hình không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần khai thác nguồn năng lượng sạch, giảm áp lực cho hệ thống điện.