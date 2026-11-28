Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn các cơ quan, công sở khảo sát điều kiện, hoàn thiện thủ tục và đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Việc triển khai không chỉ nhằm giảm chi phí tiền điện trong dài hạn mà còn tận dụng hiệu quả diện tích mái nhà sẵn có, bổ sung nguồn điện tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho lưới điện, nhất là trong những thời điểm nhu cầu phụ tải tăng cao.

Sở NN&MT Hà Tĩnh là một trong những đơn vị tiên phong lắp ĐMTMN.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Tĩnh đã đưa hệ thống ĐMTMN vào vận hành từ đầu năm 2026. Hệ thống gồm 62 tấm pin, tổng công suất 38,44 kWp. Sau thời gian vận hành, công trình giúp cơ quan giảm khoảng 30% chi phí tiền điện thường xuyên.

Ông Nguyễn Kim Bằng - Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở NN&MT Hà Tĩnh, cho biết: “Việc đầu tư hệ thống ĐMTMN có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cơ quan thực hiện sáp nhập, quy mô nhân lực tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn. Hệ thống tại Văn phòng Sở đã phát huy hiệu quả, góp phần chủ động một phần nguồn điện phục vụ hoạt động thường xuyên, đồng thời giảm đáng kể chi phí sử dụng điện. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với ngành điện thực hiện vận hành, bảo dưỡng công trình theo quy định”.

Từ hiệu quả thực tế, Sở NN&MT Hà Tĩnh đang tiếp tục rà soát nhu cầu tại các chi cục, đơn vị trực thuộc để đánh giá điều kiện và khả năng đầu tư. Trên cơ sở đó, đơn vị tổng hợp, báo cáo các sở, ngành liên quan, từng bước mở rộng mô hình ĐMTMN trong toàn ngành.

Nhân viên Điện lực Thành Sen hướng dẫn phường Thành Sen các biện pháp vận hành công trình ĐMTMN hiệu quả.

Tháng 8/2026, phường Thành Sen triển khai lắp đặt hệ thống ĐMTMN tại trụ sở Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ phường. Công trình có tổng công suất 145,44 kWp, với kinh phí đầu tư 1,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Cường - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Thành Sen cho biết: “Vào giai đoạn cao điểm, chi phí tiền điện của đơn vị lên tới 60 triệu đồng/tháng. Sau khi hệ thống ĐMTMN được đưa vào vận hành, khoản chi này đã giảm hơn 60%. Qua thời gian sử dụng, hệ thống cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp đơn vị tiết giảm đáng kể chi phí tiền điện, qua đó giảm áp lực cho nguồn chi thường xuyên”.

Từ những mô hình bước đầu phát huy hiệu quả có thể thấy, ĐMTMN mang lại lợi ích trên nhiều phương diện. Các cơ quan có thể tận dụng diện tích mái nhà để sản xuất điện phục vụ nhu cầu tại chỗ, giảm lượng điện mua từ lưới điện, hạn chế tác động từ biến động giá năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đáng chú ý, cơ chế cho phép bán điện dư lên lưới với tỷ lệ tối đa 50%, thay vì 20% như trước đây, thậm chí cao hơn nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, cũng mở thêm dư địa khai thác giá trị kinh tế của các hệ thống ĐMTMN.

Lãnh đạo Điện lực Thành Sen rà soát các cơ quan, đơn vị đang có nhu cầu lắp ĐMTMN.

Ông Lê Sỹ Nam - Phó trưởng Điện lực Thành Sen thông tin: “Thực hiện chủ trương của trung ương và của tỉnh về phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tại chỗ, hiện nay nhiều cơ quan, công sở, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn các phường Thành Sen, Trần Phú... đang quan tâm tìm hiểu và có nhu cầu đầu tư hệ thống ĐMTMN. Trước xu hướng này, Điện lực Thành Sen chủ động phối hợp với các đơn vị, khách hàng để hướng dẫn thực hiện các quy định về đấu nối, đo đếm, an toàn điện và các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Đồng thời, phối hợp đánh giá khả năng tiếp nhận của lưới điện, góp phần bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả và phát huy tốt nguồn năng lượng tại chỗ".

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 có 50% trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được lắp đặt ĐMTMN.

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh, Hà Tĩnh định hướng ưu tiên phát triển ĐMTMN tự sản tự tiêu nhằm góp phần giảm áp lực phụ tải đỉnh của hệ thống lưới điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 50% trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được lắp đặt ĐMTMN.

Ông Đậu Xuân Long – Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: Thời gian qua, đơn vị tích cực phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác rà soát nhu cầu, đánh giá điều kiện lắp đặt và tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện.

Sử dụng ĐMTMN góp phần giảm áp lực cho lưới quốc gia.

Tính đến ngày 10/11/2026, toàn tỉnh có 236 công trình (gồm trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, trạm y tế) đăng ký nhu cầu lắp đặt hệ thống ĐMTMN, với tổng diện tích mái nhà khả dụng 276.079 m², tương ứng tổng công suất dự kiến 21,01 MWp; tuy nhiên, mới có 10 công trình hoàn thành lắp đặt. Thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, lắp đặt hệ thống ĐMTMN, góp phần hoàn thành mục tiêu tỉnh đề ra.