Quy mô không có đối thủ

Theo báo cáo “Xu hướng ứng dụng quang điện năm 2026” do Chương trình hợp tác công nghệ quang điện quốc tế (IEA-PVPS) công bố, Trung Quốc lắp 415 GW điện mặt trời năm 2025, tăng 16% so với năm trước, gấp gần 8 lần nước đứng thứ 2 là Ấn Độ (54 GW).

Viện Hệ thống năng lượng mặt trời Fraunhofer (Đức) tính Trung Quốc chiếm 51% công suất điện mặt trời lũy kế toàn cầu năm 2025, trong khi châu Âu 17%, Bắc Mỹ 9%. Công suất bình quân đầu người lần đầu vượt 1.000 W, đạt 1.040 W.

Dự án điện mặt trời giảm nghèo 40 MW ở huyện Thiên Trấn, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Mái nhà là phần đáng chú ý nhất. Điện mặt trời phân tán của Trung Quốc lắp mới 159 GW năm 2025, nhiều hơn cả thị trường điện mặt trời của mọi nước khác. Ngay từ năm 2022, tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember đã ghi nhận khoảng 55 GW trong 268 GW điện mặt trời lắp mới toàn cầu nằm trên mái nhà Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra: Vì sao một nước làm được điều mà cả thế giới cộng lại chưa làm được?

Chuỗi cung ứng: Nắm trọn từ hạt silic tới tấm pin

Lời giải thứ nhất nằm ở nhà máy, báo cáo đặc biệt về chuỗi cung ứng quang điện toàn cầu năm 2022 của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy, tỷ trọng của Trung Quốc ở mọi khâu sản xuất tấm pin, gồm polysilic, thỏi, wafer, tế bào, mô đun, đều vượt 80%, hơn gấp đôi tỷ trọng nhu cầu của chính nước này.

Với công suất đang xây, tỷ trọng polysilic, thỏi, wafer sắp tới gần 95%. 10 nhà cung cấp thiết bị sản xuất quang điện lớn nhất thế giới đều là doanh nghiệp Trung Quốc. Ở khâu biến tần, hai hãng Huawei, Sungrow chiếm hơn 55% thị trường toàn cầu năm 2024.

Theo báo cáo năm 2022 của IEA, quy mô ấy được xây bằng vốn và thời gian. Từ năm 2011, Trung Quốc đầu tư hơn 50 tỷ USD vào năng lực sản xuất quang điện mới, gấp 10 lần châu Âu, tạo khoảng 300.000 việc làm trong chuỗi giá trị.

Nhà máy điện mặt trời hình gấu trúc ở Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, nhìn từ vệ tinh Sentinel-2A.

Theo đó, điện chiếm hơn 40% chi phí sản xuất polysilic, gần 20% chi phí sản xuất thỏi, wafer. Khoảng 80% lượng điện dùng cho sản xuất polysilic nằm ở các tỉnh Trung Quốc có giá điện công nghiệp bình quân khoảng 75 USD/MWh, thấp hơn mức bình quân thế giới gần 30%. Cộng với quy mô nhà máy lớn, chuỗi khép kín trong một vùng địa lý, chi phí mỗi khâu đều thấp hơn đối thủ.

Tuy nhiên, mặt trái cũng được IEA chỉ rõ. Cuối năm 2021, năng lực sản xuất wafer, tế bào, mô đun toàn cầu đã vượt nhu cầu ít nhất 100%; Tân Cương chiếm 40% sản lượng polysilic thế giới; cứ 7 tấm pin sản xuất trên thế giới thì 1 tấm ra từ một cơ sở duy nhất.

IEA đánh giá mức tập trung như vậy ở bất kỳ chuỗi cung ứng nào cũng là điểm dễ tổn thương. Dư cung đẩy giá xuống thấp kỷ lục, có lợi cho người mua, nhưng cũng là lý do một số nước dựng hàng rào thương mại.

Chính sách: Kéo cung và đẩy cầu cùng lúc

Lời giải thứ hai là chính sách hai đầu. IEA nhận định Trung Quốc coi quang điện là ngành chiến lược trong chính sách công nghiệp, đồng thời tạo cầu trong nước đủ lớn; hai chính sách ấy tạo lợi thế quy mô, thúc đẩy đổi mới liên tục trên cả chuỗi, góp phần kéo chi phí giảm hơn 80%. Đầu cung có vốn, đất, điện giá rẻ; đầu cầu có thị trường nội địa khổng lồ, tạo đơn hàng ổn định để nhà máy mở rộng.

Với mái nhà, cơ chế tạo cầu rất rõ ràng. Báo cáo Tích hợp nguồn năng lượng phân tán ở Trung Quốc của IEA năm 2025 chỉ ra 3 yếu tố: Cơ chế bảo đảm lưới mua toàn bộ sản lượng điện mặt trời phân tán, tạo điều kiện sinh lời, hút lượng lớn vốn tư nhân; các chương trình quốc gia như phát triển điện mặt trời toàn huyện đặt chỉ tiêu bắt buộc cho công sở, doanh nghiệp, nhà dân; thủ tục đăng ký, đấu nối tương đối đơn giản, ít điều kiện cấp phép, nên hệ phân tán triển khai nhanh, dễ.

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời góp phần đa dạng hóa nguồn cung điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh.

Trung Quốc cũng biết điều chỉnh khi lưới quá tải. Quy định quản lý dự án điện mặt trời phân tán do Cục Năng lượng quốc gia ban hành tháng 1/2025, hiệu lực từ tháng 5/2025, chuyển trọng tâm sang tự tiêu thụ: Hệ công thương nghiệp không còn được bán toàn bộ sản lượng lên lưới theo giá cố định, phải tự dùng hết hoặc chỉ bán phần dư; hệ trên 6 MW chỉ bán điện dư qua thị trường giao ngay.

Nội Mông, Cát Lâm đi xa hơn, buộc dự án tới 6 MW tự tiêu thụ tối thiểu 90%, 80% sản lượng. Văn bản số 136 tháng 2/2025 đưa điện gió, điện mặt trời mới vào thị trường qua cơ chế hợp đồng chênh lệch hai chiều, do các tỉnh tổ chức đấu giá. Chính sách mới đi theo đúng lộ trình mà các nước đi trước đã trải qua: Giai đoạn đầu ưu đãi mạnh để tạo thị trường, giai đoạn sau đưa về thị trường để giảm gánh cho lưới.

Nông thôn: Biến mái nhà thành tài sản của hộ nghèo

Lời giải thứ ba nằm ở nông thôn. Đây cũng là bài học sâu nhất về huy động sức dân.

Năm 2014, Cục Năng lượng quốc gia, Văn phòng xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc thí điểm chương trình điện mặt trời giảm nghèo tại 30 huyện thuộc 6 tỉnh. Năm 2015, chương trình được đưa vào nhóm mười công trình giảm nghèo chính xác.

Kết quả công bố đầu năm 2021: Cả nước xây dựng 26,36 GW trạm điện mặt trời giảm nghèo, mang lợi ích tới 60.000 thôn nghèo, 4,15 triệu hộ nghèo, tạo khoảng 18 tỷ nhân dân tệ tiền điện, trợ giá mỗi năm.

Cách làm có ba điểm đáng học. Thứ nhất, đa dạng mô hình theo điều kiện từng nơi. Huyện Kim Trại (tỉnh An Huy), một trong những huyện làm sớm nhất từ năm 2014, phát triển đủ các dạng: Trạm hộ độc lập, trạm cấp thôn, nhiều hộ liên kết, nhiều thôn liên kết, thôn với hộ cùng góp. Có nơi lắp trên mái chuồng bò, kết hợp chăn nuôi.

Khai thác tiềm năng điện mặt trời, tạo động lực cho quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Thứ hai, lợi ích tính được bằng tiền, đến thẳng tay người dân. Ở huyện Vọng Giang (An Huy), hộ nghèo có trạm điện mặt trời thu ổn định từ 3.000 Nhân dân tệ mỗi năm trở lên; người dân gọi đây là công trình "phơi nắng mà kiếm tiền". Một phần thu nhập của thôn được dùng làm vốn góp cho hộ nghèo, trả công cho các vị trí trông coi, vệ sinh tấm pin.

Thứ ba, quản lý bằng dữ liệu. Tổng công ty Lưới điện Nhà nước xây dựng hệ thống giám sát quốc gia, tới cuối tháng 6/2020 đã kết nối dữ liệu thời gian thực của 81.000 trạm cấp thôn với tổng công suất 14,96 GW; nhờ đó hiệu suất phát bình quân tăng thêm 2 điểm phần trăm, việc phân chia thu nhập công khai tới từng hộ.

Từ tháng 6/2021, Trung Quốc mở rộng sang chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà toàn huyện, với tỷ lệ tối thiểu 50% mái công sở, 40% mái trường học, bệnh viện, trụ sở thôn, 30% công trình công thương nghiệp, 20% mái nhà dân. 676 huyện thuộc 31 tỉnh đăng ký tham gia. Một doanh nghiệp được chọn làm cho cả huyện, nên chi phí khảo sát, thiết kế, đấu nối giảm nhờ quy mô.

IEA đánh giá chương trình này, chủ yếu nhắm vào nông thôn, có vai trò lớn trong tăng trưởng điện phân tán; mái nhà hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ, công trình công ở nông thôn được thúc đẩy như một phần của chiến lược chấn hưng nông thôn.

Bài học then chốt là người nông dân không nhất thiết phải am hiểu kỹ thuật hay tự bỏ vốn đầu tư. Họ chỉ cần tận dụng mái nhà sẵn có để cho thuê hoặc hưởng nguồn thu nhập ổn định. Doanh nghiệp đảm nhận việc đầu tư, lắp đặt và vận hành, còn Nhà nước giữ vai trò định hướng quy hoạch, hỗ trợ đấu nối và giám sát. Khi lợi ích của cả ba bên được bảo đảm, người dân sẽ chủ động và tích cực tham gia.

Đô thị: Khu công nghiệp và nhà máy điện ảo

Ở vùng tiêu thụ điện lớn, động lực chính là khách hàng công thương nghiệp. Báo cáo năm 2025 của IEA ghi nhận các khu công nghiệp lớn của Trung Quốc đang trở thành nơi kết hợp điện mặt trời phân tán, lưu trữ, điều chỉnh phụ tải trong cùng một hệ thống. Doanh nghiệp lắp điện mặt trời trên mái nhà xưởng để giảm hóa đơn, ghép pin để chuyển điện trưa sang ca tối.

Phát triển điện mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp chủ động nguồn điện, tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm phát thải.

Bước tiếp theo là gom các nguồn nhỏ thành nguồn lớn. Tháng 4/2025, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, Cục Năng lượng quốc gia ban hành chính sách thúc đẩy nhà máy điện ảo, đặt mục tiêu 20 GW công suất điều độ được năm 2027, 50 GW năm 2030. Nhà máy điện ảo gom hàng nghìn hệ mái nhà, pin lưu trữ, xe điện, thiết bị điều chỉnh phụ tải, điều khiển như một nhà máy, tham gia thị trường điện, cung cấp dịch vụ cho lưới.

Các nước khác huy động sức dân thế nào

Không có điều kiện như Trung Quốc, các nước khác vẫn tìm ra cách riêng. Điểm chung là gỡ ba rào cản của hộ dân: Thiếu vốn ban đầu, thủ tục rườm rà, không chắc về lợi ích.

Ấn Độ gỡ rào cản vốn bằng tiền chuyển thẳng. Chương trình PM Surya Ghar công bố ngày 13/02/2024, tổng vốn 75.021 crore rupee, mục tiêu 10 triệu hộ trước 31/3/2027. Mỗi hộ được hỗ trợ 30.000 rupee/kW cho 2 kW đầu, 18.000 rupee cho kW thứ ba, trần 78.000 rupee, chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng, kèm vay lãi suất ưu đãi; hộ được tới 300 số điện miễn phí mỗi tháng.

Tới ngày 02/11/2026 có 8.830.000 hồ sơ, 5.530.000 hệ thống đã lắp, 6.540.00 hộ hưởng lợi, trong khi 10 năm trước chương trình cả nước chỉ có 794.000 hệ mái nhà. Ấn Độ cũng công khai số liệu theo bang trên cổng quốc gia, tạo thi đua giữa các bang.

Theo Fraunhofer, tại Đức, các hệ thống điện mặt trời ban công có công suất biến tần không quá 800 VA và đáp ứng các điều kiện quy định chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký đơn giản trên cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia. Tính đến ngày 21/4/2025, Đức đã ghi nhận 940.898 hệ thống đăng ký.

Riêng trong năm 2025, có thêm 429.808 hệ thống được đăng ký mới, tương đương trung bình cứ 73 giây lại có một hệ thống được đăng ký. Người thuê nhà, cư dân chung cư cũng thành người sản xuất điện. Cả nước Đức có khoảng 5,7 triệu hệ thống điện mặt trời trên 800 W, tổng 108 GWp.

Phát triển điện mặt trời góp phần đa dạng hóa nguồn cung và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Australia biến điện mặt trời dư thừa vào buổi trưa thành lợi ích thiết thực cho người dân. Khoảng 36% hộ gia đình có điện mặt trời mái nhà; quý II/2026 nước này lắp 102.234 hệ thống, cao nhất từ trước tới nay. Từ ngày 1/7/2026, chương trình Solar Sharer cho hộ có công tơ thông minh ở New South Wales, Đông Nam Queensland, Nam Australia dùng điện miễn phí ít nhất 3 giờ giữa trưa, trần 24 kWh mỗi ngày.

Liên minh châu Âu đi bằng nghĩa vụ, bắt đầu từ khu vực công. Chỉ thị hiệu suất năng lượng công trình sửa đổi 2024/1275 đặt lộ trình lắp điện mặt trời từ công trình công cộng, phi nhà ở xây mới trên 250 m2 (hạn 31/12/2026), tới công trình công cộng hiện hữu trên 2.000 m2 (31/12/2027), trên 750 m2 (31/12/2028). Pháp buộc bãi đỗ xe ngoài trời từ 1.500 m2 phủ tối thiểu 50% diện tích bằng mái che điện mặt trời, phạt tới 40.000 Euro/năm nếu không làm.

Những bài học chưa thành công

Kinh nghiệm quốc tế không chỉ có thành công. Theo báo cáo Hiện trạng năng lượng tái tạo toàn cầu 2025 được Mạng lưới chính sách năng lượng tái tạo thế kỷ 21 (REN21) công bố, Pakistan là ví dụ về cơ chế đo đếm ròng không điều chỉnh kịp.

Điện mái nhà tăng 583 MW năm 2022-2023, 1.181 MW năm 2023-2024, lũy kế 5.300 MW tới tháng 4/2025. Hộ khá giả lắp trước, chi phí lưới dồn sang hộ không lắp, Chính phủ phải tính hạ giá mua điện dư từ 9 xuống 3,5 xu USD/kWh.

Điện mặt trời mái nhà mở ra cơ hội khai thác nguồn năng lượng sạch ngay tại các đô thị.

Ngay Trung Quốc cũng gặp khó khăn ở lưới. Theo báo cáo năm 2025 của IEA, Sơn Đông có 53 trên 136 huyện, quận bị xếp "vùng đỏ", không tiếp nhận thêm; Hà Nam hơn một nửa số huyện là vùng đỏ. Việc chuyển sang tự tiêu thụ năm 2025 làm nhiều chủ đầu tư lo ngại, tạo làn sóng đấu nối dồn trước ngày quy định mới có hiệu lực.

California phải bỏ cơ chế đo đếm ròng cũ từ ngày 15/4/2023, chuyển sang tính hóa đơn ròng; Đức giới hạn hệ mới dưới 100 kWp không có thiết bị điều khiển chỉ được phát lên lưới tối đa 60% công suất.

Điểm chung của những vướng mắc này là chính sách ưu đãi thúc đẩy điện mặt trời phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của lưới điện, trong khi giá mua điện chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của nguồn điện vào thời điểm giữa trưa, khi sản lượng điện mặt trời thường đạt mức cao nhất.

Sức dân vào cuộc khi nào

Từ Trung Quốc tới Ấn Độ, Đức, Australia, châu Âu, có thể rút ra 5 điều kiện để huy động được sức dân.

Thứ nhất, lợi ích phải rõ, tính được bằng tiền, đến thẳng tay người dân: 3.000 Nhân dân tệ/năm ở An Huy, 300 số điện miễn phí ở Ấn Độ, 3 giờ điện miễn phí ở Australia.

Thứ hai, người dân không phải gánh vốn một mình. Hoặc Nhà nước hỗ trợ trực tiếp, hoặc doanh nghiệp đầu tư thay rồi chia lợi ích.

Thứ ba, thủ tục phải đơn giản tới mức một người thuê nhà ở Đức tự đăng ký được.

Mái nhà xưởng, cơ sở sản xuất là không gian giàu tiềm năng để phát triển điện mặt trời.

Thứ tư, Nhà nước làm trước trên mái công sở, trường học, bệnh viện để tạo thị trường, tạo niềm tin.

Thứ năm, số liệu công khai, theo dõi được tới từng hộ, từng địa phương, vừa để quản lý vừa để thi đua.

Tuy nhiên điều kiện nền là lưới điện phải đi trước một bước, cơ chế giá phải điều chỉnh kịp, để thành công hôm nay không thành gánh nặng ngày mai. Việt Nam đã làm được gì, còn thiếu gì trong năm điều kiện ấy là nội dung bài cuối.

Bài 3: Việt Nam đã làm gì và cần làm gì?