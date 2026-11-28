Một nguồn điện tăng 27% mỗi năm

Theo báo cáo “Xu hướng ứng dụng quang điện năm 2026” do Chương trình hợp tác công nghệ quang điện quốc tế (IEA-PVPS), năm 2025 thế giới lắp mới khoảng 690 GW điện mặt trời, tăng 15% so với năm trước. Công suất lũy kế cuối năm đạt 2,96 TW, về lý thuyết đủ phát khoảng 12% điện năng tiêu thụ toàn cầu. Có 36 nước lắp trên 1 GW trong năm. Trung Quốc lắp 415 GW, Ấn Độ 54 GW, Hoa Kỳ 43 GW, Đức 18 GW, Pakistan khoảng 14 GW.

Bản đồ tiềm năng phát điện quang điện thế giới. Màu càng đậm, mỗi kWp tấm pin càng cho nhiều điện. Ảnh: Wikimedia

Tốc độ ấy không phải đột biến của một năm. Viện Hệ thống năng lượng mặt trời Fraunhofer (Đức) tính công suất lũy kế toàn cầu tăng bình quân khoảng 27% mỗi năm trong mười năm 2015 tới 2025. Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) ghi nhận năm 2025 điện mặt trời chiếm 511 GW trong 692 GW điện tái tạo mới, tức khoảng 3/4.

Một phần lớn tăng trưởng nằm trên mái nhà. Năm 2025, điện mặt trời phân tán, chủ yếu là mái nhà, đạt 282 GW, cao nhất từ trước tới nay, tăng từ 228 GW năm 2024. Australia có 1.604 W điện mặt trời trên mỗi người dân, Hà Lan 1.584 W, Đức 1.413 W; Trung Quốc lần đầu vượt 1.000 W.

Mặt trời khai thác được tới đâu

Để biết điện mặt trời có thể đáp ứng bao nhiêu nhu cầu điện, cần nhìn từ 3 góc độ là tài nguyên, tiềm năng khai thác về mặt kỹ thuật và quy mô có thể triển khai theo từng kịch bản phát triển.

Xét về tài nguyên, ánh nắng hiện diện ở hầu khắp thế giới, dù khả năng tạo ra điện từ nguồn nắng khác nhau giữa các quốc gia. Theo nghiên cứu năm 2020 của Ngân hàng Thế giới, khoảng 20% dân số thế giới sống tại 70 quốc gia có điều kiện rất thuận lợi để phát triển điện mặt trời. Tại những nước này, mỗi kWp công suất lắp đặt có thể tạo ra trung bình hơn 4,5 kWh/ngày. Ở phần lớn các quốc gia còn lại, mức này dao động từ 3,5-4,5 kWh/ngày trên mỗi kWp, vẫn là điều kiện thuận lợi để khai thác điện mặt trời.

Xét về tiềm năng kỹ thuật, riêng diện tích mái nhà trên thế giới đã mở ra dư địa lớn cho phát triển điện mặt trời. Trong nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Nature Communications, tác giả Siddharth Joshi và các cộng sự đã kết hợp dữ liệu lớn và phân tích không gian để khảo sát 130 triệu km² đất liền. Từ đó, nhóm ước tính tổng diện tích mái nhà trên toàn cầu vào khoảng 0,2 triệu km².

Diện tích ấy tương ứng tiềm năng 27 PWh điện mỗi năm (1 PWh bằng 1.000 tỷ kWh), với chi phí 40 tới 280 USD/MWh; riêng 10 PWh có chi phí dưới 100 USD/MWh. Châu Á chiếm 13 PWh, Bắc Mỹ 5,5 PWh, châu Âu 3,6 PWh. Trung Quốc dẫn đầu với 4,3 PWh, Hoa Kỳ 4,2 PWh, Ấn Độ 1,7 PWh. Đáng chú ý, 55% tiềm năng nằm ở vùng thưa dân dưới 500 người/km², tức là nông thôn, ngoại thành. Mái nhà nông thôn vì thế không phải phần phụ mà là nửa lớn của bài toán.

Về kịch bản, các tổ chức quốc tế đều xếp điện mặt trời vào vị trí trụ cột. Theo kịch bản chính trong báo cáo Năng lượng tái tạo 2024 của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), năng lượng tái tạo chiếm gần một nửa sản lượng điện toàn cầu năm 2030, tỷ trọng điện gió cộng điện mặt trời tăng gấp đôi lên 30%; năm 2029 điện mặt trời vượt thủy điện, trở thành nguồn tái tạo lớn nhất.

Điện mặt trời được lắp đặt trên mái nhiều nhà xưởng.

IRENA trong báo cáo Tương lai của quang điện năm 2019 tính tới năm 2050 thế giới cần khoảng 8.519 GW điện mặt trời, đáp ứng 25% nhu cầu điện, đứng thứ hai sau điện gió. Nghiên cứu Tương lai năng lượng mặt trời của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ năm 2021 đưa ra kịch bản điện mặt trời cấp 40% điện năng nước này vào năm 2035.

Công suất điện mặt trời toàn cầu hiện đạt 2,96 TW, còn mức 8.519 GW trong kịch bản của IRENA cao gần gấp 3 lần. Riêng điện mặt trời mái nhà có tiềm năng kỹ thuật ước tính 27 PWh/năm, vượt xa sản lượng thực tế của toàn bộ hệ thống điện mặt trời đang vận hành trên thế giới.

Khả năng khai thác nguồn nắng và diện tích mái nhà đến đâu sẽ phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ, chi phí đầu tư, khả năng lưu trữ và năng lực tiếp nhận của lưới điện. Những tiến bộ trên cả bốn phương diện này sẽ mở rộng dư địa để điện mặt trời đáp ứng nhu cầu điện.

Tấm pin: Cuộc chạy tiếp sức của các thế hệ công nghệ

Theo Báo cáo quang điện của Viện Nghiên cứu Hệ thống Năng lượng Mặt trời Fraunhofer (Fraunhofer ISE), dẫn số liệu từ Lộ trình công nghệ quang điện quốc tế (ITRPV), silic tinh thể chiếm khoảng 98% sản lượng tấm pin mặt trời toàn cầu năm 2025. Ngay trong dòng pin chiếm ưu thế này, các thế hệ công nghệ đang nối tiếp nhau với tốc độ hiếm thấy.

Sự chuyển dịch công nghệ thể hiện rõ ở tấm wafer dùng để chế tạo tế bào quang điện. Chỉ trong năm 2024, tỷ trọng wafer loại n đã tăng từ 30% lên 70%. Dù chi phí chế tạo cao hơn, tế bào quang điện dùng wafer loại n có hiệu suất cao hơn và suy giảm công suất chậm hơn theo thời gian. Theo Fraunhofer ISE, đến năm 2025, wafer loại n đã chiếm 86%.

Cùng với sự chuyển dịch này, PERC - công nghệ chủ lực của thập kỷ trước, dần nhường chỗ cho TOPCon. Công nghệ TOPCon sử dụng một lớp ô xít siêu mỏng ở vùng tiếp xúc điện để giảm hao hụt và nâng hiệu suất. Đây đã trở thành công nghệ chủ đạo trong sản xuất tế bào quang điện silic.

Các dãy nhà xưởng trong khu công nghiệp được lắp điện mặt trời trên mái, đưa nguồn điện đến gần nơi tiêu thụ.

Bước tiến công nghệ thể hiện rõ ở hiệu suất của các tấm pin thương mại. Trong một thập kỷ, hiệu suất tấm pin silic đơn tinh thể tăng từ khoảng 17% lên gần 25%, còn tấm pin màng mỏng CdTe tăng từ 15,6% lên gần 20%. Theo báo cáo năm 2024 của IEA-PVPS, công suất mỗi tấm phổ biến trong khoảng 350-600 W, một số mẫu kính hai mặt đạt tới 740 W.

Với cùng diện tích lắp đặt và cùng điều kiện chiếu sáng, tấm pin có hiệu suất 25% có thể tạo ra nhiều điện hơn khoảng 47% so với tấm pin có hiệu suất 17%. Điều đó có nghĩa là cùng một mái nhà có thể cho nhiều điện hơn mà không cần tăng diện tích lắp đặt.

Trong phòng thí nghiệm, thế hệ tế bào quang điện tiếp theo đã cho thấy khả năng nâng hiệu suất lên một nấc mới. Theo Bảng hiệu suất pin mặt trời phiên bản 68 (tháng 5/2026), được Fraunhofer ISE dẫn lại, hiệu suất kỷ lục của tế bào silic đơn tinh thể đạt 28,1%, còn tế bào perovskite đạt 26,9%. Khi xếp một lớp perovskite lên trên lớp silic, hiệu suất đạt 35,2%.

Hai lớp vật liệu hấp thụ hiệu quả ở những dải ánh sáng khác nhau. Nhờ tận dụng được nhiều hơn năng lượng trong ánh sáng mặt trời, cấu trúc chồng lớp có thể vượt giới hạn hiệu suất lý thuyết của tế bào silic một lớp. Mức 35,2% hiện là kỷ lục của tế bào thử nghiệm, còn mức gần 25% là hiệu suất của tấm pin silic thương mại. Trong thập kỷ tới, triển vọng của công nghệ chồng lớp sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển kết quả trong phòng thí nghiệm thành những tấm pin có thể sản xuất hàng loạt.

Cấu tạo pin perovskite màng mỏng (trái) và pin chồng lớp perovskite trên silic (phải). Ảnh: Wikimedia

Bên cạnh hiệu suất, một chỉ số đáng chú ý là thời gian hoàn trả năng lượng, tức thời gian hệ thống điện mặt trời cần để tạo ra lượng năng lượng tương đương với lượng đã tiêu tốn để chế tạo hệ thống. Theo Fraunhofer ISE, thời gian này vào khoảng 1 năm ở Sicily (Italia) và 1,1 năm ở Bắc Âu. Với giả định vận hành 20 năm, hệ thống tại Sicily có thể tạo ra lượng năng lượng gấp khoảng 20 lần năng lượng đầu vào.

Xét về phát thải, IEA ước tính trong báo cáo Chuỗi cung ứng quang điện toàn cầu năm 2022 rằng sau 4-8 tháng vận hành, lượng phát thải tránh được nhờ điện mặt trời có thể tương đương với lượng phát thải phát sinh trong quá trình sản xuất tấm pin. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của tấm pin vào khoảng 25-30 năm.

Giá thành: " Đường cong học hỏi" dốc nhất ngành điện

Theo Fraunhofer ISE, điểm làm điện mặt trời khác mọi nguồn điện khác là tốc độ giảm giá. IEA ghi nhận giá mô đun giảm hơn 80% trong mười năm tới năm 2021; chi phí phát điện quy dẫn của điện mặt trời giảm 90% giai đoạn 2010 tới 2023. Giá bán bình quân mô đun toàn cầu năm 2025 khoảng 0,1 USD/Wp.

Theo báo cáo Chi phí phát điện tái tạo năm 2024 của IRENA, các dự án điện mặt trời quy mô lớn đưa vào vận hành trong năm có chi phí phát điện bình quân gia quyền là 0,043 USD/kWh. Xét chung các nguồn năng lượng tái tạo, 91% công suất lắp đặt mới trong năm 2024 có chi phí phát điện thấp hơn cả phương án phát điện bằng nhiên liệu hóa thạch có chi phí thấp nhất.

Xu hướng giảm giá này được Fraunhofer ISE lý giải qua “đường cong học hỏi”. Theo đó, mỗi khi tổng số tấm pin mặt trời từng được sản xuất trên thế giới tăng gấp đôi, giá tấm pin giảm theo một tỷ lệ tương đối ổn định. Sản xuất ở quy mô lớn giúp hạ giá thành, còn giá thấp hơn giúp điện mặt trời tiếp cận nhiều người dùng hơn, qua đó thúc đẩy nhu cầu và mở rộng sản xuất.

Giá mô đun điện mặt trời giảm theo công suất lũy kế toàn cầu. Ảnh: Wikimedia

Giá tấm pin mặt trời có xu hướng giảm trong dài hạn, song vẫn có những giai đoạn tăng trở lại. Theo IEA, năm 2021, giá bán bình quân của tấm pin tăng khoảng 20% so với năm trước. Đây là lần tăng đầu tiên sau nhiều năm giảm giá, khi chi phí nguyên vật liệu và cước vận tải cùng đi lên.

Đến tháng 4/2026, Trung Quốc dừng hoàn thuế giá trị gia tăng ở mức 9% đối với tấm pin mặt trời xuất khẩu. Theo Fraunhofer ISE, thay đổi này, cùng với giá nguyên vật liệu và cước vận tải tăng, đã đẩy giá tấm pin và chi phí lắp đặt trên thị trường toàn cầu nhích lên.

Biến tần: Từ thiết bị đổi điện thành bộ não của hệ thống

Biến tần chuyển dòng điện một chiều do tấm pin tạo ra thành dòng điện xoay chiều để sử dụng hoặc đưa lên lưới. Thiết bị này cũng điều khiển cách hệ thống điện mặt trời hòa lưới và phản ứng khi điện áp hoặc tần số của lưới thay đổi.

Theo báo cáo năm 2025 của IEA-PVPS, thị trường biến tần đang đi theo 4 hướng. Thứ nhất, biến tần lai (hybrid) tích hợp điện mặt trời với pin lưu trữ tăng mạnh ở hộ gia đình, thương mại; biến tần hiện đại có chức năng quản lý năng lượng, nối với xe điện, tham gia nhà máy điện ảo.

Thứ hai, trí tuệ nhân tạo được dùng để phát hiện lỗi, bảo trì dự báo, tối ưu sản lượng, kéo giảm chi phí vận hành.

Thứ ba, vi biến tần, bộ tối ưu gắn từng tấm pin lan rộng: phổ biến ở Hoa Kỳ do quy định ngắt nhanh khi cháy, đang được dùng cho công trình công cộng ở Pháp, hệ ban công ở châu Âu; chúng tăng sản lượng khi mái bị che bóng một phần, tăng an toàn chữa cháy.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) dạng container cho phép tích điện khi nguồn cung dồi dào và phát điện trở lại khi cần.

Thứ tư, biến tần trung tâm chịu điện áp 2.000 V cho nhà máy lớn, cùng biến tần tạo lưới (grid-forming) ghép bộ chuyển đổi với pin để tạo "quán tính ảo", giữ ổn định lưới khi điện mặt trời chiếm tỷ trọng cao.

Hướng thứ tư có ý nghĩa chiến lược. Lưới điện truyền thống dựa vào quán tính của các máy phát quay lớn để giữ tần số. Khi điện mặt trời thay chỗ máy phát quay, lưới mất dần quán tính. Biến tần tạo lưới giúp nguồn điện mặt trời chủ động hỗ trợ ổn định điện áp và tần số, qua đó góp phần giữ lưới điện vận hành ổn định.

Thị trường biến tần cũng có mức độ tập trung cao. Theo báo cáo năm 2025 của IEA-PVPS, hai hãng Trung Quốc là Huawei và Sungrow chiếm tổng cộng hơn 55% thị trường biến tần toàn cầu năm 2024.

Lưu trữ: Chìa khóa đưa điện từ trưa sang tối

Điện mặt trời thường phát mạnh nhất vào giữa trưa, trong khi nhu cầu sử dụng điện ở nhiều nước lên cao vào chiều tối. Pin lưu trữ giúp thu hẹp khoảng lệch này bằng cách tích điện khi nắng mạnh và đưa điện trở lại lưới vào giờ cao điểm. Chi phí giảm nhanh cũng tạo điều kiện để công nghệ lưu trữ được triển khai rộng hơn.

Nhân viên điện lực trao đổi với người dân bên hệ thống biến tần và pin lưu trữ của hộ gia đình.

Theo IRENA, chi phí hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn năm 2024 giảm còn 192 USD/kWh dung lượng lưu trữ, thấp hơn 93% so với năm 2010. Ở cấp bộ pin, khảo sát của BloombergNEF cho thấy, giá bình quân của bộ pin lithium-ion năm 2025 giảm 8%, xuống 108 USD/kWh. Riêng tại Trung Quốc, mức giá bình quân là 84 USD/kWh.

Quy mô lắp đặt cũng tăng nhanh. Theo IEA-PVPS, tổng dung lượng lưu trữ lắp mới trong năm tại châu Âu, Canada và Hoa Kỳ tăng từ 2,9 GWh năm 2020 lên gần 79 GWh năm 2025. Xét theo công suất, Ember (tổ chức nghiên cứu năng lượng độc lập của Anh) ghi nhận Trung Quốc lắp mới 37 GW pin lưu trữ trong năm 2024, vượt tổng công suất lắp mới của Hoa Kỳ và châu Âu cộng lại.

Tủ điện một hộ gia đình ở Australia ghép điện lưới, biến tần điện mặt trời mái nhà và pin lưu trữ. Ảnh: Wikimedia

Công nghệ lưu trữ điện cũng tiếp tục phát triển. Theo IRENA, pin natri-ion và pin kẽm đang nổi lên như những lựa chọn thay thế pin lithium-ion. Với nhu cầu tích trữ năng lượng trong nhiều giờ để sử dụng khi cần, các giải pháp như pin dòng chảy vanadi (loại pin sạc sử dụng chất điện phân lỏng chứa ion vanadi để lưu trữ năng lượng), lưu trữ bằng nhiệt hoặc khí nén (sử dụng bình tích áp để tích trữ năng lượng dưới dạng khí áp suất cao) đang được thử nghiệm qua các dự án trình diễn.

Lưới điện: Giới hạn của điện mặt trời?

Một trong những nút thắt lớn nhất đối với điện mặt trời hiện nay là khả năng tiếp nhận của lưới điện. Theo IEA-PVPS, trong năm 2025, nhiều nơi trên thế giới ghi nhận mức cắt giảm công suất phát điện mặt trời cao kỷ lục. Thực tế này đặt ra yêu cầu sớm nâng cấp lưới, phát triển hệ thống lưu trữ và khuyến khích người dùng dịch chuyển một phần nhu cầu tiêu thụ sang những giờ điện mặt trời phát mạnh.

Tại một số nước như Australia và Hàn Quốc, cơ chế đấu nối đã thay đổi theo hướng cho phép giới hạn công suất đưa lên lưới vào những thời điểm nhất định. Theo đó, một hệ thống điện mặt trời đã đấu nối vẫn có thể phải giảm lượng điện đưa lên lưới khi khả năng tiếp nhận của lưới bị hạn chế.

Trung Quốc, nước có nhiều điện mái nhà nhất, gặp nút thắt này sớm nhất. Báo cáo Tích hợp nguồn năng lượng phân tán ở Trung Quốc năm 2025 của IEA dẫn số liệu các tỉnh: Sơn Đông có 53 trên 136 huyện, quận bị xếp "vùng đỏ", tức lưới không còn khả năng tiếp nhận thêm; Hà Nam hơn một nửa số huyện là vùng đỏ; Phúc Kiến 4 trên 10 huyện trọng điểm đã hết công suất đấu nối. Nhiều hệ hạ áp vẫn vận hành không có thiết bị điều khiển, tạo "điểm mù" trên lưới phân phối. Sơn Đông phải đi trước, từ năm 2021 bắt buộc mọi hệ đấu nối từ 10 kV trở lên có giám sát, điều khiển từ xa.

Nhân viên điện lực kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Kinh nghiệm của Đức cho thấy quy chuẩn kỹ thuật cần được cập nhật trước khi điện mặt trời phát triển trên quy mô lớn. Theo quy chuẩn cũ, các hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt khỏi lưới khi tần số chạm ngưỡng 50,2 Hz. Khi tổng công suất của các hệ thống phân tán lên tới vài GW, việc nhiều hệ thống cùng ngắt có thể khiến lưới đột ngột mất một lượng lớn công suất, làm tăng nguy cơ sự cố dây chuyền.

Theo IEA, từ năm 2012, Đức chuyển sang yêu cầu biến tần giảm dần công suất phát khi tần số lưới tăng, đồng thời cải tạo hàng loạt hệ thống đang vận hành. Nếu quy chuẩn biến tần được cập nhật sớm, những yêu cầu mới có thể được đáp ứng ngay từ khi lắp đặt, qua đó giảm chi phí cải tạo về sau.

Để tháo gỡ điểm nghẽn của lưới điện, theo báo cáo của IEA năm 2025, nhiều nước đang công khai bản đồ khả năng tiếp nhận công suất của lưới theo từng khu vực và áp dụng biểu giá sử dụng lưới thay đổi theo giờ, theo địa điểm. Hợp đồng đấu nối linh hoạt giúp dự án kết nối sớm hơn với điều kiện chấp nhận giảm công suất đưa lên lưới khi lưới quá tải. Thị trường linh hoạt tại địa phương cũng cho phép đơn vị vận hành lưới huy động các nguồn điện, hệ thống lưu trữ và khách hàng điều chỉnh lượng điện phát hoặc tiêu thụ để giảm tải ở những khu vực cần thiết.

Tại Trung Quốc, theo IEA, nước này đặt mục tiêu nâng khả năng tiếp nhận của lưới phân phối lên 500 GW công suất năng lượng tái tạo phân tán vào cuối năm 2025. Cùng với nâng cấp lưới, Trung Quốc phát triển các nhà máy điện ảo, tức mô hình kết nối nhiều nguồn điện phân tán, hệ thống lưu trữ và phụ tải để có thể điều phối chung. Nước này đặt mục tiêu đưa công suất có thể điều độ qua các nhà máy điện ảo lên 20 GW vào năm 2027 và 50 GW vào năm 2030.

Có phải là tương lai của nhân loại?

Điện mặt trời có thể trở thành một trong những nguồn điện chủ lực của thế giới. Nguồn nắng phân bố rộng, riêng điện mặt trời mái nhà đã có tiềm năng phát điện về mặt kỹ thuật ước tính 27 PWh/năm. Chi phí phát điện bình quân của các dự án quy mô lớn đưa vào vận hành năm 2024 là 0,043 USD/kWh, đủ sức cạnh tranh với các nguồn điện hóa thạch xây mới ở nhiều thị trường. Công nghệ cũng còn dư địa cải thiện. Trong khi hiệu suất tấm pin silic thương mại đã tiến gần 25%, tế bào quang điện chồng lớp perovskite-silic đạt 35,2% trong phòng thí nghiệm.

Các kịch bản của IEA và IRENA cho thấy điện mặt trời có thể trở thành nguồn điện tái tạo lớn nhất trong vài năm tới và đáp ứng khoảng 1/4 nhu cầu điện toàn cầu vào giữa thế kỷ. Triển vọng này phụ thuộc vào 3 điều kiện.

Thứ nhất, phát triển lưu trữ để đưa điện từ giờ nắng sang giờ cao điểm. Điện mặt trời thường phát mạnh nhất vào giữa trưa, còn nhu cầu ở nhiều nơi lên cao vào chiều tối, khi sản lượng điện mặt trời đã giảm. Pin lưu trữ cho phép tích phần điện dư ban ngày để sử dụng vào những giờ nhu cầu tăng.

Doanh nghiệp tận dụng diện tích mái nhà xưởng để lắp điện mặt trời, bổ sung nguồn điện tại chỗ cho sản xuất.

Thứ hai, nâng cấp lưới điện để tiếp nhận và điều phối nguồn điện mặt trời. Lưới cần đủ khả năng đưa điện từ nơi phát đến nơi tiêu thụ, đồng thời hệ thống phải có đủ công suất đáp ứng nhu cầu khi điện mặt trời phát thấp. Trong kịch bản điện mặt trời cung cấp khoảng 1/4 sản lượng điện toàn cầu, năm 2019 IRENA ước tính đầu tư cho lưới điện, bảo đảm công suất và lưu trữ cần tăng hơn 1/4, lên 374 tỷ USD/năm.

Thứ ba, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo IEA, Trung Quốc chiếm hơn 80% năng lực sản xuất toàn cầu ở mỗi công đoạn chính của chuỗi cung ứng tấm pin mặt trời. Mức độ tập trung này khiến thị trường thế giới dễ chịu tác động khi sản xuất hoặc xuất khẩu tại một quốc gia gặp gián đoạn.

Điện mặt trời đi nhanh đến đâu sẽ phụ thuộc vào cách các quốc gia giải quyết 3 bài toán đó. Trung Quốc là trường hợp đáng chú ý, từ quy mô sản xuất tấm pin và triển khai lưu trữ đến việc nâng khả năng tiếp nhận nguồn điện phân tán của lưới. Vì sao Trung Quốc có thể triển khai ở quy mô lớn như vậy? Các nước đã làm gì để người dân và doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời trên chính mái nhà của mình? Đó là hai câu hỏi của bài tiếp theo.

Bài 2: Trung Quốc đi đầu và bài học huy động sức dân trên mái nhà