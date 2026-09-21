Phát triển điện hạt nhân gắn với năng lực công nghệ quốc gia

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Truyền thông KHCN

Sáng 21-9, tại Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng, năng lượng là nền tảng quan trọng của phát triển. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định phát triển điện hạt nhân là chủ trương chiến lược, dài hạn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Truyền thông KHCN

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, để hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải vừa bảo đảm đủ điện cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, vừa chuyển dịch sang hệ thống năng lượng xanh, sạch, phát thải thấp.

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích khả năng cung cấp nguồn điện công suất lớn, ổn định và phát thải carbon thấp của điện hạt nhân; đồng thời trao đổi về công nghệ lò phản ứng thế hệ mới, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và kinh nghiệm quốc tế trong triển khai chương trình điện hạt nhân. Đây là những cơ sở phục vụ việc lựa chọn công nghệ trong thời gian tới.

Một vấn đề được Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu nhấn mạnh là yêu cầu phát triển năng lực khoa học, công nghệ và nhân lực song hành với các dự án điện hạt nhân.

Theo đó, Việt Nam cần xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân lực kỹ thuật; nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý, thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng. Việc chuyển giao tri thức, phát triển các tổ chức khoa học, công nghệ và công nghiệp hỗ trợ cũng cần được triển khai đồng bộ.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Truyền thông KHCN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là hai dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, được triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo ông, các dự án không chỉ có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng quốc gia mà còn mở ra dư địa phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật, logistics và đào tạo nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Khánh Hòa đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho dự án; đồng thời tăng cường nhân lực chuyên môn, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận.

Kết luận hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải cho biết các đại biểu thống nhất cao về những vấn đề cốt lõi, khẳng định ý nghĩa chiến lược của điện hạt nhân đối với tương lai phát triển đất nước. Theo ông, nguồn điện này có vai trò trong bảo đảm công suất, giảm phát thải và tích hợp với năng lượng tái tạo, phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và Net Zero vào năm 2050.