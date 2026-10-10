Phát triển dịch vụ số gắn với nhu cầu thực tiễn

Sử dụng VNeID thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Internet)

Phóng viên: Thưa ông, trong quá trình chuyển dịch từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ (Techco), VNPT đang cung cấp những dịch vụ số nào? Khả năng tiếp nhận của người dân và doanh nghiệp hiện nay có những chuyển biến ra sao?

Ông Đinh Đức Thụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone: VNPT cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số cho nhiều nhóm đối tượng, từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đến người dân.

Với cơ quan nhà nước, chúng tôi cung cấp các giải pháp như cổng dịch vụ công, trục liên thông văn bản và hệ thống thông tin báo cáo.

Đối với doanh nghiệp lớn, các giải pháp bao gồm hạ tầng trung tâm dữ liệu (IDC) và ứng dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sử dụng dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử, quản trị doanh nghiệp, tiếp thị và bán hàng.

Đối với hộ kinh doanh, chúng tôi phát triển các giải pháp phục vụ nhu cầu quản lý bán hàng, hàng hóa, tiếp thị, nộp thuế và báo cáo thuế. Với người dân, các dịch vụ như chữ ký số tích hợp trên hệ thống VNeID, thanh toán điện tử và tiện ích viễn thông góp phần đáp ứng nhu cầu giao dịch hằng ngày.

Nhìn chung, khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân và doanh nghiệp đang được cải thiện. Tại VNPT, chúng tôi tập trung giải quyết những vấn đề thực tế mà người sử dụng gặp phải, như nhu cầu tăng năng suất lao động, cải thiện trải nghiệm hoặc thúc đẩy bán hàng. Chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng cũng là những yếu tố góp phần thúc đẩy việc sử dụng các tiện ích số.

Ông Đinh Đức Thụ, Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone. (Ảnh: VNPT)

Phóng viên: Theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất để người dân chủ động sử dụng thường xuyên các dịch vụ số?

Ông Đinh Đức Thụ: Theo tôi, trước hết, dịch vụ phải đáp ứng đúng nhu cầu và giải quyết được những vấn đề thực tế của người dân, doanh nghiệp. Chẳng hạn, người dùng cần dịch vụ số để tiết kiệm chi phí, tăng khả năng bán hàng hoặc thuận tiện hơn khi giao dịch với cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, dịch vụ phải dễ tiếp cận, dễ sử dụng và thuận tiện trong quá trình thao tác. Khi phát triển sản phẩm, cần chú trọng tính năng và trải nghiệm người dùng, tránh quá thiên về yếu tố công nghệ mà xem nhẹ tính tiện ích.

Nếu dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu và mang lại trải nghiệm tốt, người dân, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực sử dụng thường xuyên.

Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: VNPT)

Phóng viên: Nhìn từ thực tiễn triển khai dịch vụ công trực tuyến, theo ông, những vấn đề nào cần được giải quyết để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân?

Ông Đinh Đức Thụ: Theo tôi, có ba vấn đề cần quan tâm.

Thứ nhất là tính đồng bộ giữa hạ tầng, dữ liệu và các ứng dụng. Hiện nay, mức độ triển khai ứng dụng số giữa các bộ, ngành và lĩnh vực chưa đồng đều. Có trường hợp người dân đã cung cấp thông tin trên một hệ thống nhưng khi sử dụng dịch vụ ở đơn vị khác, dữ liệu chưa được kế thừa, khiến họ phải khai báo lại, thậm chí thực hiện thủ tục theo phương thức thủ công.

Thứ hai là trải nghiệm người dùng. Một số cổng dịch vụ công và ứng dụng của cơ quan nhà nước vẫn khiến người dân gặp khó khăn khi thao tác hoặc chưa đạt được kết quả như mong muốn. Điều này có thể khiến người dân nản lòng và không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Các đơn vị phát triển cần quan tâm hơn đến nhu cầu của người sử dụng. Dịch vụ hành chính công trực tuyến cần được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện và vận hành thông suốt, để người dân nhận thấy lợi ích khi lựa chọn phương thức trực tuyến.

Thứ ba là đẩy nhanh kết nối giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Khi các hệ thống có khả năng khai thác dữ liệu của nhau theo quy định, thông tin người dân đã cung cấp có thể được kế thừa trong những giao dịch tiếp theo, hạn chế việc khai báo nhiều lần.

Phóng viên: Về phát triển các nền tảng số quy mô quốc gia, theo ông, cần làm gì để tăng cường kết nối giữa các hệ thống, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp?

Ông Đinh Đức Thụ: Về định hướng tổng thể, Nhà nước đã có sự phân công các đơn vị phát triển nền tảng và cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng phục vụ nhu cầu cụ thể của người dân và doanh nghiệp, hiện có nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển. Điều này dẫn đến tình trạng trùng lặp chức năng, trong khi việc kết nối giữa các ứng dụng vẫn còn những hạn chế.

Về mặt kỹ thuật, đã có các tiêu chuẩn quốc tế để kết nối hệ thống. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kết nối giữa các ứng dụng vẫn chưa thực sự thuận lợi cho người dân.

Do đó, cần tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các hệ thống, bảo đảm khả năng khai thác dữ liệu phù hợp với chức năng của từng nền tảng. Khi dữ liệu được liên thông hiệu quả hơn, người dân sẽ giảm được việc cung cấp lại thông tin đã có, đồng thời các dịch vụ số có điều kiện phục vụ tốt hơn nhu cầu thực tế.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!