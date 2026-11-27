Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 27/11/2026

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Với 6.888 đảng viên mới được kết nạp (đạt 112,91% chỉ tiêu được giao), năm 2026 ghi dấu kết quả nổi bật trong công tác phát triển Đảng ở Nghệ An. Đằng sau con số ấy là quyết tâm chính trị, cách làm linh hoạt và sự đổi mới của cấp ủy các cấp trong cách giao chỉ tiêu, chủ động tạo nguồn từ cơ sở và nỗ lực mở rộng đối tượng kết nạp ở những địa bàn, lĩnh vực còn nhiều khó khăn.

Năm 2026, Chi bộ Hòa Sơn, xã Mường Xén là một điểm sáng khi kết nạp được 8 quần chúng ưu tú vào đảng. Đây là kết quả không dễ có ở một địa bàn miền núi với 441 hộ, gần 2.000 nhân khẩu, nhiều thành phần dân tộc, đời sống còn khó khăn, lao động trẻ có xu hướng đi làm ăn xa, nguồn phát triển Đảng hạn chế.

Ông Lô Văn Tiệp trao đổi với các đảng viên trẻ vừa được trao quyết định kết nạp. Ảnh: K.L

Ông Lô Văn Tiệp, Bí thư Chi bộ bản Hòa Sơn cho biết, cùng với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, chi bộ chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng tích cực thông qua các phong trào ở địa phương.

Đáng chú ý, chi bộ không bó hẹp nguồn phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ hay bộ đội xuất ngũ trở về địa phương mà mở rộng đến cả những người từ nơi khác về làm dâu, rể gắn bó, sinh sống lâu dài ở bản.

Chị Danh Kim Điệp (thứ 3 từ phải sang) cùng với phụ nữ bản Hòa Sơn vui ngày đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: KL

Câu chuyện của chị Danh Kim Điệp (SN 1988) quê gốc An Giang là một minh chứng. Sinh năm 1988, tốt nghiệp đại học, chị theo chồng là anh Lô Văn Sơn, người dân tộc Thái, về sinh sống tại bản Hòa Sơn, xã Mường Xén.

Được các đảng viên trong chi bộ tuyên truyền, dìu dắt, cùng với sự nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ của gia đình, năm 2026 chị Điệp vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hiện chị là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Hòa Sơn.

Không chỉ ở Hòa Sơn, công tác phát triển đảng viên tại nhiều tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã Mường Xén cũng có chuyển biến tích cực.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Xén: Cấp ủy chú trọng phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, nhất là người dân tộc thiểu số, có ý thức vươn lên trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia phong trào ở cơ sở.

Từ tháng 12/2025 đến ngày 23/11/2026, Đảng bộ xã kết nạp 41 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 22 đảng viên tỉnh giao. Trong số đó có 29 đảng viên nữ, 28 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 24 người có trình độ đại học và 23 người trong độ tuổi từ 18-30.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén vui Ngày hội đại đoàn kết cùng đồng bào dân tộc Mông bản Huồi Giảng. Ảnh: Duy Khánh

Từ thực tiễn ở Mường Xén có thể thấy, phát triển đảng viên không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín trong cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu được các cấp ủy cơ sở chú trọng thực hiện, nhất là tại những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở xã Yên Na, sau sáp nhập thôn, xóm, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức làm việc trực tiếp với các chi ủy chi bộ để nắm tình hình, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó có công tác phát triển đảng viên. Nhờ thực hiện hiệu quả việc phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, gắn trách nhiệm với từng địa bàn, năm 2026, xã kết nạp được 27 đảng viên mới, trong khi chỉ tiêu được giao là 13 đảng viên (đạt 207%).

Cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Na với Chi ủy, Chi bộ bản Yên Na. Ảnh: Quỳnh Như

Lãnh đạo xã Yên Na khảo sát tình hình sản xuất của các hộ dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị từ cơ sở. Ảnh: Quỳnh Như

Tại xã Sơn Lâm, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 95% dân số, việc tạo nguồn được gắn với phong trào thi đua và những nhân tố tích cực tại cộng đồng.

Các chi bộ quan tâm bồi dưỡng đoàn viên, hội viên trưởng thành từ thực tiễn, đồng thời chú trọng lực lượng trẻ có trình độ, trở về địa phương sau khi tốt nghiệp đại học.

Bí thư đảng ủy xã Nguyễn Xuân Ngân (giữa) cùng các đảng viên mới kết nạp đảng trong ngày 3/10 tại Chi bộ bản Thanh Dương. Ảnh: P.T

Điển hình tại chi bộ bản Thanh Dương là trong năm 2026 đã kết nạp 6 đảng viên mới (3 người trình độ đại học); đặc biệt có hai mẹ con người dân tộc Thái cùng kết nạp đảng trong một ngày. Hình ảnh các thế hệ trong một gia đình cùng phấn đấu vào đảng góp phần lan tỏa ý thức rèn luyện, cống hiến trong cộng đồng.

Hai mẹ con chị Lô Thị Chín, Vi Thị Phương Thảo bản Thanh Dương xã Sơn Lâm kết nạp đảng cùng một ngày. Ảnh: P.T

Đảng viên trẻ Vi Thị Phương Thảo xã Sơn Lâm phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: P.T

Theo ông Trần Đình Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Lâm, cùng với tạo nguồn, Đảng ủy quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, vai trò của tổ chức đảng và đảng viên được thể hiện rõ hơn trong đời sống, tạo sức lan tỏa và động lực để quần chúng phấn đấu. Nhờ vậy, năm 2026, Đảng bộ xã Sơn Lâm kết nạp được 23 đảng viên mới, đạt 123,29%.

Trung tâm hành chính xã Sơn Lâm. Ảnh: Diện Nguyễn

Không chỉ ở khu vực miền núi, công tác phát triển đảng viên tại các địa bàn đô thị, doanh nghiệp và vùng có đông đồng bào có đạo cũng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo.

Đồng Chí Võ Minh Vỹ - Trưởng ban Xây Dựng Đảng phường Vinh Hưng trao quyết định cho đảng viên mới tại Chi bộ khối 9. Ảnh: V.M

Tại Đảng bộ phường Vinh Hưng, với 63 tổ chức đảng trực thuộc và 3.843 đảng viên, nhiệm vụ phát triển đảng viên đặt ra yêu cầu cao bởi địa bàn rộng, loại hình tổ chức đảng đa dạng. Đảng ủy phường đã giao chỉ tiêu đến từng tổ chức đảng, đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm; duy trì giao ban, kiểm tra, đôn đốc và phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn cơ sở.

Đáng chú ý, phường chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân trên cơ sở cụ thể hóa Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện Đảng bộ phường có 10 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân với 338 đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường Tiểu học Vinh Hưng 1. Ảnh: V.M

Đến tháng 11/2026, Đảng bộ phường kết nạp 109 đảng viên mới, đạt 101,8% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 5 công nhân, lao động trực tiếp trong doanh nghiệp và 1 chủ doanh nghiệp.

Ông Võ Minh Vỹ - Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Vinh Hưng cho rằng, để công tác phát triển đảng viên đạt hiệu quả, trước hết phải đề cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, vai trò sâu sát của người đứng đầu và chất lượng tham mưu của cơ quan chuyên trách. Khi chỉ tiêu được cụ thể hóa, nguồn được rà soát thường xuyên, tiến độ được kiểm tra và khó khăn được tháo gỡ kịp thời, công tác phát triển đảng viên mới đi vào nền nếp, có chiều sâu.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Vinh Hưng trao quyết định kết nạp đảng viên mới. Ảnh: VM

Ở xã Quỳnh Anh, năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 94 đảng viên mới đạt 191.84% chỉ tiêu được giao. Trong nhiều giải pháp đồng bộ mà đảng bộ xã đã triển khai thì việc duy trì tổ chức gặp mặt đảng viên mới và quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp đảng là một cách làm tạo dấu ấn.

Đây không chỉ là dịp động viên, khích lệ những nhân tố tích cực tiếp tục rèn luyện, mà còn giúp cấp ủy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến từ cơ sở, nhất là của thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh trao quà cho các đảng viên mới và quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp đảng. Ảnh: Hồng Diện

Bà Trần Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Anh cho biết, hoạt động gặp mặt tạo sự kết nối giữa cấp ủy với đảng viên mới và quần chúng ưu tú. Qua đó, cấp ủy có thêm thông tin để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng tại địa phương.

Đảng viên tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng ở thôn 2 Quỳnh Lương, xã Quỳnh Anh. Ảnh: A.H

Các chi bộ thôn, xóm tại xã Quỳnh Anh luôn quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Ảnh: CSCC

Với địa bàn có 43,2% dân số là đồng bào theo tôn giáo, trong đó 19 xóm có hơn 20% dân số theo tôn giáo, Đảng bộ xã Văn Kiều xác định phát triển đảng viên vùng giáo và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là nhiệm vụ cần tập trung.

Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều làm việc với chi bộ xóm 7. Ảnh: G.H

Cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng gần gũi, dễ hiểu; triển khai sinh hoạt chi bộ mở rộng, đồng thời làm việc với các doanh nghiệp đủ điều kiện để xúc tiến thành lập tổ chức đảng.

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Văn Kiều trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng cho chi bộ. Ảnh: Hồng Loan

Năm 2026, Đảng bộ xã Văn Kiều kết nạp 27 đảng viên mới, đạt 158, 83% chỉ tiêu giao; trong đó có 2 quần chúng ưu tú là người theo tôn giáo. Mới đây, ngày 4/11/2026, Đảng ủy xã tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Dương Nguyệt, góp phần mở rộng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Theo thống kê, trong năm 2026, toàn tỉnh thành lập 19 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong đó có 2 tổ chức đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kết nạp 25 đảng viên là người có đạo, trong đó có 8 người ở vùng đặc thù; 363 đảng viên trong doanh nghiệp và 19 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Những kết quả này cho thấy phạm vi tạo nguồn ngày càng được mở rộng, hướng tới những địa bàn, lĩnh vực trước đây còn gặp nhiều khó khăn.

Lễ kết nạp đảng tại Trường THPT Quỳnh Lưu 3. Ảnh: CSCC

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang cũng tiếp tục được quan tâm. Các cấp ủy chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình kết nạp. Qua đó, từng bước bổ sung lực lượng trẻ, có trình độ, có khát vọng cống hiến cho Đảng.

Năm 2026, Đảng bộ tỉnh Nghệ An xác định chỉ tiêu phát triển 6.100 đảng viên mới. Tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh kết nạp 6.888 đảng viên mới, đạt 112,91% chỉ tiêu đề ra trong năm, vượt gần 13%.

Để có được kết quả trên, bên cạnh sự chủ động của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có những điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đổi mới cách giao chỉ tiêu và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự bầu cử sớm tại các bản biên giới xã Tam Thái. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 538-QĐ/TU ngày 7/2/2026, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể cho các đảng bộ trực thuộc; đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức và cá nhân liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ Chuyên đề (Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An). Ảnh: Thành Duy

Điểm mới trong phương thức giao chỉ tiêu là thay vì áp dụng tỷ lệ chung 3% theo quy định của Nghị quyết 21-NQ/TW (2022), Ban tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyển sang mô hình “Chỉ tiêu nền kết hợp hệ số điều chỉnh thực tế”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải - Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9/2026 tại Chi bộ IV thuộc Đảng ủy Thanh tra tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Với cách xác định mức nền chung 2,2% cho các xã, phường (được tính trên cơ sở loại trừ các điểm khác biệt cụ thể như: Các đơn vị sự nghiệp công lập, trường THPT, trung tâm y tế và các bệnh viện), sau đó linh hoạt tăng thêm dựa trên nguồn học sinh/sinh viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm trừ cho các vùng đặc thù, khó khăn về nguồn quần chúng.

Cùng với giao chỉ tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn quần chúng ưu tú, đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên mới vào tiêu chí đánh giá (KPI) mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nguồn được phân nhóm theo từng giai đoạn: Quần chúng ưu tú chưa tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; người đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia lớp bồi dưỡng và những người đã hoàn thành lớp học, được cấp chứng chỉ.

Quang cảnh sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9/2026 tại Chi bộ IV thuộc Đảng ủy Thanh tra tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Việc phân nhóm giúp cấp ủy nắm chắc nguồn, theo dõi quá trình phấn đấu và có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.

Đặc biệt, ngày 30/1/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 11-ĐA/TU về phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở vùng đặc thù, trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2026-2030.

Đây là cơ sở quan trọng để tập trung tháo gỡ những khó khăn trong tạo nguồn, phát triển tổ chức đảng tại các lĩnh vực còn hạn chế.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc tại Đảng ủy phường Vinh Hưng về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Vũ Hồng Hào

Công tác kiểm tra, nắm tình hình cũng được tăng cường. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn công tác trực tiếp làm việc, kiểm tra tại một số đảng ủy trực thuộc nhằm đánh giá kết quả, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều cấp ủy đã chủ động cụ thể hóa chỉ tiêu thành kế hoạch, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, đưa kết quả phát triển đảng viên vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và người đứng đầu.

Theo đồng chí Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm chỉ tiêu, các cấp ủy phải chú trọng chất lượng, coi trọng quá trình phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng và thử thách quần chúng trong thực tiễn. Việc kết nạp phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, không chạy theo số lượng.

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy”. Ảnh: Lê Thanh Hải

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục bám sát các quy định của Trung ương, triển khai hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển đảng viên của tỉnh; chủ động rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn quần chúng ưu tú theo từng nhóm đối tượng; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, chú trọng củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn tại những nơi chưa có tổ chức đảng để tạo nguồn lâu dài.

Vợ chồng đảng viên mới Vừ Bá Mà, Lầu Y Sềnh bản Huồi Sơn xã Tam Thái tuyên thệ. Ảnh: K.N

Vợ chồng đảng viên mới Vừ Bá Mà, Lầu Y Sềnh bản Huồi Sơn xã Tam Thái kết nạp đảng trong cùng 1 ngày. Ảnh: K.N

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Tam Thái và Chi bộ bản Huồi Sơn chúc mừng 2 đảng viên mới. Ảnh: K.N

Kết quả vượt chỉ tiêu trong năm 2026 là tín hiệu tích cực, nhưng yêu cầu đặt ra không dừng ở việc tăng số lượng đảng viên mới.

Quan trọng hơn, mỗi đảng viên được kết nạp phải thực sự là nhân tố tiêu biểu, có khả năng lan tỏa, đóng góp vào nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó cũng là nền tảng để Nghệ An tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một góc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V