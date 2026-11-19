Kỳ 1: Để “hạt giống đỏ” trong trường học nảy mầm

HSSV không chỉ là chủ nhân tương lai của đất nước mà còn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp Đảng trong HSSV không chỉ giúp tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng, tạo nguồn kế cận mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Dưới những mái trường, nhiều “hạt giống đỏ” đã nảy mầm, phát triển và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt xác định công tác phát triển đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Ươm mầm “hạt giống đỏ” từ nhà trường

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chi bộ các trường học trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng những “hạt giống đỏ” có trí tuệ, năng lực, khát vọng cống hiến để từng bước trưởng thành đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Không chỉ là “đầu tàu” về công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục chất lượng cao của tỉnh, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt đã trở thành “điểm sáng” trong tạo nguồn, phát triển đảng viên là học sinh. Năm 2025, Đảng ủy đã cử 34 học sinh tham gia lớp nhận thức về Đảng và các chi bộ trực thuộc đã kết nạp 6 học sinh lớp 12 vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy nhà trường giới thiệu 17 đoàn viên là học sinh ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Qua đó, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường đã tổ chức kết nạp Đảng cho 12 học sinh lớp 12 vào hàng ngũ của Đảng.

Theo đồng chí Trần Thị Thùy Trang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt, nhận thức về Đảng của học sinh THPT vẫn còn nhiều hạn chế, do đó, Đảng bộ nhà trường chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho học sinh. Trường đã xây dựng và duy trì tốt hoạt động “Tổ Trung kiên”, bao gồm những đảng viên trẻ và đoàn viên ưu tú đã tham gia lớp nhận thức về Đảng trong lực lượng giáo viên trẻ và học sinh. Định kỳ hàng tháng, “Tổ Trung kiên” tổ chức sinh hoạt chính trị với học sinh trong trường. “Trong quá trình sinh hoạt giúp học sinh bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của các em trong các hoạt động của nhà trường. Khi các em sinh hoạt chung với nhau tạo thành môi trường học tập, noi gương lẫn nhau, tạo sức lan tỏa tích cực trong tập thể học sinh. Đây cũng là những “hạt giống đỏ” để Đảng bộ nhà trường tạo nguồn phát triển Đảng”, đồng chí Trần Thị Thùy Trang chia sẻ.

HSSV là lực lượng trẻ, có tri thức, khát vọng cống hiến, tiềm năng phát triển. Việc quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong HSSV vừa là yêu cầu trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng. (Trích phát biểu tại Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng viên trong HSSV và khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Tỉnh ủy tổ chức ngày 11/11/2026)

Trường Đại học Đà Lạt hiện có hơn 14.000 sinh viên chính quy, trong đó có 238 sinh viên là đảng viên, chiếm khoảng 55% đảng viên toàn Đảng bộ. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt Trần Thống, Đảng bộ trường xác định công tác phát triển đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng trong nhà trường. “Công tác này được thực hiện thường xuyên, có kế hoạch, Đảng ủy trường đã ban hành nghị quyết, xây dựng mục tiêu từng năm, giao chỉ tiêu cho các chi bộ… Để nhận diện những sinh viên thật sự ưu tú làm nguồn cho công tác phát triển Đảng, Đảng ủy chú trọng sự kết hợp các tiêu chí như kết quả học tập, phẩm chất đạo đức, ý thức rèn luyện, tinh thần trách nhiệm và sự tích cực tham gia các phong trào. Cùng với đó, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng để sinh viên hiểu đúng về ý nghĩa của việc đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó tự giác phấn đấu lâu dài. Đồng thời phát huy vai trò và sự phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường trong việc phát hiện, giới thiệu, giáo dục, bồi dưỡng sinh viên ưu tú, bảo đảm đánh giá khách quan, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp”, đồng chí Trần Thống cho biết.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là học sinh được Đảng bộ Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực

Bổ sung nguồn lực cho Đảng

Thực tiễn đã chứng minh, nơi nào cấp ủy quan tâm chú trọng việc bồi dưỡng, tạo nguồn thì nơi đó công tác phát triển Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ UBND tỉnh hiện có 6 đảng bộ cơ sở giáo dục với 15.784 HSSV; tính đến ngày 12/10/2026 có 3 chi bộ HSSV với tổng số 192 đảng viên. Theo đồng chí Hoàng Xuân Hường - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ UBND tỉnh đến nay, Đảng bộ đã mở 7 lớp nhận thức về Đảng cho 639 quần chúng, trong đó có 147 quần chúng ưu tú là HSSV và kết nạp được 80/523 đảng viên là HSSV, chiếm 15,2%. “Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác phát triển đảng viên trong HSSV, các cấp ủy trong Đảng bộ đã chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường thuộc Đảng bộ. Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh đã sắp xếp dự lễ kết nạp đảng viên đối với HSSV. Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, nhất là chi bộ HSSV được chú trọng. Các cấp ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên trong trường đại học, cao đẳng”, đồng chí Hoàng Xuân Hường cho biết.

Phường Lâm Viên - Đà Lạt là địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên là HSSV. Trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ủy phường chú trọng cơ cấu, bảo đảm tỷ lệ đảng viên mới trong đoàn viên thanh niên, HSSV ở các trường đại học, THPT trên địa bàn đạt trên 60%. Trong 9 tháng năm 2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp 80 đảng viên, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu được giao; trong đó kết nạp 55/80 đảng viên là HSSV, đạt tỷ lệ 68,75%. “Đối với công tác phát triển đảng viên trong HSSV, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức Đảng trong trường học phối hợp với Ban giám hiệu, tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bồi dưỡng, phát hiện những HSSV có thành tích học tập, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và ý thức cống hiến để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 trường đại học, 5 trường cao đẳng và 92 trường THPT; 100% các trường đều có tổ chức Đảng với 5.021 đảng viên.

(Còn nữa)