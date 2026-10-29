Phát triển đảng viên trong học sinh

Gia đình của đảng viên trẻ Phan Diệp Bảo Phương (cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung) chúc mừng Bảo Phương trong ngày được kết nạp Đảng. Ảnh: NVCC

Để đạt kết quả tích cực trong công tác kết nạp đảng viên trẻ tuổi, Đảng ủy phường Đồng Xoài đã xây dựng mô hình “Tạo nguồn và phát triển đảng viên trẻ trong đoàn viên, học sinh (HS) THPT” tại Đảng bộ Trường THPT chuyên Quang Trung, thuộc Đảng bộ phường Đồng Xoài.

Xây dựng mô hình cụ thể

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Xoài Cao Văn Vũ, việc phát hiện, bồi dưỡng và rèn luyện những đoàn viên, HS ưu tú ngay từ sớm sẽ góp phần hình thành thế hệ thanh niên có lý tưởng, trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng HS THPT là nguồn quần chúng ưu tú rất tiềm năng để kết nạp Đảng. Đây là lứa tuổi đang hình thành và hoàn thiện nhân cách, có ý chí phấn đấu, khát vọng vươn lên, dễ tiếp thu lý tưởng cách mạng. Nếu được định hướng, bồi dưỡng và tạo điều kiện kịp thời, HS có thể trở thành những đảng viên trẻ tiêu biểu ngay khi tròn 18 tuổi.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc xây dựng và triển khai mô hình “Tạo nguồn và phát triển đảng viên trẻ trong đoàn viên, HS THPT” với các khâu đột phá nhằm phát hiện sớm, bồi dưỡng quần chúng và đẩy nhanh tiến độ kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng được Đảng ủy phường đặc biệt quan tâm.

Thầy Vũ Đăng Tăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung cho biết: Mô hình được triển khai tại Đảng bộ Trường THPT chuyên Quang Trung tập trung xây dựng quy trình kết nạp đảng viên là HS theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 là phát hiện nguồn. Theo đó, sau khi tổng kết năm học lớp 10, cấp ủy nhà trường chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm rà soát, lập danh sách những HS có phẩm chất đạo đức tốt, học lực khá, giỏi, tích cực tham gia phong trào, có tiềm năng để đưa vào danh sách nguồn quần chúng ưu tú nhằm bồi dưỡng, rèn luyện. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống về Đảng cho HS; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ từng HS. Mỗi năm, Đảng bộ nhà trường dự kiến lựa chọn khoảng 15-20 HS vào diện tạo nguồn quần chúng ưu tú.

Giai đoạn 2 là bồi dưỡng nguồn. Kết thúc năm học lớp 11, Đoàn Thanh niên nhà trường lựa chọn các HS ưu tú nhất để giới thiệu cho Đảng. Sau đó, cấp ủy nhà trường xem xét đưa vào danh sách học lớp cảm tình Đảng; phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ. Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động như: phong trào thanh niên tình nguyện, hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học... Trong giai đoạn này, nhà trường lựa chọn số HS xuất sắc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Giai đoạn 3 là xét kết nạp. Sau khi sơ kết học kỳ I của lớp 12, Đảng ủy Trường THPT chuyên Quang Trung phân công nhiệm vụ cho 3 chi bộ trực thuộc phụ trách các nhóm: Toán - Tin, Văn - Sử - Địa, Ngoại ngữ xem xét các HS đã hoàn thành lớp nhận thức về Đảng (ưu tiên những HS có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, đoạt giải trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh, quốc gia và tích cực trong các phong trào Đoàn thanh niên…) để hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng; tiến hành rà soát lý lịch của các quần chúng và đề nghị Đảng ủy thẩm tra xác minh lý lịch theo quy định. Khi lý lịch của người xin vào Đảng đảm bảo các tiêu chuẩn thì hoàn thiện thủ tục trình cấp ủy cấp trên xem xét, kết nạp vào Đảng khi HS đủ 18 tuổi.

Kết quả tích cực

Với cách làm này, Đảng ủy Trường THPT chuyên Quang Trung luôn đảm bảo công tác kết nạp đảng viên là HS theo chỉ đạo của Đảng ủy phường Đồng Xoài. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2026 đã kết nạp 15 đảng viên là HS.

Đảng viên Phan Diệp Bảo Phương là một trong 15 cựu HS được kết nạp năm nay tại Đảng bộ Trường THPT chuyên Quang Trung. Chị chia sẻ: “Sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều là đảng viên, tôi được lớn lên cùng những bài học bình dị từ cách ba mẹ sống, làm việc, đối xử với mọi người và thực hiện trách nhiệm của người đảng viên. Khi được nhà trường thông báo làm các thủ tục để kết nạp vào Đảng, tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc và tự hào không chỉ thuộc về riêng mình mà còn là niềm vui chung của cả gia đình. Với tôi, được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, ngay dưới mái trường THPT không chỉ là một dấu ấn quan trọng của tuổi thanh xuân mà còn mở ra một hành trình mới. Đó cũng là lời nhắc nhở bản thân không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin được gửi trao”.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 12-2-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) về phát triển đảng viên trong sinh viên, HS, đồng bào có đạo, người dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân và địa bàn dân cư trong thành phố giai đoạn 2026-2030, đến nay công tác này đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đã kết nạp 651 đảng viên là sinh viên, HS, đạt 260,40% chỉ tiêu đề án đề ra.

Niềm hạnh phúc, vinh dự tuổi 18 của Phan Diệp Bảo Phương cũng là niềm hạnh phúc của 15 cựu HS lớp 12, Trường THPT chuyên Quang Trung được kết nạp vào Đảng năm 2026.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Xoài Cao Văn Vũ, trong năm 2026, Đảng bộ phường Đồng Xoài được Ban Thường vụ Thành ủy giao kết nạp 33 đảng viên, đến nay đã kết nạp được 35 đảng viên; trong đó riêng Đảng bộ Trường THPT chuyên Quang Trung đã kết nạp 15 đảng viên là HS, đóng góp gần 50% tổng số đảng viên kết nạp của Đảng bộ phường trong 9 tháng của năm 2026. Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên, HS THPT.

Việc kết nạp đảng viên là HS có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và các tổ chức, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Các em HS ưu tú, có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc được kết nạp để bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, năng lực, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và xã hội trong tương lai.