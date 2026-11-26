Chi bộ Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) tổ chức lễ kết nạp 3 đảng viên mới trong năm 2026. Ảnh: CĐCC

Đến nay, nhiều tổ chức Đảng trong DN đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng trong khu vực DN.

Tạo nguồn, phát triển đảng viên

Thời gian qua, Đảng bộ Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (xã Phước Thái) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong đội ngũ công nhân, người lao động. Với cách làm chủ động, hiệu quả, năm 2026, Đảng bộ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên được Đảng ủy xã Phước Thái giao. Theo đó, Đảng bộ đã kết nạp được 5 đồng chí (vượt 2 chỉ tiêu được giao), nâng tổng số đảng viên lên 105 đồng chí, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc.

Một trong những thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng tại Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam là sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo DN đối với hoạt động của tổ chức Đảng. Cụ thể, công ty bố trí thời gian để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ngay trong giờ làm việc. Điều này không chỉ giúp duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng mà còn tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn và sản xuất của DN.

Ông Phạm Trung Thuyên, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam cho biết: Sự quan tâm, đồng hành của DN đối với tổ chức Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ mà còn tạo điều kiện để Đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc. Qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy DN phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; đồng thời, tạo sự đoàn kết trong tập thể lao động, ổn định quan hệ lao động.

Tại Công ty hữu hạn Cơ khí động lực Toàn Cầu (phường Trảng Bom), năm 2026, chi bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 1 đảng viên, đến nay đã kết nạp được 2 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 18 đồng chí. Đội ngũ đảng viên tại công ty phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

“Uy tín của người đảng viên không chỉ được khẳng định qua lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Mỗi đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình sẽ góp phần xây dựng tập thể lao động đoàn kết, DN phát triển ổn định và tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh”- đảng viên Dương Công Khuê chia sẻ.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

Đồng Nai có lực lượng công nhân lao động đông đảo, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp. Việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong DN có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần tiên phong của đội ngũ công nhân trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 8-2026, toàn Đảng bộ thành phố có 340 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, với 4.448 đảng viên, gồm: 20 Đảng bộ cơ sở, 209 chi bộ cơ sở và 111 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Thực tế cho thấy, công nhân lao động ngày càng có nhiều điều kiện rèn luyện, trưởng thành thông qua các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và các hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động. Đây cũng là môi trường thuận lợi để các cấp ủy, tổ chức Đảng phát hiện những nhân tố tích cực, có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong tập thể để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Ông Lê Nhật Trường, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) cho hay: Năm 2026, Chi bộ công ty kết nạp 4 đảng viên là đoàn viên ưu tú, có nhiều nỗ lực trong công việc và tham gia các phong trào thi đua. Đến nay, toàn chi bộ có 84 đảng viên.

Theo ông Lê Nhật Trường, từ thực tiễn hoạt động tại các DN cho thấy, tổ chức Đảng phát huy tốt vai trò khi gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chăm lo cho người lao động. Đảng viên trong DN không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động công nhân nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, cải tiến quy trình sản xuất, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm.

Tại nhiều DN, tổ chức Đảng ngày càng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, góp phần tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phối hợp với DN và tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thông qua hoạt động thực tiễn, các chi bộ từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của DN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng trong DN vẫn còn khó khăn do đặc thù sản xuất theo ca, áp lực tiến độ đơn hàng, sự biến động của lực lượng lao động và điều kiện tổ chức sinh hoạt. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng, cần xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc thù từng loại hình DN; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, người lao động ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.