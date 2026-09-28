Phát triển đảng viên - Tăng sức mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Kỳ 1: Ươm “mầm xanh” cho Đảng

PTĐV trong học sinh, sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung sức trẻ và sức mạnh cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục giữa các thế hệ. Qua đó, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng đối với thế hệ trẻ. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tạo điều kiện giúp nhiều học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành để tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hành trình gieo hạt giống đỏ

Năm học 2025 - 2026, Chi bộ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc kết nạp được 30 đảng viên là học sinh.

Năm 2023, lần đầu tiên sau 26 năm thành lập, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 2 học sinh được kết nạp Đảng trong trường học. Từ 2 học sinh, sau 3 năm đã tăng lên 30 học sinh được kết nạp Đảng. Như lời chia sẻ của thầy giáo Phan Dương Cẩn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường: “Kết quả này là một hành trình dài từ nghị quyết của chi bộ đến các giải pháp thực hiện và sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể, giáo viên, phụ huynh và sự thay đổi trong nhận thức, lý tưởng của học sinh qua từng năm học. Với chi bộ, công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu, mỗi đảng viên mới được kết nạp thể hiện sự lớn mạnh của chi bộ. Đặc biệt những đảng viên là học sinh sẽ là lớp kế cận được trẻ hóa với nguồn sinh lực mới, lý tưởng mới”.

Hành trình ấy được minh chứng qua số lượng học sinh được kết nạp Đảng tăng mạnh qua từng năm học. Nếu như năm học 2022 - 2023, nhà trường mới kết nạp được 2 học sinh vào Đảng thì con số này tăng lên 8 em trong năm học 2023 - 2024, 19 em trong năm học 2024 - 2025 và 30 em trong năm học 2025 - 2026. Những bước nhảy vọt về số lượng đảng viên là học sinh là minh chứng cho sự đổi mới, mạnh dạn trong công tác phát triển đảng tại chi bộ nhà trường. Những học sinh được kết nạp Đảng không chỉ giỏi về học lực, mà còn hiểu biết về xã hội, về chính trị. Để làm được điều đó, nhà trường đã tạo môi trường rèn luyện, để mỗi học sinh tự nhận thức, có định hướng, ý chí phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mỗi “hạt mầm” được ươm trong môi trường thuận lợi đều có cơ hội phát triển, vươn lên trở thành những hạt giống đỏ, có lý tưởng và hoài bão với khát vọng cống hiến, thể hiện bản thân.

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em Ngô Sơn Tùng, học sinh lớp 12A12 Chuyên Anh chia sẻ: “Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là mốc son ý nghĩa nhất trong cuộc đời học sinh của em. Lời tuyên thệ dưới cờ Đảng không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là động lực để em tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trên con đường học tập và rèn luyện phía trước”.

Vươn lên để trưởng thành

Trần Khánh Chi, cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tản Đà, xã Tu Vũ (hiện là sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội), là một trong những học sinh đầu tiên của trường được kết nạp Đảng trong năm học 2022 - 2023. Ba năm học THPT, Chi luôn duy trì thành tích học tập tốt, tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào của nhà trường. Bước vào giảng đường Trường Đại học Dược Hà Nội, Chi tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để thực hiện những mục tiêu đặt ra. Chia sẻ về hành trình trưởng thành của mình, Chi cho biết: “Trở thành sinh viên đại học là niềm tự hào của bản thân, nhưng với trách nhiệm của một đảng viên, em tự đặt ra cho mình mục tiêu, kế hoạch học tập. Trước tiên, em phải là tấm gương của chính mình. Không còn sự bao bọc trong vòng tay gia đình, em học cách trưởng thành, tự lập và có trách nhiệm với mỗi việc mình làm, để xứng đáng với hai chữ đảng viên”.

Khánh Chi là một trong những “hạt giống đỏ” đầu tiên được Chi bộ Trường THPT Tản Đà ươm mầm và tạo môi trường để “hạt giống” phát triển. Từ những “hạt giống” đầu tiên, qua từng năm học, lý tưởng của học sinh trong nhà trường được bồi đắp để có thêm nhiều học sinh trở thành những đảng viên trẻ có khát vọng cống hiến. Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 18 đảng viên là học sinh được kết nạp. Ngoài ra, còn nhiều “hạt giống” được nhà trường bồi dưỡng về lý tưởng, lý luận chính trị, được gửi đến các trường đại học trong cả nước để tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện kết nạp Đảng.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến tháng 8/2026, toàn tỉnh có 728 học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng. Điểm mấu chốt mang lại kết quả trên chính là sự quan tâm của chi bộ Đảng các nhà trường, từ ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác PTĐV là học sinh, đến việc định hướng, giao nhiệm vụ và theo dõi quá trình phấn đấu của từng quần chúng là học sinh ưu tú...

Xác định PTĐV là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, ngay khi học sinh đang học lớp 11, các chi, đảng bộ trường học đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên nhà trường, giáo viên chủ nhiệm rà soát, lập danh sách học sinh có học lực tốt, đoàn viên ưu tú, đưa vào diện “ươm mầm” gắn với công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng cho học sinh. Sau đó gặp gỡ học sinh, phụ huynh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Đảng viên được kết nạp khi ngồi trên ghế nhà trường sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động phong trào của nhà trường và xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Rời mái trường THPT, những đảng viên trẻ tiếp tục mang theo bản lĩnh chính trị, nhiệt huyết và lý tưởng cách mạng trên hành trình mới. Dù bước vào giảng đường đại học, cao đẳng hay tham gia lao động sản xuất, họ đều có thêm một trách nhiệm: Giữ gìn, phát huy phẩm chất của người đảng viên, tiên phong trong học tập, công việc và các hoạt động cộng đồng..

Việc chú trọng kết nạp đảng viên là học sinh THPT đã mang lại làn gió mới cho công tác xây dựng Đảng ở Phú Thọ. Những đảng viên tuổi 18 không chỉ là nguồn kế cận mà còn trở thành những hạt nhân lan tỏa lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, PTĐV trong học sinh THPT không đơn thuần đạt chỉ tiêu về số lượng, mà quan trọng hơn là xây dựng được lớp đảng viên trẻ có bản lĩnh, có lý tưởng, có năng lực và trưởng thành qua thực tiễn. Để những “hạt giống đỏ” tiếp tục nảy mầm và phát triển khỏe mạnh, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tăng cường chỉ đạo các chi, đảng bộ trường học, cơ sở giáo dục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo môi trường thuận lợi cho thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(Còn nữa)