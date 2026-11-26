Nguồn kết nạp ngày càng thu hẹp

Chi bộ thôn A Rong, xã La Lay, hiện có 85 đảng viên. Đây là một trong những chi bộ mạnh, có số lượng đảng viên đông trên địa bàn xã. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, việc đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như năm 2026, để đạt được

chỉ tiêu giao là 3 đảng viên, chi bộ phải huy động từ nhiều nguồn, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhưng mới kết nạp được 2 đảng viên vào cuối tháng 10.

Bà Hồ Thị Diệp, Bí thư Chi bộ thôn A Rong, xã La Lay, cho biết: “Nguồn quần chúng ưu tú ngày một ít đi do lực lượng lao động trẻ đi làm ăn xa ngày càng nhiều, người ở lại thì thiếu ý chí phấn đấu, không tham gia hoạt động của các hội, đoàn thể. Do đó, đối với việc kết nạp đảng viên mới, năm nay có thể hoàn thành chỉ tiêu, nhưng những năm tiếp theo sẽ là bài toán khó”.

Lễ kết nạp đảng viên mới tạiChi bộ thôn A Rong, xã La Lay - Ảnh: M.L

Không chỉ đối với các địa phương vùng ĐBDTTS, thiếu nguồn quần chúng ưu tú hiện nay đang là khó khăn lớn đối với nhiều chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Tại xã Mỹ Thủy, mặc dù công tác phát hiện và bồi dưỡng, phát triển đảng viên được chú trọng song tình trạng “già hóa” đảng viên đang là vấn đề diễn ra tại nhiều chi bộ trên địa bàn xã.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Mỹ Thủy Hoàng Ngọc Ký, nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do đảng viên là cán bộ về nghỉ hưu. Số đảng viên mới kết nạp ít, nhất là đảng viên trẻ. “Hiện nay, nguồn đoàn viên, thanh niên ưu tú của địa phương cũng đang “cạn” dần do lực lượng lao động địa phương đi học hoặc làm ăn xa... Do vậy, việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới luôn là việc khó của nhiều chi bộ trên địa bàn”, ông Ký cho biết.

Hướng tháo gỡ từ cơ sở

Xác định khâu khó trong công tác xây dựng Đảng chính là kết nạp đảng viên mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã La Lay đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, địa phương chủ động phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Thông qua việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng.

Ông Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã La Lay, cho hay: “Đối với đặc thù của một địa phương vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có hơn 95% dân số là ĐBDTTS, chúng tôi xác định công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới phải được thực hiện với nhiều cách làm mới, phù hợp. Do vậy, việc nắm địa bàn được các đồng chí trong cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Đối với các chi bộ, chúng tôi thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và đồng hành tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cử cán bộ xuống tận thôn, bản để vận động, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nhằm góp phần ổn định đời sống xã hội, tăng niềm tin yêu, sự tin tưởng của Nhân dân với Đảng, xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển”.

Mô hình "Đảng viên tuổi 18" tạo nguồn kế cận bền vững cho các chi, bộ đảng-Ảnh: M.L

Tại xã Mỹ Thuỷ, để tháo gỡ khó khăn do nguồn kết nạp còn hạn chế, thời gian tới, Đảng ủy xã Mỹ Thủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm tổ chức nhiều phong trào thi đua, tạo môi trường rèn luyện để quần chúng phấn đấu, được xem xét, giới thiệu cho Đảng kết nạp.

"Cùng với đó, chúng tôi xác định, để tạo nguồn lâu dài cho Đảng, phải tập trung làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn. Việc làm này vừa xây dựng nguồn lao động chất lượng cao cho các nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp trong tương lai, vừa bảo đảm nguồn kế cận cho Đảng", ông Hoàng Ngọc Ký, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Mỹ Thủy cho biết thêm.

Thực tế cho thấy, việc kết nạp đảng viên không chỉ có ý nghĩa làm tăng về số lượng, mà còn từng bước cải thiện thành phần, cơ cấu, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, khắc phục tình trạng "già hóa" ở các đảng bộ, chi bộ.

Ông Nguyễn Phi Cường, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: “Đối với việc phát triển đảng viên mới, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể về cơ sở và tập trung chỉ đạo phù hợp cho từng địa bàn, từng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, đối với hệ thống doanh nghiệp tư nhân, ưu tiên lựa chọn những công nhân, người lao động có năng lực chuyên môn, có uy tín để xây dựng hạt nhân chính trị, khi hội tụ đủ điều kiện sẽ tiến hành kết nạp Đảng và xem xét xây dựng cơ sở đảng tại doanh nghiệp khi đã đủ tiêu chí. Đối với khu vực miền núi, lực lượng biên phòng là nồng cốt trong việc xây dựng nguồn đảng viên tại chỗ. Đối với khu vực nông thôn, chúng tôi giao trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể, trong đó, nồng cốt là lực lượng đoàn viên, thanh niên.”