Phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng

Đến đầu tháng 11/2026, Bình Điền kết nạp được 33 đảng viên, đạt 165%. Ảnh: Ban Xây dựng Đảng xã Bình Điền

Hoàn thành sớm kế hoạch

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, đến đầu tháng 11/2026, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 1.829 đảng viên, đạt 104,2% kế hoạch năm. Có 31 đảng bộ trực thuộc hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, trong đó: Đảng bộ xã Bình Điền đạt 165%, Đảng bộ phường Dương Nỗ đạt 147,1%, Đảng bộ UBND thành phố đạt 141,1%...

Tại Chi bộ Trường TH&THCS Lê Quang Bính, xã Bình Điền, năm nay có thêm 4 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Với đồng chí Lê Thị Thúy Hằng, đây là dấu mốc trên hành trình phấn đấu, đồng thời nhắc nhở bản thân tiếp tục tu dưỡng, nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tính đến nay, chi bộ có 23 đảng viên. Đồng chí Trần Tiến Bửu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lê Quang Bính cho biết, nguồn phát triển đảng ở đơn vị vẫn còn. Chi bộ tiếp tục rà soát giáo viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để bồi dưỡng; việc giới thiệu căn cứ quá trình công tác và sự gương mẫu.

Đồng chí Lê Nhật Minh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền cho biết, tính đến đầu tháng 11/2026, Bình Điền kết nạp được 33 đảng viên mới so với chỉ tiêu 20 đảng viên được giao đầu năm. Địa phương xác định tạo nguồn là công việc thường xuyên. Ban Thường vụ Đảng ủy định kỳ làm việc với cấp ủy trực thuộc để rà soát nguồn, kiểm tra việc phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; tránh tình trạng giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng rồi không tiếp tục quan tâm, giúp đỡ.

Bình Điền chú trọng đối thoại tại các chi bộ trường học. Cấp ủy, Ban Xây dựng Đảng gặp gỡ giáo viên, lắng nghe tâm tư, giải đáp băn khoăn về vai trò, trách nhiệm của đảng viên. Qua đó, những suy nghĩ cho rằng chỉ cần tập trung chuyên môn, chưa thấy cần thiết phấn đấu vào Đảng được trao đổi, giải đáp; một số giáo viên đã chủ động viết đơn xin vào Đảng. Địa phương gắn phát triển đảng viên với phong trào đoàn thể, phát hiện nhân tố tích cực; phối hợp Trung tâm Chính trị mở lớp bồi dưỡng, tạo nguồn thường xuyên.

Tại phường Dương Nỗ, Đảng bộ phường đã kết nạp 25 đảng viên mới, vượt 8 người so với chỉ tiêu 17 đảng viên được giao đầu năm, đạt 147,1%. Đồng chí Nguyễn Long An, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, công tác tạo nguồn được triển khai phù hợp với đặc điểm từng tổ chức đảng, chú trọng giáo viên, dân quân tự vệ, quần chúng tích cực tại tổ dân phố và nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua. Các đoàn thể phát huy vai trò phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú, mở rộng nguồn cho tổ chức đảng.

Gỡ khó để bảo đảm tiến độ và chất lượng

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đánh giá, công tác phát triển đảng viên năm 2026 chuyển biến tích cực nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Các cấp ủy chú trọng rà soát, tạo nguồn phù hợp từng địa bàn, đối tượng; tháo gỡ vướng mắc hồ sơ, phối hợp thẩm tra, xác minh lý lịch. Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng gắn với phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo đảm kết nạp đúng tiêu chuẩn.

Kết nạp đảng viên mới tại phường Hương An đến tháng 11/2026 đã vượt chỉ tiêu cả năm. Ảnh: Anh Thuần

Tuy nhiên, một số đảng bộ vẫn gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Tại phường Phú Xuân, đến đầu tháng 11/2026, kết quả kết nạp đảng viên mới đạt 66,4% kế hoạch, còn thiếu 38 đảng viên so với chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Anh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường cho biết, địa phương đã chuẩn bị nguồn, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an thẩm tra, xác minh. Khó khăn chủ yếu là nguồn khu dân cư hạn chế; một số quần chúng chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn hoặc thất lạc bằng cấp, học bạ. Việc thẩm tra lý lịch, xác minh tiêu chuẩn chính trị, nhân thân cũng cần thời gian.

Từ thực tế triển khai năm 2026, phường Phú Xuân xác định phải chủ động tạo nguồn ngay từ đầu năm, chú trọng khối trường học, nơi một số chi bộ đã vượt chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục khai thác nguồn tại khu dân cư. Cùng với đó, phường tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ kết nạp, tránh dồn việc vào cuối năm.

Ở phường Vỹ Dạ, công tác chuẩn bị nguồn và hồ sơ tiếp tục được triển khai. Đồng chí Võ Phi Hùng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Xây dựng Đảng phường cho biết, phường còn 4 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để xem xét kết nạp; dự kiến hoàn thành chỉ tiêu sẽ hoàn tất trong tháng 11/2026. Để chủ động hơn nữa, phường sẽ triển khai công tác tạo nguồn sớm hơn, phân công theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ngay từ đầu năm.

Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu các đảng bộ rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch sớm, chú trọng khu dân cư và khu vực kinh tế ngoài nhà nước; phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng, phối hợp cơ quan chức năng thẩm tra lý lịch, tháo gỡ vướng mắc đúng quy trình.

Đồng chí Phan Xuân Toàn nhấn mạnh, phải rà soát, thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị; nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, gắn phát triển mới với sàng lọc, giáo dục, giúp đỡ. Ngành cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác quản lý đảng viên. Mục tiêu không chỉ hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2026, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố yêu cầu đối với chỉ tiêu phát triển đảng viên, những địa phương có tỷ lệ kết nạp chưa đạt yêu cầu cần tập trung khắc phục. Các đồng chí UVTV Thành ủy được phân công phụ trách địa bàn phải nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp cụ thể, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.