Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm chủ động, đồng bộ, Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo (vùng đặc thù), và trong các doanh nghiệp và trường học.Sau sắp xếp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An có 130 xã, phường (2.014 khối, xóm, thôn, bản); trong đó 79 xã miền núi và dân tộc thiểu số, 21 xã biên giới, 57 xã với 254 xóm có 50% trở lên đồng bào Công giáo sinh sống.Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 112 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với khoảng hơn 80.000 công nhân-lao động tập trung trong các khu công nghiệp.

Từng được xem là “vùng trũng” trong thu hút đầu tư, những năm gần đây, với lợi thế về nguồn lao động dồi dào, môi trường đầu tư-kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, tỉnh Nghệ An đang ở trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cùng với đà phát triển công nghiệp, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đang được Tỉnh ủy Nghệ An tập trung, chú trọng.

Lan tỏa tính tiên phong, gương mẫu

Ngày 10/7 vừa qua, tại trụ sở Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt ở Khu công nghiệp WHA, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thần Lĩnh đã trọng thể công bố quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt. Chi bộ có 5 đảng viên, đồng chí Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1988, Trợ lý Giám đốc dự án) được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và nhà xưởng, quản lý khoảng 2.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động đang làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố. Riêng khối văn phòng ở Nghệ An có 60 người.

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH xây dựng Hoa Việt vào ngày 10/7/2026. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Đồng chí Nguyễn Văn Huấn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2018, từng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Trong thời gian làm việc tại Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Chi bộ Công ty TNHH FuGiang.

“Trên cương vị được giao, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn trước Đảng ủy cấp trên, trước các đảng viên trong Chi bộ và toàn thể cán bộ, người lao động của công ty. - Đồng chí Nguyễn Văn Huấn, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt

Đồng chí Nguyễn Văn Huấn cho biết, anh cùng với các đảng viên đang làm việc ở Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt rất vinh dự và tự hào khi được Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thần Lĩnh công bố quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng. Thành lập chi bộ cũng là nguyện vọng nhiều cán bộ, nhân viên khối văn phòng, muốn có tổ chức đảng ngay tại công ty để được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cá nhân anh càng vinh dự hơn khi được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thần Lĩnh tin tưởng, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

“Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty không chỉ từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp mà hôm nay còn được thành lập tổ chức Đảng ngay trong doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn kết mục tiêu sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Trên cương vị được giao, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn trước Đảng ủy cấp trên, trước các đảng viên trong Chi bộ và toàn thể cán bộ, người lao động của công ty”, đồng chí Nguyễn Văn Huấn bộc bạch.

Những con đường làng rợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào đón Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV)

Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt xác định sẽ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Cùng với đó, tích cực phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, từng bước phát triển tổ chức đảng cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Chi bộ với Ban lãnh đạo doanh nghiệp, đồng hành với Ban Giám đốc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, an toàn, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Thần Lĩnh thông tin: Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH Hoa Việt là chi bộ doanh nghiệp đầu tiên, cũng là chi bộ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Đảng bộ xã Thần Lĩnh từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, trở thành Chi bộ thứ 31 của Đảng bộ xã Thần Lĩnh.

Nền tảng để phát triển ổn định, bền vững

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt, một tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể người lao động. Đó cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

“Là người đứng đầu doanh nghiệp, bản thân tôi chưa phải là đảng viên, nhưng qua quá trình công tác và điều hành doanh nghiệp, tôi nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của đất nước và đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì vậy, bản thân tôi xác định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý; tích cực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp, cho địa phương và cho sự phát triển chung của đất nước”, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoa Việt nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 3/6, tại Cụm công nghiệp Tháp-Hồng-Kỷ, Ban Chấp hành Đảng xã Đức Châu cũng trọng thể công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Wooin Vina.

Nghi thức chào cờ đầu tuần tại Công ty TNHH Wooin Vina, Cụm công nghiệp Tháp-Hồng-Kỷ, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Bà Jung Anna, Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Wooin Vina cho rằng, việc thành lập chi bộ là niềm vinh dự đối với doanh nghiệp, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và chăm lo đời sống người lao động.

Công ty TNHH Wooin Vina là doanh nghiệp 100% vốn FDI, hoạt động trong lĩnh vực may mặc thời trang. Đây cũng là doanh nghiệp FDI sớm tổ chức công đoàn cơ sở từ và vận hành hiệu quả tổ chức đại diện của người lao động này, được nhiều người biết đến với việc thực hiện và duy trì nghi thức chào cờ đầu tuần nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Xuân Hào, Chủ tịch Công đoàn của Công ty cho hay: Hoạt động chào cờ đầu tuần này đã được đưa vào quy chế hoạt động của công ty và áp dụng cho toàn thể ban lãnh đạo, công nhân và người lao động của công ty khoảng 1.400 người. Trong xưởng sản xuất treo quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Hàn Quốc. Vào sáng thứ hai hằng tuần, trước giờ làm việc, nghi lễ chào cờ được cử hành. Theo quy định, công nhân mặc áo đỏ sao vàng, nghiêm trang khi thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca Việt Nam. “Lễ chào cờ, giám đốc và quản lý người Hàn Quốc cũng đứng nghiêm trang, mắt hướng về quốc kỳ hai nước. Chúng tôi cảm nhận được sự tôn trọng của họ đối với đất nước và con người Việt Nam chúng ta", ông Hào phấn khởi chia sẻ.

Tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở ở các đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn, quan trọng, có số lượng đảng viên đông. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện có đủ số lượng đảng viên để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, bảo đảm chất lượng, phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động của doanh nghiệp.

* còn tiếp