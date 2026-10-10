Phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Chi bộ Cảng Hàng không Điện Biên kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú.

Tháng 9/2026, Chi bộ Cảng Hàng không Điện Biên đã kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú Lò Minh Thắng và Đoàn Anh Minh. Việc đứng vào hàng ngũ của Đảng là kết quả của cả quá trình rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hai đảng viên mới kết nạp là nguồn bổ sung quan trọng, góp phần trẻ hóa và tạo lực lượng kế cận cho chi bộ.

Thành lập từ năm 1994, hiện Chi bộ Cảng Hàng không Điện Biên có 27 đảng viên. Trong công tác phát triển Đảng, Chi bộ không đặt nặng việc chạy theo số lượng mà chú trọng phát hiện những quần chúng có ý thức trách nhiệm, tinh thần cầu tiến và thể hiện được vai trò trong công việc hằng ngày để bồi dưỡng, tạo nguồn. Những quần chúng ưu tú được phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện rèn luyện, đồng thời được đảng viên theo dõi, giúp đỡ trong quá trình phấn đấu.

Bà Lò Thị Yên, Bí thư Chi bộ Cảng Hàng không Điện Biên cho biết: Từ thực tế đơn vị, chi bộ chú trọng phát hiện nguồn ngay trong đội ngũ cán bộ, nhân viên; qua công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, lựa chọn, bồi dưỡng. Đây là cách chi bộ từng bước xây dựng nguồn đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Hiện nay, Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên có 5 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Đội Cao su Mường Chà, Chi bộ Đội Cao su Tuần Giáo, Chi bộ Đội Cao su Điện Biên và Chi bộ Nhà máy chế biến, với tổng số 81 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy công ty xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung lực lượng, tạo nguồn kế cận và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Từ thực tế sản xuất, kinh doanh và công tác tại các đơn vị trực thuộc, Đảng ủy chú trọng phát hiện những quần chúng có năng lực, trách nhiệm, tích cực trong công việc để đưa vào diện bồi dưỡng, tạo nguồn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống được quan tâm; việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được gắn với nhiệm vụ của từng bộ phận, từng người lao động. Năm 2026, Đảng ủy công ty đặt mục tiêu kết nạp 7 đảng viên. Đến nay, 1 quần chúng ưu tú đã kết nạp Đảng; 6 hồ sơ còn lại đang hoàn thiện, phấn đấu kết nạp Đảng trong tháng 10/2026.

Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên cho biết: Việc chú trọng phát triển đảng viên từ lực lượng lao động trực tiếp đang góp phần bổ sung sức trẻ, tạo nguồn cán bộ và từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Mặt khác, Đảng ủy tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy và các chi bộ; qua đó phát huy vai trò của đảng viên trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng đơn vị.

Trong quá trình phát triển kinh tế, khu vực doanh nghiệp tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng của địa phương. Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh từng bước được quan tâm, chú trọng khi số lượng đảng viên tham gia làm kinh tế tư nhân tăng qua từng giai đoạn.

Theo báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân và 8 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/1/2018 của Bộ Chính trị, số đảng viên làm kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh tăng từ 35 người (năm 2006) lên 309 người (năm 2025). Trong đó, cơ cấu đội ngũ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có sự chuyển biến.

Năm 2025, trong tổng số 309 đảng viên làm kinh tế tư nhân có 31 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 38 đảng viên giữ chức vụ quản lý và 240 đảng viên không giữ chức vụ quản lý. So với năm 2016, số đảng viên là chủ doanh nghiệp tăng từ 9 lên 31 người; số đảng viên giữ chức vụ quản lý tăng từ 11 lên 38 người. Tỷ trọng đảng viên là chủ doanh nghiệp và giữ chức vụ quản lý tăng từ khoảng 11,4% năm 2016 lên 22,3% năm 2025.

Số doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng lao động là đảng viên tăng đáng kể. Nếu năm 2006 có 6 doanh nghiệp đến năm 2025 tăng lên 31 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tư nhân do đảng viên làm chủ tăng lên hơn 31 doanh nghiệp. Thực tế đó minh chứng, công tác phát triển Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân đang từng bước đi vào thực chất. Từ lực lượng người lao động, cán bộ quản lý đến chủ doanh nghiệp, những quần chúng ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp Đảng đang tạo thêm nguồn lực cho công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm phát triển Đảng, góp phần nâng cao mạnh của Đảng trong đơn vị. Trong ảnh: Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Bưu điện tỉnh kết nạp Đảng quần chúng ưu tú.

Việc chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay trong lao động, sản xuất, kinh doanh đang tạo thêm nguồn lực cho công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Khi những người có năng lực, trách nhiệm và uy tín đứng trong hàng ngũ của Đảng, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng nâng lên, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên phát huy tính tiên phong, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển ổn định, đúng định hướng và bền vững.