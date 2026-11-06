Phát triển đặc sản trái dứa Đồng Tháp theo chuỗi giá trị bền vững

Những năm qua, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo việc làm ổn định cho người lao động, trong đó đặc biệt quan tâm khu vực đồng bào dân tộc thiểu số