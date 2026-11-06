Phát triển đặc sản trái dứa Đồng Tháp theo chuỗi giá trị bền vững
Với gần 15.000 ha dứa chuyên canh, sản lượng khoảng 260.000 tấn mỗi năm, Đồng Tháp đang đẩy mạnh phát triển ngành hàng dứa theo chuỗi giá trị bền vững. Địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm chế biến sâu, ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị đặc sản dứa Tân Phước và thu nhập cho người nông dân.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/phat-trien-dac-san-trai-dua-dong-thap-theo-chuoi-gia-tri-ben-vung/7573.html