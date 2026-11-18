Tại phân xưởng xẻ đá của Nhà máy Chế biến đá RK Quốc tế, xã Lục Yên, toàn bộ lượng nước thải đã được đưa vào quy trình xử lý khép kín, tuần hoàn. Một hệ thống mương, hố lắng đã được xây dựng để thu hồi và quay vòng nước.

Ông Đặng Thái Nguyên - Quản đốc Nhà máy Chế biến đá RK Quốc tế cho biết: “Nước thải từ máy xẻ đá được thu gom qua hệ thống mương dẫn về bể tuần hoàn. Tại đây, hệ thống bơm thủy lực sẽ tách riêng bột bẩn, giữ lại nguồn nước sạch để quay vòng phục vụ sản xuất. Quy trình khép kín vừa giúp nhà máy tiết kiệm tối đa nguồn nước, vừa ngăn chặn triệt để việc phát thải ra môi trường”.

Cùng với nước thải, lượng khói bụi phát sinh cũng được các cơ sở khai khoáng được xử lý, hạn chế tối đa mức phát thải ra môi trường. Tại Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn, xã Lục Yên, ông Hoàng Văn Trang - Quản lý Nhà máy xẻ đá hoa trắng Thanh Sơn chia sẻ:

Để hạn chế phát tán khói bụi, công ty đã trồng vành đai cây xanh bao quanh toàn bộ khu vực sản xuất. Đặc biệt, đối với khu vực máy đánh bóng và hệ thống xả bột đá, chúng tôi xây dựng các hố lắng chuyên dụng nhằm lọc cặn và tuần hoàn 100% lượng nước, không để nước thải chảy ra bên ngoài.

Tại phường Văn Phú, Xí nghiệp Bê tông tươi và bê tông nhựa nóng tổ chức phân loại rác thải công nghiệp ngay từ trong các ca sản xuất. Ông Nguyễn Duy Mạnh - Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông tươi và bê tông nhựa nóng thông tin: “Xí nghiệp đã đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt chuẩn thông số kỹ thuật trước khi xả thải. Đồng thời, toàn bộ rác thải phát sinh trong quá trình vận hành đều được phân loại và tập kết đúng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm”.

Ở quy mô cung cấp nguyên liệu cho toàn ngành phân bón và hóa chất quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam đã rà soát lại toàn bộ công nghệ khai thác, tuyển quặng.

Ông Ngô Vũ Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam khẳng định: Trong bối cảnh nguồn quặng loại III ngày càng vơi dần, công ty đang tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để tuyển lại quặng đuôi và tận thu quặng cấp thấp. Giai đoạn 2026 - 2030, chúng tôi dự kiến dành khoảng 100 tỷ đồng đầu tư cho khoa học - công nghệ, khẳng định vai trò tiên phong phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ sinh thái.

Những động thái chuyển đổi quy trình tại các nhà máy bám sát mục tiêu của Kế hoạch số 130-KH/TU về phát triển công nghiệp vật liệu do Tỉnh ủy ban hành. Văn bản này quy định rõ nguyên tắc không chấp thuận chủ trương đầu tư, không gia hạn đối với dự án khai thác không gắn với chế biến sâu hoặc sử dụng công nghệ lạc hậu, thâm dụng tài nguyên.

Đến năm 2030, tỉnh bắt buộc phải xử lý, tái chế tối thiểu 50% lượng bã thải gyps, xỉ lò phốt pho và chuyển đổi 40% cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sang vật liệu không nung.

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, Đảng ủy phường Cam Đường đã ban hành Công văn số 1558-CV/ĐU chỉ đạo đưa tiêu chí môi trường vào các chương trình công tác.

Đảng ủy phường yêu cầu cả hệ thống chính trị phải thống nhất nhận thức về định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được giao nhiệm vụ tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn, bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định môi trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Ông Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường

Yêu cầu phát huy vai trò của các đoàn thể được cụ thể hóa bằng hành động giám sát trực tiếp tại các địa bàn khai khoáng trọng điểm. Tại xã Lục Yên, tổ chức công đoàn đã thiết lập cơ chế kiểm tra ngay tại hiện trường, giao nhiệm vụ quản lý xả thải cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên cắm chốt dưới từng phân xưởng.

Bà Triệu Thị Thu Nga - Chủ tịch Công đoàn xã Lục Yên cho biết: “Chúng tôi yêu cầu mạng lưới an toàn vệ sinh viên phải bám sát phân xưởng, giám sát hằng ngày để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc hành vi phát tán bụi, xả thải vi phạm. Đưa tiêu chí môi trường vào các phong trào thi đua đã trực tiếp nâng cao ý thức trách nhiệm của cả người lao động và chủ doanh nghiệp”.

Sự đồng bộ từ tầm nhìn chiến lược của Tỉnh ủy, sự giám sát sát sao của hệ thống chính trị cơ sở đến đầu tư đổi mới công nghệ của cộng đồng doanh nghiệp đang tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp vật liệu Lào Cai.

Lời giải cho bài toán tăng trưởng giờ đây không còn là sự đánh đổi, mà là sự hài hòa vững chắc - nơi giá trị kinh tế luôn song hành cùng gìn giữ không gian sinh thái an toàn, bền vững.