Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới đào tạo nhân lực

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh kinh tế tri thức, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công nghiệp văn hóa ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Với đặc trưng khai thác tài nguyên văn hóa, tài năng sáng tạo, tri thức và công nghệ để hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị kinh tế, các ngành công nghiệp văn hóa không chỉ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng mà còn có ý nghĩa trong quảng bá bản sắc văn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Các ngành công nghiệp văn hóa không chỉ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng mà còn có ý nghĩa trong quảng bá bản sắc văn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia

Tại Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa đã trở thành một định hướng chiến lược trong chính sách phát triển văn hóa. Những định hướng này đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực không chỉ về quy mô mà còn về cơ cấu, chất lượng và khả năng thích ứng với những biến đổi của thị trường.

Bên cạnh đội ngũ nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chuyên gia quản lý, sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa còn phụ thuộc vào lực lượng lao động có kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất, tổ chức, vận hành, phân phối và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Với đặc trưng đào tạo gắn với thực hành nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động, giáo dục nghề nghiệp có vị trí quan trọng trong phát triển đội ngũ nhân lực này. Tuy nhiên, để phát huy vai trò đó, giáo dục nghề nghiệp cần vượt ra khỏi cách tiếp cận đào tạo theo những ngành nghề riêng lẻ, hướng tới phát triển năng lực phù hợp với các công đoạn của chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa và tăng cường liên kết với hệ sinh thái sáng tạo.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trong đó, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được đặt trong mối quan hệ với xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, phát triển thị trường văn hóa, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Tiếp nối định hướng đó, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội tạo lập cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển các chủ thể, không gian và hoạt động sản xuất, kinh doanh văn hóa.

Đặc biệt, khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết quy định về việc hình thành cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, hướng tới liên kết các không gian sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, phân phối và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ văn hóa; đồng thời hỗ trợ đào tạo và cung ứng những dịch vụ liên quan.

Điều 7 quy định các chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng và nhân lực đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Có thể nhận thấy, sự phát triển công nghiệp văn hóa được định hướng không chỉ ở cấp độ từng ngành hay từng cơ sở sản xuất mà còn theo hướng hình thành những hệ sinh thái có sự liên kết giữa các hoạt động sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây là một căn cứ quan trọng để đổi mới cách tiếp cận đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14.11.2025, xác định các lĩnh vực ưu tiên phát triển, trong đó có điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa.

Sự đa dạng của các ngành này cho thấy yêu cầu đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa không thể được đáp ứng bởi một loại hình đào tạo hay một nhóm trình độ chuyên môn duy nhất.

Phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa cần được xem xét từ quá trình tạo ra giá trị của sản phẩm, dịch vụ văn hóa

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương cho rằng, khác với cách tiếp cận nhân lực văn hóa chủ yếu dựa trên lĩnh vực chuyên môn hoặc vị trí công tác, phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa cần được xem xét từ quá trình tạo ra giá trị của sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Về cơ bản, chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa có thể được nhận diện qua các công đoạn: sáng tạo và phát triển ý tưởng; sản xuất và hiện thực hóa sản phẩm; tổ chức, quản lý và vận hành; phân phối và thương mại hóa; khai thác thị trường và phát triển giá trị sản phẩm. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự tham gia của những nhóm nhân lực khác nhau, với yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và trình độ nghề nghiệp không đồng nhất.

Phát triển nhân lực theo chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa

Từ tiếp cận chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, giáo dục nghề nghiệp có khả năng tham gia đào tạo nhân lực ở nhiều công đoạn, đặc biệt là những vị trí đòi hỏi kỹ năng thực hành, kỹ thuật, công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành và cung ứng dịch vụ.

Đây là những nhóm nhân lực giữ vai trò trực tiếp trong quá trình chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Lợi thế của giáo dục nghề nghiệp trước hết thể hiện ở tính thực hành và định hướng năng lực thực hiện nghề nghiệp.

Đặc điểm này phù hợp với các nghề kỹ thuật biểu diễn, sản xuất nội dung, thiết kế ứng dụng, chế tác thủ công, tổ chức sự kiện và dịch vụ du lịch văn hóa.

Bên cạnh đó, giáo dục nghề nghiệp có khả năng tổ chức những chương trình đào tạo linh hoạt, bồi dưỡng, cập nhật và chuyển đổi kỹ năng cho người lao động, đáp ứng đặc điểm hoạt động theo dự án và sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ trong các ngành sáng tạo.

Đối với những nghề thủ công truyền thống, giáo dục nghề nghiệp còn có tiềm năng kết hợp phương pháp đào tạo hiện đại với hình thức truyền nghề từ nghệ nhân, góp phần bảo tồn tri thức, kỹ năng nghề và nâng cao khả năng phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa đặt ra những yêu cầu khác biệt so với đào tạo nghề thông thường

Tuy nhiên, đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa cũng đặt ra những yêu cầu khác biệt so với đào tạo nghề thông thường. Nhiều hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi việc thực hiện thành thạo thao tác kỹ thuật mà còn yêu cầu năng lực cảm thụ văn hóa, tư duy thẩm mỹ, sáng tạo và khả năng phát triển sản phẩm.

Do đó, nếu chương trình đào tạo chỉ chú trọng kỹ thuật mà thiếu sự tích hợp những năng lực trên thì khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các ngành công nghiệp văn hóa. Mặt khác, việc xác định vai trò của giáo dục nghề nghiệp cũng cần đặt trong mối quan hệ với giáo dục đại học, các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên sâu và những hình thức đào tạo khác.

Giáo dục nghề nghiệp không thay thế vai trò của các cơ sở đào tạo nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo hoặc nhà quản lý trình độ cao, mà có chức năng bổ trợ và kết nối, góp phần hình thành cơ cấu nhân lực đa dạng cho toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Từ đó, vấn đề đặt ra là cần xác định rõ các nhóm năng lực mà giáo dục nghề nghiệp có thể đáp ứng, đồng thời phát triển mô hình tổ chức đào tạo phù hợp với đặc trưng của các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu nhân lực công nghiệp văn hóa, bước đầu có thể nhận thấy khung năng lực được xây dựng trên hai nền tảng: chức năng nghề nghiệp trong chuỗi giá trị và nhóm năng lực cần thiết để thực hiện những chức năng đó.

Nếu như nền tảng thứ nhất phản ánh vị trí của người lao động trong quá trình tạo ra giá trị sản phẩm, bao gồm sáng tạo, sản xuất, tổ chức vận hành, phân phối và thương mại hóa, thì nền tảng thứ hai phản ánh các nhóm năng lực nghề nghiệp cần thiết.

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương dự kiến khung được đề xuất gồm sáu thành tố: năng lực chuyên môn nghề nghiệp; năng lực văn hóa và thẩm mỹ; năng lực sáng tạo; năng lực công nghệ số; năng lực kinh doanh và thị trường; năng lực thích ứng và phát triển nghề nghiệp.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hệ sinh thái sáng tạo

Trên cơ sở khung năng lực theo chuỗi giá trị, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương đề xuất mô hình đào tạo nghề gắn với hệ sinh thái sáng tạo, trong đó nhu cầu nhân lực của các ngành công nghiệp văn hóa là điểm xuất phát, khung năng lực nghề nghiệp là căn cứ thiết kế chương trình và sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với các chủ thể sáng tạo, sản xuất, kinh doanh là phương thức tổ chức đào tạo.

Theo mô hình này, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hoạt động như một chủ thể độc lập, chỉ cung ứng nhân lực sau khi hoàn thành chương trình, mà tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kỹ năng của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Để triển khai mô hình, cần đổi mới việc xác định nhu cầu và phát triển chương trình đào tạo. Việc xây dựng chương trình cần xuất phát từ vị trí việc làm, nhiệm vụ nghề nghiệp và yêu cầu năng lực trong từng công đoạn của chuỗi giá trị. Doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và các chủ thể sáng tạo cần tham gia vào quá trình xác định chuẩn đầu ra, góp ý nội dung và đánh giá mức độ phù hợp của chương trình.

Thứ hai, tích hợp các năng lực đặc thù của công nghiệp văn hóa trong chương trình đào tạo. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, cần chú trọng phát triển năng lực văn hóa, thẩm mỹ, sáng tạo, công nghệ và kinh doanh phù hợp với từng nghề. Đặc biệt, chương trình phải hình thành cho người học khả năng vận dụng kỹ năng trong những tình huống nghề nghiệp thực tế, thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thành từng thao tác kỹ thuật riêng biệt.

Ảnh minh họa

Thứ ba, đổi mới phương thức đào tạo theo hướng học thông qua thực hành và dự án sáng tạo. Các hoạt động sản xuất, tổ chức, kinh doanh sản phẩm văn hóa cần trở thành môi trường học tập thực tế. Người học có thể tham gia những dự án sản xuất nội dung số, tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, thiết kế sản phẩm hoặc phát triển dịch vụ du lịch văn hóa dưới sự hướng dẫn của nhà giáo và chuyên gia nghề nghiệp. Việc đánh giá kết quả học tập cần chú trọng khả năng thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hồ sơ năng lực nghề nghiệp.

Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo và tăng cường sự tham gia của các chủ thể sáng tạo. Bên cạnh việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn, công nghệ và phương pháp giảng dạy, cần phát triển những cơ chế phù hợp để nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia kỹ thuật, nhà thiết kế và người đang trực tiếp hoạt động trong các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa tham gia đào tạo. Đây là điều kiện quan trọng để gắn kết tri thức nghề nghiệp trong nhà trường với thực tiễn sáng tạo và sản xuất.

Thứ năm, phát triển phương thức đào tạo linh hoạt và học tập suốt đời. Trong môi trường công nghiệp văn hóa có sự biến đổi nhanh về công nghệ và phương thức sản xuất, giáo dục nghề nghiệp không chỉ thực hiện chức năng đào tạo ban đầu mà cần mở rộng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng, đào tạo lại và công nhận năng lực hình thành thông qua kinh nghiệm nghề nghiệp. Định hướng này phù hợp với khuyến nghị của UNESCO về phát triển những hệ thống đào tạo thích ứng, bao trùm và tăng cường liên kết với thị trường lao động.

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương cho rằng, từ góc độ chính sách, mô hình đào tạo gắn với hệ sinh thái sáng tạo không chỉ có ý nghĩa đối với đổi mới hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà còn có thể góp phần cụ thể hóa định hướng hình thành các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 28/2026/QH16.

Theo đó, hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng cần được coi là một cấu phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, có quan hệ trực tiếp với quá trình sáng tạo, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.