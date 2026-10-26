Phát triển công nghiệp văn hóa: Khơi thông nguồn lực sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng mới
Phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là bước đi chiến lược nhằm biến tài nguyên văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao sức mạnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai. Với nhiều chính sách đặc thù về quyền sở hữu trí tuệ, hạ tầng, thị trường, tài chính và ưu đãi đầu tư, dự án Luật được kỳ vọng sẽ kiến tạo cơ chế đột phá, giải phóng sức sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng mới.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-khoi-thong-nguon-luc-sang-tao-tao-dong-luc-tang-truong-moi-10440517.html