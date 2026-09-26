Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng mới

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Thành ủy Quảng Ninh; lãnh đạo bộ, ban, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học; cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Quảng Ninh.

Phiên tọa đàm bàn tròn tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị chia sẻ, sau Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực văn hóa không chỉ là tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng, mục tiêu và động lực của phát triển, mà phải làm rõ hơn khả năng chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh, thành lợi thế phát triển và thành động lực tăng trưởng mới. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn với khả năng tạo giá trị, tạo việc làm, mở rộng thị trường, hình thành thương hiệu, gia tăng sức mạnh mềm; đồng thời phải đo lường được đóng góp của từng ngành, từng địa phương. Cần có những giải pháp cụ thể để nguồn tài nguyên văn hóa phong phú chuyển hóa tương xứng thành tài sản sáng tạo, sản phẩm có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, chuỗi giá trị, thị trường và thương hiệu; đồng thời chỉ rõ khâu nào đang là điểm nghẽn, những lĩnh vực nào có khả năng tạo đột phá và hình thành bản sắc cạnh tranh riêng của thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, thành phố có lợi thế đặc biệt về văn hóa với Vịnh Hạ Long, không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, văn hóa biển, văn hóa công nhân Vùng mỏ với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, văn hóa các dân tộc bản địa; cùng hệ thống 609 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt, 57 di tích cấp quốc gia, 105 di tích cấp tỉnh; 362 di sản văn hóa phi vật thể và những giá trị con người được bồi đắp qua lịch sử đã tạo nên một không gian văn hóa phong phú, đa dạng và mang bản sắc riêng của vùng đất, con người Quảng Ninh.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết thêm, Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị sớm để phát huy lợi thế văn hóa cho phát triển. Từ năm 2023, Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” dựa trên ba trụ cột “thiên nhiên - con người - văn hóa”, đồng thời lựa chọn, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, sản phẩm văn hóa chủ lực dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nền tảng phát triển, nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, thị trường du lịch lớn cùng sự chuẩn bị về chủ trương, định hướng là những điều kiện quan trọng để Quảng Ninh phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp, tham luận của đại biểu, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên đã góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời từng bước chuyển trọng tâm thảo luận từ nhận diện tiềm năng sang tìm kiếm phương thức chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển, từ cách tiếp cận chủ yếu theo ngành văn hóa sang cách tiếp cận liên ngành, gắn công nghiệp văn hóa với mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Thành phố Quảng Ninh có nhiều lợi thế, nhưng nguồn lực phát triển không phải là vô hạn. Vị thế mới đòi hỏi thành phố không chỉ có thêm các sản phẩm văn hóa, mà cần định hình được những ngành, không gian và thương hiệu văn hóa tương xứng với một đô thị trực thuộc Trung ương.

Hội thảo không chỉ làm sâu sắc thêm nhận thức lý luận về phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV, mà còn gợi mở chính sách thiết thực, khả thi, có khả năng chuyển hóa thành hành động; góp phần để thành phố Quảng Ninh khai thác hiệu quả hơn nguồn lực văn hóa, tạo động lực tăng trưởng mới, xây dựng bản sắc và thương hiệu đô thị, xứng đáng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương - một đô thị xanh, hiện đại, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh và sức hấp dẫn trong nước, quốc tế.