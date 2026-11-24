Ở xã Bắc Hà, nghề thêu trang phục của phụ nữ Mông Hoa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2021. Những năm gần đây, thông qua sự kết nối của các hợp tác xã và tổ hợp sản xuất, kỹ thuật thêu tay, vẽ sáp ong truyền thống đã được ứng dụng để làm ra các mặt hàng gần gũi với nhu cầu tiêu dùng hiện đại như túi xách, khăn quàng, vỏ gối, đồ lưu niệm.

Chị Sùng Thị Xoa - đồng sáng lập mô hình bảo tồn, phát triển nghề thổ cẩm Mông Hoa ở xã Bắc Hà chia sẻ: “Khi bắt tay khởi nghiệp, chúng tôi xác định muốn giữ được nghề thì sản phẩm phải bán được và phải gắn với du lịch. Ngoài việc cải tiến mẫu mã cho phù hợp với thị trường, chúng tôi mở không gian đón khách đến trực tiếp trải nghiệm vẽ sáp ong, thêu hoa văn và nghe kể chuyện văn hóa đằng sau từng họa tiết. Hiện nay, mô hình mang lại doanh thu khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng từ bán sản phẩm và dịch vụ trải nghiệm, giúp phụ nữ Mông Hoa có việc làm ổn định ngay tại bản”.

Tại vùng Mường Lò, phường Nghĩa Lộ, nghệ thuật Xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch. Thay vì chỉ biểu diễn mang tính phong trào, các đội văn nghệ quần chúng tại các bản du lịch cộng đồng đã tổ chức trình diễn định kỳ gắn với dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng. Vòng xòe của người Thái vì thế không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cơ sở mà còn trực tiếp kéo theo sự phát triển của các dịch vụ đi kèm, giúp người dân có thêm nguồn thu từ chính vốn văn hóa của dân tộc mình. Với các hoạt động sôi nổi, đặc biệt là Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, phường Nghĩa Lộ thu hút hơn 110 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 489 tỷ đồng trong 10 tháng vừa qua.

Còn ở Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, việc khai thác bản sắc văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó... đã có bước chuyển rõ nét từ tự phát sang chuyên nghiệp. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã được sân khấu hóa, tổ chức thành các sự kiện, festival và chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ để thu hút du khách. Thông qua các chuỗi hoạt động lễ hội theo mùa hay các show diễn thực cảnh tái hiện đời sống sinh hoạt, nghi lễ dân gian trên sân khấu hiện đại, văn hóa bản địa đã trở thành sản phẩm du lịch đặc thù, tạo sức hút riêng cho Sa Pa. Với sức hút của các hoạt động văn hóa cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, trong 10 tháng năm 2026, phường Sa Pa đã đón 4,1 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng.

Những kết quả ấy phần nào minh chứng di sản văn hóa nếu được tổ chức quản lý tốt, có đầu tư phù hợp và gắn với thị trường tiêu thụ sẽ trở thành ngành kinh tế đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chia sẻ về định hướng của ngành trong chuyển hóa tài nguyên di sản thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh, theo đồng chí Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trước hết, ngành sẽ tham mưu để lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế như nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, ẩm thực, lễ hội, thiết kế cũng như các sản phẩm văn hóa số và du lịch trải nghiệm để xây dựng thành các sản phẩm chất lượng và có bản sắc. Phát triển những không gian văn hóa, hoạt động nghệ thuật thường xuyên, gắn liền với dịch vụ du lịch, như chuỗi hoạt động cuối tuần “Điểm hẹn bản sắc văn hóa” hiện nay đang được triển khai hiệu quả tại các địa phương. Đây là hướng đi nhằm kết nối biểu diễn nghệ thuật với giới thiệu di sản, nghề truyền thống, ẩm thực và các sản phẩm du lịch. Tiếp tục tập trung tham mưu để hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân tham gia đầu tư sáng tạo, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm văn hóa; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp du lịch, đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Quan điểm của tỉnh là Nhà nước định hướng, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi; doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển thị trường; nghệ nhân cũng như cộng đồng trực tiếp gìn giữ, sáng tạo di sản sẽ hưởng lợi từ những hoạt động đó.

Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực văn hóa là phải tạo ra những chuyển biến thực chất, lượng hóa được hiệu quả kinh tế - xã hội thay vì chỉ dừng ở các phong trào bề nổi.

“Ngành sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để đưa mục tiêu phát triển văn hóa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và nhất là người đứng đầu. Đồng thời, ưu tiên giải quyết những vấn đề thiết thực như bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển văn học - nghệ thuật và xây dựng con người Lào Cai. Cùng với đó là gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ cụ thể đem lại giá trị, lợi ích thiết thực cho đời sống Nhân dân cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Đồng chí Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Thực tiễn cho thấy, không chỉ xã Bắc Hà, phường Nghĩa Lộ, phường Sa Pa mà nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đang phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó chứng tỏ, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, bản sắc riêng của mỗi vùng đất mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng chuyển hóa thành giá trị kinh tế, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho người dân, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.