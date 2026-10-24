Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo và bảo vệ giá trị truyền thống

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa quy định về hoạt động phát triển hệ sinh thái trong các ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ sáng tạo, xác lập, xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; nhân lực; hạ tầng; thị trường; tài chính và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong công nghiệp văn hóa; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Luật bao gồm 8 chương và 39 điều; tập trung giải quyết các vấn đề mang tính then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa thông qua 6 nhóm nội dung. Cụ thể gồm: Hoạt động phát triển hệ sinh thái, thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ sáng tạo, xác lập, xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; nhân lực công nghiệp văn hóa; hạ tầng công nghiệp văn hóa; thị trường công nghiệp văn hóa; tài chính và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

Đáng chú ý, để tháo gỡ các hạn chế về kết nối chuỗi giá trị và thị trường công nghiệp văn hóa quốc tế; phát triển thương hiệu quốc gia; thúc đẩy tiêu dùng, xúc tiến xuất khẩu; xây dựng cơ chế liên kết và tháo gỡ rào cản khi thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa, dự thảo Luật đề xuất 2 nội dung trọng tâm về hoạt động phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật với những căn cứ chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn được trình bày tại Tờ trình nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa; xác lập khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh về phát triển công nghiệp văn hóa; góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý theo hướng bám sát nguyên tắc Luật chỉ quy định cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa; xử lý hài hòa giữa khuyến khích sáng tạo, thu hút đầu tư với bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, chủ quyền văn hóa quốc gia.

Về phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, có ý kiến đề nghị làm rõ tính cần thiết, mô hình, chức năng của nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa trong mối quan hệ với các nền tảng số phục vụ nghiệp vụ sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, tránh trùng lặp về chức năng hoặc nghiên cứu giải pháp tích hợp với các nền tảng số phục vụ sở hữu trí tuệ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh lãng phí nguồn lực...

Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trong phiên họp sáng 24/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo Tờ trình của Chính phủ, mục đích ban hành luật nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ, đổi mới tổ chức bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ; kiện toàn mô hình quản lý nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền đối với giống cây trồng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ vẫn kế thừa phạm vi điều chỉnh như Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, cụ thể là Luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Về nội dung bổ sung mới, dự thảo luật bổ sung quy định về: việc bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu thay đổi thông tin về chủ văn bằng bảo hộ hoặc thông tin về danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do chuyển nhượng quyền sở hữu; việc bên nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng có thể yêu cầu thay đổi thông tin về chủ bằng bảo hộ do chuyển nhượng quyền sở hữu theo thủ tục sửa đổi...

Theo Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày, Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tham gia thẩm tra tán thành sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. Nội dung của dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và cơ bản đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Trình tự, thủ tục xây dựng dự án Luật đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành việc chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đề nghị chỉnh lý theo hướng, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ để đảm bảo chính xác, rõ trách nhiệm của cơ quan đầu mối và thống nhất với cách thể hiện tại các luật khác.

Về bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tiễn thi hành quy định về việc bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ để có giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát hiệu quả và nâng cao chất lượng của hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá tính khả thi và tác động của việc quy định chuyển tiếp cho phép áp dụng quy định về thẩm định nội dung đơn đăng ký tại Điều 178 của Luật Sở hữu trí tuệ (như phương án được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật) đối với các đơn đăng ký bảo hộ đã nộp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa xử lý xong để chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.