Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung làm rõ 5 nhóm vấn đề. Thứ nhất, nhận diện người lao động sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá. Thứ hai, điều kiện làm việc và tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo tới tổ chức công việc và phân phối giá trị. Thứ ba, quyền của người làm nghề, từ sở hữu trí tuệ, hợp đồng lao động đến an sinh xã hội. Thứ tư, hệ sinh thái giúp người sáng tạo gắn bó với nghề, bao gồm đào tạo; thể chế, chính sách và luật pháp kiến tạo; hạ tầng vật lý và hạ tầng số; thị trường, doanh nghiệp và tài chính; công chúng văn hoá và môi trường xã hội; cộng đồng di sản. Thứ năm, dịch chuyển, di cư và xuất khẩu lao động (chảy máu chất xám, cơ hội và bảo vệ quyền xuyên biên giới).

Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (Quyết định số 2486/QĐ-TTg) đặt chỉ tiêu lực lượng lao động tăng bình quân 10% mỗi năm, chiếm khoảng 6% tổng lực lượng lao động vào năm 2030 và 8% vào năm 2045.

Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương, Trưởng Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra khoảng trống phía sau các chỉ tiêu.

“Nếu như các con số cho chúng ta biết cần bao nhiêu người, chúng chưa cho biết những người ấy sẽ làm việc trong những quan hệ nào, điều kiện nào, ai giữ quyền đối với sản phẩm họ làm ra, rủi ro được phân bổ cho ai, và liệu một người trẻ bước vào nghề hôm nay có thể còn ở lại với nghề sau mười năm hay không? Chính vì vậy, nên dịch chuyển từ coi người làm sáng tạo là “nguồn nhân lực” cần đủ về số lượng và kỹ năng sang nhìn họ như những người lao động có quyền lợi, rủi ro và tiếng nói riêng; và từ nhận diện lực lượng này sang phân tích điều kiện làm nghề của họ”, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, trong bối cảnh làm việc theo dự án và tác động của trí tuệ nhân tạo, năng lực đơn ngành không còn đủ để người làm sáng tạo tham gia trọn vẹn chuỗi giá trị và duy trì sinh kế. Ông đề xuất khung năng lực liên ngành cho lao động sáng tạo gồm ba tầng: nền tảng chuyên môn; năng lực tích hợp với tư duy liên ngành làm lõi điều phối và năng lực học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp. Đi kèm là các chuyển dịch của giáo dục đại học, từ chương trình, phương pháp đến kết nối hệ sinh thái và quyền nghề nghiệp. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu: “Đại học cần trở thành không gian nơi nghệ thuật gặp khoa học, công nghệ gặp văn hóa, sáng tạo gặp năng lực tổ chức và tri thức gặp đời sống”.

GS.TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam cho rằng, tiếp cận ngành thủ công mỹ nghệ từ chính những người sáng tạo và lưu giữ tri thức nghề. Qua bốn trường hợp gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, tranh thêu tay XQ Đà Lạt và tranh dân gian Đông Hồ, bà nhận diện một mạng lưới chủ thể rộng hơn hình ảnh người nghệ nhân, từ thợ lành nghề, nhà thiết kế đến người truyền dạy và kết nối thị trường. Bà cảnh báo rằng “việc gia tăng giá trị sản phẩm không tự động nâng cao thu nhập, quyền tự chủ hoặc khả năng thương lượng của họ”. Vì vậy chính sách cần chuyển trọng tâm từ hỗ trợ sản xuất sang phát triển con người.

Từ phía đào tạo, TS Lê Thị Hà, Trưởng bộ môn Thời trang sáng tạo, nhà thiết kế thời trang, giới thiệu mô hình hợp tác cơ sở đào tạo - làng nghề - doanh nghiệp theo khung đồng đào tạo, đồng sáng tạo, đồng đánh giá, trong đó sinh viên cùng nghệ nhân phát triển sản phẩm, doanh nghiệp tiếp nhận thiết kế để kinh doanh, với yêu cầu rõ ràng về sử dụng thiết kế và chia sẻ lợi ích.

Với góc nhìn từ phía người làm nghề, nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân, kể về những yếu tố nằm “phía sau khuôn hình”: lịch bàn giao, thỏa thuận thù lao, quyền lợi và nỗi lo chưa biết dự án tiếp theo bao giờ bắt đầu. Ông đề nghị nên nhìn chân thực hơn vào việc người làm nghề vào nghề thế nào, làm việc với ai, sống bằng gì và có quyền thương lượng đến đâu. Với cá nhân ông, chất lượng bộ phim bắt đầu từ chất lượng lao động ấy.

Từ trải nghiệm trong thời trang và nghệ thuật đương đại, nghệ sĩ thị giác Trần Thảo Miên, đồng sáng lập Collective Sonson và Mạng lưới nghệ sĩ lưu trú Việt Nam, cảnh báo nguy cơ người làm sáng tạo trở thành “cỗ máy sáng tạo” và những giờ nghiên cứu, kết nối, chăm sóc dự án không được nhìn nhận như lao động cần trả công. Nữ nghệ sĩ cho rằng nghỉ ngơi không đối lập với lao động sáng tạo mà là điều kiện để sáng tạo tiếp tục tồn tại. Do đó, nên đặc biệt quan tâm vào chế độ nghỉ ngơi dành cho người làm công việc sáng tạo.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cùng phân tích, làm rõ các vấn đề, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể về hợp đồng, quyền tác giả, an sinh, cơ hội vào nghề... để phát triển lực lượng lao động sáng tạo, đáp ứng những yêu cầu mới, tạo ra những sản phẩm văn hóa có giá trị, đóng góp vào công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô và đất nước.