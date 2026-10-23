Phát triển công nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm

Sản xuất da giày tại Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Goodfaith Việt Nam.

Tạo việc làm từ hoạt động sản xuất

Tại xã Mai Sơn, các cơ sở sản xuất công nghiệp đang mở thêm lựa chọn việc làm cho người dân, từ sản xuất hàng xuất khẩu đến chế biến nông sản, vật liệu xây dựng. Với nhiều lao động nông thôn, làm việc gần nhà giúp giảm chi phí đi lại, thuận tiện chăm lo gia đình và có thêm nguồn thu nhập thường xuyên.

Đi vào hoạt động từ tháng 6/2024, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Goodfaith Việt Nam tại tiểu khu Bình Minh, xã Mai Sơn, hiện tạo việc làm cho khoảng 650 công nhân. Các dây chuyền sản xuất được bố trí đồng bộ, công nhân đảm nhiệm từng công đoạn, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng sản phẩm. Năm 2026, công ty dự kiến sản xuất khoảng 1,2 triệu đôi giày phục vụ thị trường Trung Quốc. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Song Yu Ming, Quản lý bộ phận hành chính - nhân sự của công ty, cho biết: Công nhân được đào tạo trước khi bắt đầu công việc, từ thao tác gia công đến vận hành hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, công ty thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm quyền lợi về tiền lương, làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và an toàn, vệ sinh lao động; giúp người lao động yên tâm làm việc, nâng cao năng suất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Công nhân Nhà máy Mía đường Sơn La trong ca sản xuất.

Bên cạnh sản xuất da giày, chế biến nông sản là lĩnh vực phát huy lợi thế vùng nguyên liệu của Mai Sơn. Nhà máy Mía đường Sơn La có dây chuyền sản xuất đường RS công suất thiết kế 5.200 tấn mía/ngày và dây chuyền sản xuất đường RE công suất 500 tấn đường/ngày. Hoạt động của nhà máy gắn với hơn 10.000 hộ nông dân và trên 9.000 ha mía nguyên liệu tại các xã Mai Sơn, Yên Sơn, Chiềng Sung, Tà Hộc. Hiện nay, nhà máy tạo việc làm cho hơn 300 công nhân, với thu nhập bình quân gần 9 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Nhà máy chế biến đường, chia sẻ: Vùng nguyên liệu ổn định là điều kiện quan trọng để nhà máy duy trì sản xuất. Công ty phối hợp với người trồng mía trong tổ chức sản xuất, thu mua nguyên liệu, đồng thời chú trọng cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện các chế độ đối với công nhân.

Từ hoạt động của nhà máy, hiệu quả sản xuất còn được thể hiện qua việc làm và thu nhập của người lao động. Anh Lò Văn Tuấn, Công nhân nhà máy, cho biết: Công việc giúp tôi có thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, chủ động hơn trong chi tiêu và chăm lo gia đình. Qua quá trình làm việc, tôi tích lũy thêm kinh nghiệm, nhất là trong việc tuân thủ quy trình và bảo đảm an toàn lao động.

Phát huy lợi thế, kết nối cung - cầu lao động

Sau sáp nhập, xã Mai Sơn được hình thành trên cơ sở sắp xếp thị trấn Hát Lót, xã Hát Lót và xã Cò Nòi. Các tuyến quốc lộ 6, quốc lộ 37 đi qua địa bàn tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng nguyên liệu với thị trường tiêu thụ. Cùng với lợi thế giao thông, nguồn nguyên liệu nông nghiệp và lực lượng lao động tại chỗ là điều kiện để địa phương phát triển công nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề và mở rộng cơ hội việc làm.

Hiện nay, xã có 17 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, chủ yếu thuộc các nhóm ngành sản xuất da giày, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác, chế biến khoáng sản. Ước tính, các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tạo việc làm cho gần 5.000 lao động, với mức thu nhập 5 - 12 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn đóng góp nguồn thu từ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước, góp phần bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu và xây dựng Hùng An Mai sản xuất bê tông thương phẩm.

Để những cơ hội việc làm đến với người dân, bên cạnh vai trò tuyển dụng của doanh nghiệp, xã Mai Sơn chú trọng kết nối cung - cầu lao động, cung cấp thông tin tuyển dụng và hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách việc làm. Ông Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, cho biết: Từ năm 2025 đến nay, xã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách lao động, việc làm, chế độ bảo hiểm; phối hợp tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và thông tin nhu cầu tuyển dụng đến người dân. Mỗi năm, địa phương giới thiệu việc làm cho trên 200 lao động, giúp người dân tiếp cận thông tin tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình. Cùng với đó, việc tư vấn và đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp góp phần trang bị kỹ năng chuyên môn, tác phong công nghiệp và kiến thức an toàn lao động, nâng cao khả năng tìm việc và đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Phát huy lợi thế giao thông, vùng nguyên liệu và nguồn lao động tại chỗ, Mai Sơn có điều kiện tiếp tục phát triển công nghiệp, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Khi sản xuất phát triển ổn định, cơ hội việc làm được mở rộng và nguồn thu ngân sách được tăng cường, địa phương có thêm điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho nhân dân.