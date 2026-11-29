Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động tại Quyết định số 3135/QĐ-BCT ngày 25/11/2026, triển khai Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động, triển khai Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hóa dược. Bộ Công Thương sẽ rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về hóa chất, công nghiệp, đầu tư, khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh nguyên liệu hóa dược; đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, đổi mới và chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất trong nước với nguyên liệu khởi đầu, hóa chất trung gian, hoạt chất, tá dược và nguyên liệu làm thuốc thiết yếu, chiến lược. Bộ cũng chủ trì, phối hợp xây dựng danh mục sản phẩm, nguyên liệu, công nghệ và hóa dược ưu tiên; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa dược thuộc phạm vi quản lý; hoàn thiện cơ chế quản lý hóa chất và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm hóa dược trong nước.

Về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Bộ Công Thương chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa sản phẩm hóa dược. Trọng tâm là xác định các sản phẩm hóa dược ưu tiên, bao gồm nguyên liệu khởi đầu, hóa chất trung gian, hoạt chất, tá dược và nguyên liệu làm thuốc có nhu cầu lớn, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, có ý nghĩa đối với an ninh thuốc và tiềm năng thương mại hóa. Đồng thời, xây dựng cơ chế đánh giá, lựa chọn và chuyển tiếp kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sang giai đoạn hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm, mở rộng quy mô và thương mại hóa; bảo đảm có sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Về phát triển hạ tầng nghiên cứu, Bộ Công Thương phối hợp triển khai xây dựng ít nhất 2 trung tâm nghiên cứu và triển khai hóa dược đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có năng lực nghiên cứu, phát triển quy trình, phân tích, thử nghiệm ở quy mô pilot, mở rộng quy mô sản xuất, chuyển giao và hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, sản phẩm hóa dược.

Bộ đồng thời chủ trì, phối hợp rà soát và đề xuất phát triển các khu, cụm công nghiệp hóa dược hoặc bố trí hoạt động sản xuất hóa dược trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao hiện có; định hướng đầu tư hạ tầng logistics, hệ thống xử lý chất thải và các điều kiện bảo đảm an toàn hóa chất.

Về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất công nghiệp hóa dược, Bộ Công Thương tập trung khảo sát năng lực của doanh nghiệp, xác định danh mục công nghệ cần tiếp nhận, chuyển giao và lựa chọn các dự án phù hợp để hỗ trợ triển khai. Doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm, mở rộng quy mô, đưa sản phẩm vào sản xuất công nghiệp; khuyến khích các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung cấp trong nước. Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chất lượng, thực hành sản xuất tốt, an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường.

Về phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành phát triển nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp và chuỗi giá trị công nghiệp hóa dược. Các lĩnh vực ưu tiên gồm hóa học tổng hợp, hóa học quy trình, công nghệ sinh học, peptit, phân tích, GMP, QA/QC, thẩm định, chuyển giao công nghệ, sản xuất thông minh, chuyển đổi số và an toàn hóa chất.

Bộ Công Thương cũng khuyến khích đào tạo thực hành tại phòng thí nghiệm, cơ sở pilot, nhà máy và đề xuất giải pháp thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư trình độ cao trong nước, quốc tế.

Về thị trường, Bộ xây dựng, triển khai Chương trình phát triển thương hiệu ngành hóa dược Việt Nam, lựa chọn và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá ít nhất 5 sản phẩm hóa dược tiêu biểu đến năm 2030.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ và hội nghị kết nối cung - cầu được đẩy mạnh nhằm kết nối doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu làm thuốc với các đơn vị sản xuất, phân phối dược phẩm. Đồng thời, Bộ đề xuất giải pháp thúc đẩy sử dụng nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và sản xuất. Các hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm hóa dược có giá trị gia tăng cao từ 10%/năm trở lên.

Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, dự báo thị trường và đề xuất danh mục nguyên liệu, hoạt chất, hóa chất chiến lược cần theo dõi, đồng thời đề xuất giải pháp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và phương án dự trữ phù hợp.

Về nguồn lực, Bộ Công Thương đề xuất cơ chế huy động, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, tín dụng, đầu tư và hình thức hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, Bộ sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng nghiên cứu và thu hút đầu tư có chọn lọc; ưu tiên đối tác có năng lực công nghệ, tài chính và thị trường.

Về đánh giá, Bộ Công Thương xây dựng, vận hành cơ chế theo dõi, đánh giá Chương trình trên cơ sở bộ chỉ tiêu, chỉ số đánh giá; xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát và điều hành. Cùng với đó, Bộ kiểm tra, đôn đốc và đánh giá thực chất kết quả thực hiện, tập trung vào làm chủ công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, năng lực sản xuất, thay thế nhập khẩu, huy động vốn, phát triển thị trường và đào tạo nhân lực.

Bộ Công Thương cũng rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc đang triển khai theo Quyết định số 270/QĐ-TTg; phân loại nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện, điều chỉnh, bổ sung, tích hợp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.