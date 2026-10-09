Phát triển công nghiệp hóa dược, giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu

Đến năm 2030, hình thành ít nhất 2 trung tâm nghiên cứu về hóa dược. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1954/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất nguyên liệu làm thuốc trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.

Chương trình đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hóa dược Việt Nam trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc, góp phần bảo đảm an ninh thuốc quốc gia.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đáp ứng khoảng 20% nhu cầu nguyên liệu làm thuốc phục vụ sản xuất thuốc trong nước, ưu tiên nâng cao tỷ lệ tự chủ đối với các hoạt chất và nguyên liệu làm thuốc thiết yếu, chiến lược.

Chương trình đặt mục tiêu hình thành ít nhất 2 trung tâm nghiên cứu và triển khai về hóa dược đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, có năng lực nghiên cứu, phát triển quy trình, thử nghiệm, mở rộng quy mô, chuyển giao và hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, sản phẩm hóa dược.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% cơ sở sản xuất hoạt chất, tá dược và nguyên liệu làm thuốc khác trong nước đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thực hành tốt sản xuất (GMP) và an toàn hóa chất theo quy định. Tối thiểu 50% cơ sở sản xuất áp dụng giải pháp số trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm hóa dược có giá trị gia tăng cao được đặt mục tiêu đạt từ 10%/năm trở lên, từng bước hình thành sản phẩm có khả năng tham gia chuỗi giá trị và thị trường khu vực, quốc tế.

Đến năm 2045, công nghiệp hóa dược Việt Nam hướng tới hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, sản xuất và thương mại hóa tương đối hoàn chỉnh; làm chủ và có năng lực cạnh tranh đối với một số công nghệ, nguyên liệu làm thuốc thiết yếu và chiến lược.

Để thực hiện mục tiêu, Chương trình tập trung phát triển công nghệ tổng hợp, chiết tách, tinh chế, công nghệ sinh học, peptit và các công nghệ hóa dược có khả năng tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cao. Doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp nhận, làm chủ, hoàn thiện, mở rộng quy mô và chuyển giao công nghệ, ưu tiên các hoạt chất phục vụ sản xuất thuốc thiết yếu và sản phẩm có khả năng thay thế hàng nhập khẩu.

Chương trình cũng chú trọng đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ, đào tạo, tiêu chuẩn, chất lượng và thu hút đầu tư có chọn lọc, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu nguyên liệu làm thuốc của Việt Nam.