Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Nền tảng căn bản cho phát triển

Tại Hội thảo quốc tế "Xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2026", do Sở Công Thương Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) tổ chức ngày 26-11, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Hà Nội xác định ưu tiên phát triển CNHT là ngành có vai trò đặc biệt quan trọng cung ứng vật liệu, linh kiện phụ tùng, bảo đảm tính chủ động cho ngành công nghiệp không bị lệ thuộc, giảm nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu tài nguyên, nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp.

Đồng thời, mở rộng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, là giải pháp đột phá phát triển công nghiệp công nghệ cao. Với vị thế của Thủ đô, phát triển CNHT sẽ tác động đến sự phát triển vùng và cả nước, làm nền tảng căn bản cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Hiện, Hà Nội có Khu công nghệ cao Hòa Lạc, diện tích 1.586ha, 10 Khu công nghiệp (KCN) đã thành lập, đang hoạt động với tổng diện tích 1.348ha, trong đó 9 KCN với diện tích 1.271ha có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%. Thành phố đang triển khai thêm 3 KCN, diện tích 663ha tạo mặt bằng, hạ tầng sạch để các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư…

Thành phố cũng có 70 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích theo quy hoạch là 1.686ha, tiếp tục thành lập 43 CCN diện tích 753ha, tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng tạo mặt bằng thu hút đầu tư trên địa bàn.

Đặc biệt, Thành phố đã thành lập KCN hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) giai đoạn I diện tích 76,92ha, thu hút được nhiều dự án CNHT từ các tập đoàn đa quốc gia vào đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như máy chủ AI server, thiết bị điện tử thông minh, cơ khí chính xác công nghệ cao…

UBND Thành phố Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, xã Đại Xuyên và chủ đầu tư N&G Corp để phấn đấu khởi công tiếp HANSSIP giai đoạn 2 vào cuối năm 2026, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp FDI và tiếp nhận các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô vào thuê đất, hợp tác sản xuất.

Ông Trần Phương Lam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư-Phát triển N&G. Ảnh: Khắc Kiên

Chia sẻ về tầm nhìn khi lựa chọn phát triển HANSSIP theo định hướng CNHT chuyên sâu và công nghiệp thế hệ mới, ông Trần Phương Lam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư-Phát triển N&G cho biết, Tập đoàn N&G Việt Nam và Công ty Onaga-Nhật Bản đã tổ chức tư vấn đào tạo các khóa học lấy chứng chỉ AS9100 trong lĩnh vực hàng không cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, mong muốn tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Đồng thời phát triển tổ hợp Technopark Việt Nam-Nhật Bản tại HANSSIP để các doanh nghiệp hai nước liên doanh liên kết, gia công, hợp tác sản xuất đúng định hướng chỉ đạo từ chính quyền Hà Nội trong giai đoạn mới của đất nước.

Ông Hầu Trường Nhân, Giám đốc Hành chính nhân sự, Công ty TNHH Điện tử VSOVN (Hà Nội). Ảnh: Khắc Kiên

Theo ông Hầu Trường Nhân, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty TNHH Điện tử VSOVN (Hà Nội), hiện VSO đã triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Bắc Ninh và đang đầu tư xây dựng nhà máy mới tại HANSSIP nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cung ứng. VSO mong muốn tìm kiếm các đối tác Việt Nam có năng lực cung ứng ổn định, tập trung vào các lĩnh vực: Dây kết nối dữ liệu, truyền tải âm thanh và hình ảnh, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và các sản phẩm kết nối chuyên dụng, được ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, máy chủ và thiết bị lưu trữ, ô tô, thiết bị y tế, năng lượng tái tạo, viễn thông và các ngành công nghiệp khác.

Với 30 năm hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực máy bay, gia công cơ khí chính xác đạt chứng nhận JIS Q 9100, ông Masaru ONAGA, Chủ tịch Công ty TNHH MTV ONAGA Việt Nam cho hay, để vào chuỗi, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao năng lực sản xuất đạt chứng nhận AS9100 trong việc xử lý bề mặt hàng không vũ trụ, đảm bảo nguồn cung nội địa, nhân lực và giao hàng.

Ông Masaru ONAGA, Chủ tịch Công ty TNHH MTV ONAGA Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên

Phía Nhật Bản sẽ đầu tư thiết bị, công nghệ, nhu cầu và kết nối với các doanh nghiệp Việt tiềm năng; có thể bắt đầu từ những dự án thử nghiệm nhỏ, tiến tới giao dịch ổn định để hai bên kết nối, hợp tác đầu tư tạo thành chuỗi cung ứng.

6 nhóm giải pháp trọng tâm

Yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới đặt ra một cách tiếp cận cao hơn: Không chỉ thu hút được nhiều vốn đầu tư, mà phải thu hút được những dòng vốn có chất lượng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn và lan tỏa thực chất đến nền kinh tế trong nước.

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch HANSIBA trao đổi thông tin tại hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Theo ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch HANSIBA, định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với Hà Nội, nên ưu tiên thu hút các nhà đầu tư FDI trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp, linh kiện, vật liệu mới, công nghiệp xanh và các ngành sản xuất có khả năng tạo ra hệ sinh thái CNHT phát triển đồng bộ.

Để thúc đẩy doanh nghiệp CNHT bứt phá, bà Kiều Oanh khẳng định, các chính sách đang tập trung vào 6 nhóm giải pháp trực diện với mục tiêu hỗ trợ trực tiếp từ 200–500 doanh nghiệp/năm.

Thứ nhất, hỗ trợ mặt bằng và hạ tầng sản xuất chuyên biệt; Giảm tiền thuê đất, hạ tầng hoặc thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng; Quy hoạch các KCN/CCN tập trung, chuyên ngành theo hướng đồng bộ, tích hợp dịch vụ logistics và đạt tiêu chuẩn KCN sinh thái. Thứ hai, ưu đãi tín dụng và tiếp cận nguồn vốn, lãi suất vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Thứ ba, nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn quốc tế để doanh nghiệp nội địa đủ điều kiện trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn đa quốc gia. Thứ tư, kết nối giao thương và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ năm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tâpk trung vào các ngành mũi nhọn như cơ khí chính xác, điện tử, bán dẫn và tự động hóa. Thứ sáu, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế đối thoại trực tiếp nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư; lắng nghe, tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền; thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và tạo điều kiện để các dự án phù hợp được triển khai hiệu quả, lâu dài. Từ đó thúc đẩy lĩnh vực CNHT bứt phá, đóng góp vào sự phát triển kinh tế–xã hội chung của Thủ đô. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội