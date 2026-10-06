Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Tạo nền tảng cho công nghiệp Việt Nam

Ngày 25/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035, đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Đến năm 2030, Chương trình góp phần thực hiện mục tiêu một số ngành công nghiệp chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa bình quân 40 - 45%, chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Mục tiêu cụ thể về nội địa hóa là điện tử 25 - 30%, cơ khí chế tạo 40%, ô tô 22 - 30%, dệt may 60%, da giày 60 - 65% và công nghiệp công nghệ cao 15%.

Tầm nhìn đến năm 2035, các tỷ lệ này được nâng lên tương ứng, cụ thể: điện tử 35 - 40%, cơ khí chế tạo 50%, ô tô 32 - 40%, dệt may 70%, da giày 70 - 75% và công nghiệp công nghệ cao 20%.

Tham dự tọa đàm với các vị khách mời:

- Ông Chu Việt Cường - Phòng Công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương;

- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam;

- Ông Hoàng Minh Đức - Trưởng Ban Kỹ thuật, Nghiên cứu phát triển, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.