Cán bộ công đoàn trao đổi, phổ biến về quyền lợi của đoàn viên tại nhà máy.

Từ sự đồng thuận của doanh nghiệp

Sau gần hai năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tại Huế, Công ty CP Đầu tư Vinh Thanh - SBH GEST VIET vừa thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) với 66 đoàn viên, đạt tỷ lệ 100% người lao động tham gia. Đối với một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc thành lập tổ chức công đoàn không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động của đơn vị mà còn cho thấy sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn bó.

Là một trong những đoàn viên vừa gia nhập tổ chức công đoàn, chị Trần Yến Nhi chia sẻ niềm vui khi từ nay người lao động có thêm nơi để gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng trong quá trình làm việc. “Khi nghe tin công ty thành lập công đoàn, tôi rất mừng. Tôi mong từ nay, nếu có điều gì còn vướng trong công việc hoặc muốn góp ý với công ty, người lao động có nơi để nói và được lắng nghe”, chị Nhi bày tỏ.

Mong muốn của chị Nhi cũng là điều mà nhiều lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước quan tâm. Trong môi trường làm việc có sự phân công theo từng bộ phận, không phải lúc nào người lao động cũng có điều kiện trực tiếp trao đổi với người sử dụng lao động về những vấn đề liên quan đến tiền lương, chế độ hay điều kiện làm việc. Sự hiện diện của tổ chức công đoàn sẽ tạo thêm một kênh kết nối, giúp những kiến nghị chính đáng được tập hợp, đại diện và trao đổi với người sử dụng lao động, thay vì chỉ dừng lại ở những ý kiến riêng lẻ.

Theo chị Hoàng Thị Tuyết Lê, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Đầu tư Vinh Thanh - SBH GEST VIET, thuận lợi bước đầu là doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ việc thành lập tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, để hoạt động thực sự hiệu quả, Ban Chấp hành CĐCS cần dành thời gian tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, lựa chọn những vấn đề thiết thực để phối hợp với doanh nghiệp giải quyết.

Không chỉ dừng ở việc thành lập

Thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng thuận lợi trong quá trình vận động thành lập công đoàn. Tại nhiều đơn vị, nhất là doanh nghiệp quy mô nhỏ, lao động thường xuyên biến động, việc tiếp cận và tập hợp người lao động gặp không ít trở ngại. Một số chủ doanh nghiệp chưa hiểu đầy đủ về cơ chế phối hợp khi có công đoàn, trong khi người lao động còn băn khoăn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia tổ chức.

Để tháo gỡ những khó khăn này, cán bộ công đoàn phụ trách địa bàn đã chủ động rà soát, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và người lao động để tuyên truyền, vận động. Ông Nguyễn Đình Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế, Tổ phó Tổ quản lý địa bàn số 1 cho biết: “Khi đến vận động, có doanh nghiệp còn băn khoăn công đoàn sẽ hoạt động ra sao, còn người lao động chưa rõ tham gia thì được hỗ trợ những gì. Tổ công tác gặp trực tiếp để giải đáp từng vấn đề và hướng dẫn thủ tục khi người lao động có nguyện vọng thành lập công đoàn”.

Cách làm này bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP. Huế có 51 CĐCS được thành lập tại các doanh nghiệp. Riêng đợt rà soát những doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, các công đoàn phường và tổ công tác của LĐLĐ thành phố đã trực tiếp làm việc với 111 doanh nghiệp, qua đó vận động thành lập 20 CĐCS.

Những con số trên cho thấy nỗ lực của các cấp công đoàn trong việc tiếp cận doanh nghiệp, tập hợp người lao động. Tuy nhiên, kết quả phát triển tổ chức cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở. Bởi lẽ, thành lập được công đoàn mới chỉ là bước khởi đầu, để đoàn viên thực sự gắn bó, tổ chức công đoàn phải thể hiện được vai trò thông qua những hoạt động cụ thể, gắn với nhu cầu của người lao động.

Ngày 19/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, chú trọng rà soát doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời gắn phát triển đoàn viên với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Đối với những CĐCS vừa thành lập, việc ổn định tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công đoàn và duy trì mối quan hệ phối hợp với người sử dụng lao động là những nhiệm vụ cần được quan tâm. Khi ban chấp hành CĐCS đủ năng lực nắm bắt nguyện vọng, đại diện cho người lao động trong đối thoại, thương lượng về tiền lương, thời giờ làm việc và các chế độ liên quan, vai trò của tổ chức công đoàn mới được khẳng định bằng hiệu quả thực chất.

Phát triển công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước vì thế không đơn thuần là tăng thêm số lượng tổ chức hay đoàn viên. Điều cần hướng đến là mỗi CĐCS sau khi thành lập đều có thể hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Từ những cuộc trao đổi, đối thoại và giải quyết các kiến nghị ngay tại nơi làm việc, tổ chức công đoàn mới có thể tạo dựng niềm tin, thu hút người lao động tự nguyện tham gia và gắn bó lâu dài.